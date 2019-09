Schlechte Brexit-Loser sabotieren Volkwille seit drei Jahren

Die Brexit-Wirren in London und Brüssel entlarven eine europäische Elite und mediale Mitläufer als schlechte Verlierer.

Der Mann ist ein Gentleman, ein Ehrenmann im besten britischen Sinne. Er heisst Greg Hands, ist MP (Member of Parliament) für die Tories (derzeit regierende Konservative) im britischen Parlament (Unterhaus). Und er stellte irgendeinmal fest: „Ich bin hier ja der einzige Nicht-Deutsche!“

Das war am 8. September im deutschen Fernsehen (ARD) in der Talkshow von Anne Will unter dem Titel der „Die Methode Boris Johnson“. Und über die Frage, ob der „damit durchkommt“.

Doch Hands war nicht nur der einzige Nicht-Deutsche in der Runde zum Thema „Brexit“, sondern auch der einzige, der die zerfahrene Brexit-Situation einigermassen sachlich und fundiert erklären wollte und konnte. Dabei hielt er fest: „Ich habe gegen den Brexit gestimmt – und habe Boris Johnson nicht gewählt.“

Greg Hands: Britischer Gentleman allein gegen deutsche Brexit-Gegner in der ARD

Schlechte Verlierer – unfair und unflätig

Dennoch verteidigte der Tory-MP jene knappe aber klare Mehrheit von 52 Prozent der britischen Stimmberechtigten fair und wacker, die sich am 23. Juni 2016 für einen Austritt Grossbritanniens aus der Brüsseler EU ausgesprochen hatten und seither „Brexiteers“ (von „British Exit“) genannt werden. Alle anderen in der Runde droschen unfair oder gar unflätig auf diese abwesenden „Brexiteers“ ein. Vorab auf den derzeitigen, konservativen Premierminister Boris Johnson, der sein Land – wie vor drei Jahren von einer Mehrheit der Abstimmenden gewünscht und von der britischen Regierung danach wie versprochen vorbereitet – nun per 31. Oktober aus der EU führen will: Was Johnson mache sei „ganz gefährlich für die Demokratie“, sagte etwa die EU-Abgeordnete Irina von Wiese, die als deutsche Doppelbürgerin für die Londoner Liberal-Demokraten in Brüssel sitzt. Der britische Premier „hetzt das Volk auf“. Die Verlierer von 2016 müssten jetzt „zurück kämpfen“. Sie meinte: „Johnson hat ausgespielt!“

Die deutsche Professorin Tanja Beultmann, die an der Uni Newcastle arbeitet, klagte vor der ARD-Kamera, von Johnson kämen „Lügen und leere Versprechen“. Der Aufenthalt von zwei Millionen EU-BürgerInnen würde nach dem Brexit in England „illegal“, behauptete sie. Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen, der als Vorsitzender des aussenpolitischen Ausschusses des Bundestags auf allen Kanälen viel debattiert, nannte Johnson einen „Schwindler, der in der Falle sitzt“. Rolf Dieter Krause, ehemaliger Studioleiter der ARD in Brüssel wurde polemisch und ausfällig: Johnson sei „ein notorischer Lügner, der nur die Wahrheit sagt, wenn er seinen Namen nennt“. Das Publikum applaudierte.

Ein Gentleman allein gegen deutsche Wut-Politiker

Gentleman Hands blieb ruhig. Er stellte fest: „Ihr seid ja alle gegen den Brexit!“ Und korrigierte dann einige Unwahrheiten, welche die enervierten deutschen Brexit-Gegner im ARD-Studio verbreitet hatten:

- Eine Parlamentspause, die sogenannte „Konferenzpause“ sei keine Erfindung Johnsons. Das gebe es in London schon lang immer wieder. Dieses Jahr sei sie nur einfach ein paar Tage länger [allerdings war sie seit 1945 noch nie fünf Wochen lang].

- Für 99,5 Prozent der EU-Bürger werde deren Aufenthaltsstatus in Grossbritannien auch nach dem Brexit „anerkannt“. 95 Prozent hätten die Anerkennung schon.

- In Brüssel werde gerade über ein 380 Seiten starkes Austritts-Dokument verhandelt. Hands hatte eine Zusammenfassung mitgebracht.

„Brexit-Saga, Chaos, Katastrophe, Fiasko, Alptraum“

Die ARD-Sendung war typisch für die Art und Weise, wie im EU-Raum (und leider auch hier in der Schweiz) über den beschlossenen Brexit diskutiert, berichtet und kommentiert wird: Fast nur negativ. Es werde zu Chaos, zu Aufständen, zu Toten in Spitälern wegen Mangels an Medikamenten kommen, zu „grossem Leiden der Bevölkerung“ (Krause bei Anne Will). Der Nordirland-Konflikt werde auch wieder aufflammen. Kostproben einiger Formulierungen zum Brexit in Schweizer Zeitungen der letzten Tage: „Johnson will sein Land definitiv ins Chaos stürzen“ oder „Überdruss und Spott für Johnson in Brüssel“, aber auch: „Kein Ende des Alptraums“ oder „Häuserkampf zu Westminster“ und „Es drohen Unruhen und Krankheiten“.

Zu Wort kommen dabei fast ausschliesslich (schlechte) Verlierer der Brexit-Abstimmung. So etwa der „Speaker“ des Unterhauses, John Bercow, der bei seinem Besuch in Zürich eigentlich nicht viel Neues sagen konnte – und dennoch in den meisten Medien gross abgefeiert wurde. Wie auch im Tagi Jo Swinson, Präsidentin der britischen Liberal-Demokraten, „die Frau die den Brexit begraben will“. Die Anti-Brexit-Aktivistin und liberale EU-Abgeordnete Irina von Wiese, die schon in der ARD bei Anne Will einen Verzicht auf den beschlossenen Brexit gefordert hatte, bekam am Samstagabend (21. September) nun auch auf Radio SRF noch eine Plattform um ihre Minderheits-Position unwidersprochen darzulegen – und flugs als neue Mehrheits-Meinung umzudeuten.

Zur einseitigen Berichterstattung stellte Infosperber am 19. September folgende Frage an die Chefredaktionen von Radio und Fernsehen SRF sowie der Tamedia-Medien (z. Hd. Arthur Rutishauser): "Wann ist in Ihren Zeitungen (Medien) letztmals ein überzeugter Vertreter jener 52 Prozent der stimmberechtigten BritInnen mit seinen besten Argumenten zu Wort gekommen, die im Juni 2016 für den Austritt Ihres Landes aus der EU gestimmt haben (oder hat je einmal ein Redaktor deren Standpunkt wohlwollend-argumentierend und kommentierend dargelegt)?"

Antworten von SRF oder Tamedia blieben aus. Sollten doch noch Stellungnahmen eintreffen, werden wir sie hier publizieren.

Einheitsfront aus Brexit-Loser EU-Funktionären und Medienleuten

Aktuell wird in fast allen Medien behauptet, Premierminister Johnson und das im Land demonstrierende Brexiteer-Volk kämpften „gegen das Parlament“ – und bedrohten so „die älteste Demokratie der Welt“. Nur selten wird darauf hingewiesen, dass dieses Parlament in London drei Jahre Zeit hatte, um das Resultat der Konsultativabstimmung wie von der Regierung zuvor versprochen für den Austritt Britanniens aus der EU vertraglich umzusetzen. Dies aber nicht schaffte – und jeden Vertragsvorschlag zerredete.

Die Verlierer vom 23. Juni 2016, die damals um Mitternacht noch meinten, die Mehrheit der Abstimmenden hätte sich gegen den Brexit ausgesprochen – und dann beim Frühstück am nächsten Morgen mit langen Gesichtern feststellen mussten, dass mit 52 Prozent eine solide Mehrheit für „Leave“ (weg von Brüssel) votiert hatte, wollten diese Volksmeinung nie akzeptieren. Unterstützt wurde und wird diese EU-treue Minderheit der Brexit-Losers nach Kräften durch die Brüsseler Nomenklatura, die sich ihr EU-Territorium nicht um ganz Grossbritannien dezimieren lassen will. Und durch die meisten Medienleute, die über das Thema berichten – vorab natürlich durch jene mit Sitz in Brüssel. Das Mantra dieser breiten politisch-publizistischen Front von London über Berlin bis Brüssel: Der Entscheid für den Brexit war falsch und gefährlich; die Brexiteers sind blöd, verlogen und ahnungslos; sie werden sehr bald merken, wie übel es ihnen ausserhalb der EU ergehen wird, werden bereuen, und sollten rasch erneut abstimmen – aber diesmal richtig, für die EU nämlich.

Britische Wirtschaft läuft wie geschmiert

Es gibt Ausnahmen von dieser fast flächendeckenden Regel. Statt sich zu entsetzen und auf die Brexiteers einzudreschen, warnte etwa der Finanzfachmann Georg Pröbstl (Autor von : „Die besten Dividendenstrategien“) in der „Handelszeitung“ vom 16. September vor „Horror-Szenarien“. Und er liefert Fakten: So pendle etwa die Londoner Börse seit dem Brexit-Entscheid „in einer ziemlich engen Handelsspanne zwischen 7000 und 7500 Punkten gemütlich vor sich hin“. Auch die britische Konjunktur zeige sich ob dem Geschrei vom drohenden „Brexit-Chaos“ „bisher noch relativ unbeeindruckt“. Die Wirtschaft auf der Insel sei zumindest im ersten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen. Sie stehe seither auch im Vergleich mit Deutschland gut da.

„Und da ist auch ein unglaublich robuster Arbeitsmarkt“, sagt Pröbstl. „Völlig anders, als man angesichts der Brexit-Drohungen und -Ängste denken könnte, fällt die Arbeitslosenquote auf der Insel immer weiter.“ Sie sei im Juli bei nur noch 3,8 Prozent gelegen. „Das war der tiefste Stand seit 44 Jahren.“ Und nicht nur das: „Die Löhne legen kräftig zu – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent“, vermeldet der Wirtschaftsfachmann. Das Reallohnwachstum liege bei „starken 2,0 Prozent“. Entsprechend zeige sich auch „das Verbrauchervertrauen gegenüber Brexit-Ängsten relativ unverwundbar“. Kurz und knapp titelt Pröbstl: „Brexit – von Krise bisher keine Spur.“

Brexit ist ein Aufstand gegen Konzerne und Global-Elite

Wirtschaftlich scheint im Zusammenhang mit dem Brexit somit Entwarnung angesagt. Aber auch politisch und gesellschaftlich, wie Professor Oliver Zimmer, Historiker an der Uni Oxford im „Magazin“ des Tages-Anzeigers vom 14. September als weitere Ausnahme einer kritischen Stimme darlegt: „Der Brexit, vor allem derjenige ohne Deal, würde das Land sicherlich vor eine harte Probe stellen, könnte aber auch ein Erfolg werden.“ Und Zimmer weiter: „Denn das Ja zum EU-Austritt war auch ein Aufstand gegen eine auf London und die Grosskonzerne fixierte Elite.“ Detaillierte Karten der Abstimmungsresultate vom Juni 2016 würden dies bestätigen: Die Elite-Zentren (London vorab – aber auch Glasgow oder Edinburgh) stimmten wuchtig für „Remain“, den Verbleib in der EU – und unterlagen.

Zimmer nennt als typischen Vertreter dieser elitären EU-Anhänger [[Philipp Hammond]], welcher der früheren Premierministerin Theresa May als Schatzkanzler diente: „Der in Oxford ausgebildete Hammond, glühender Remainer und seit Boris Johnsons Machtübernahme Held vieler Brexit-Berichterstatter deutschsprachiger Medien, profilierte sich im Amt als prononcierter Lobbyist von Grossfirmen wie Amazon, BP, Siemens oder Tesco“, berichtet Zimmer. Diese Multis seien „die Gewinner der Globalisierung und des EU-Binnenmarkts“. Beides habe ihnen die Möglichkeit gegeben, „Arbeitskräfte rasch und billig zu importieren“. Stets mit Hilfe einer kurzsichtigen Industriepolitik der Regierung.

Diese habe „Firmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden – sie bilden auf der Insel die grosse Mehrheit – hingegen stets eher stiefmütterlich behandelt“. Der Oxford-Professor fragt: „Überrascht es da, dass bei einer Umfrage kurz vor dem Referendum die Chefs kleiner Unternehmer fünfmal so oft für den Brexit plädierten wie Chefs grosser Unternehmen?“ Diese Kleinunternehmer hätten die Abstimmung gewonnen – die weltläufige Elite in den Geschäftszentren habe sie verloren. Zimmer erklärt: „Nach dem Brexit muss sich diese wieder mit den eigenen Problemen der eigenen Bevölkerung auseinandersetzen.“ Dabei würde vielleicht auch der britische Snobismus dieser Elite „bald aus dem öffentlichen Leben verschwinden“. Und das sei doch „eine interessante Zukunftsaussicht“.

Schweiz widerlegt Brexit-Horrorszenarien

Für die Schweiz und ihre Bewohner wäre es eher eine Rückblende: Das Land braucht keinen EU-Austritt, weil es der Brüsseler Organisation gar nie beigetreten ist. Inzwischen liegt der Umfragewert der „EU-Beitreter“ hierzulande unter 10 Prozent. Und die hiesige Machtelite muss sich in unserer direkten Demokratie permanent „mit den eigenen Problemen, der eigenen Bevölkerung auseinandersetzen“, wie Professor Zimmer trefflich formuliert.

Dann etwa, wenn diese Elite den transnationalen Grosskonzernen massive Steuergeschenke machen will, (wie mit der Unternehmenssteuerreform III) – und dann an der Urne klar zurückgepfiffen wird. Oder aktuell gerade mit dem „Rahmenabkommen“, das sich Schweizer Wirtschaftskapitäne ebenso wünschen, wie ihre Freunde rechts in den Eidgenössischen Räten und neoliberale Funktionäre in Brüssel. Umsonst jedoch: Der Abbau von Arbeiterrechten (Flankierende), die Privatisierung öffentlicher Aufgaben (Gebäudeversicherung , Wasserversorgung, Kantonalbanken) oder der Verzicht auf politische Mitbestimmung in diesen Fragen (wie sie mit dem Abkommen drohen) sind nicht im Interesse der breiten Bevölkerung – und darum chancenlos.

Verwunderlich ist dabei, dass die „EU-freie“ Schweiz in den Brexit-Debatten nicht öfters erwähnt wird. Etwa darum nicht, weil das Land halt nicht als Beispiel für jene Horrorszenarien herangezogen werden kann, die den Briten „in der EU-Freiheit“ ab 31. Oktober angeblich drohen? Weil das Beispiel unseres Landes die Brexiteers ganz im Gegenteil beruhigen und ermutigen könnte? Schwer zu sagen, denn diese Brexiteers werden ja kaum je gefragt – und kommen fast nie zu Wort.