100 Tage Trump: Die «Late Shows» ätzen

Trumps 100-Tage-Agenda: noch nicht viel abgehakt.

Red. / 28. Apr 2017 - Donald Trump hatte ein 100-Tage-Programm verkündet. US-Satiriker ziehen Bilanz.

Das Spätabend-Fernsehen in Nordamerika gehört seit Jahrzehnten der Satire. Das Format ist fest: Monolog des «host», dann Couchgespräche mit einigen «Gästen» und eine musikalische Einlage. Die «Late Shows» sind politisch so aufgeladen, dass sie als Informationsquellen ernst genommen werden. In Deutschland kommt die «Heute Show» des ZDF dieser Funktion nahe.

Am Samstag, 29. April, vollendet Präsident Trump die ersten 100 Tage im Amt. Es gehört zur politischen Tradition des Landes, eine erste Bilanz zu ziehen. «Late Night with Seth Meyers» des Senders NBC tat dies so:

Auch Trevor Noah in seiner «Daily Show» und Stephen Colbert in der «Late Show» machten die ersten 100 Tage von Donald Trump zum Thema.