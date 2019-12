Was im Jahr 2019 auf Infosperber Beachtung fand

© is

Urs P. Gasche / 31. Dez 2019 - Über zehn Prozent mehr Lesende als ein Jahr zuvor interessierten sich für ergänzende Informationen und Analysen auf Infosperber.

RELEVANTES AUS DEM JAHR 2019

FINDEN SIE IN FOLGENDEN DOSSIERS

Des Sperbers Überblick

Kompaktes Wissen: Hier finden Sie wichtige Fakten und Hintergründe zu relevanten Themen.

Erst das Wissen über Kräfteverhältnisse, Grössenordnungen und Historisches ermöglicht das Einordnen aktueller wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ereignisse.

Neun Gefahren und Risiken: Das steht im Jahr 2020 auf dem Spiel

Stichworte zur Weltlage: heisses Klima, kopflose Wachstums- und Geldpolitik, Rüstungswahn, Migration, Bevölkerungswachstum. Die Politik und die internationalen Konzerne haben kaum etwas Ernsthaftes unternommen, um die drohenden existenziellen und systemrelevanten Risiken zu reduzieren. Im Gegenteil: Sie ergriffen die Flucht nach vorn, machten noch hirnloser weiter wie bisher. Damit erhöhten sie die Gefahren und Folgen von grossen Krisen erheblich.

Die Klimapolitik kritisch hinterfragt

Die Menschen beschleunigen die Erwärmung der Erde. Doch kurzfristige Interessen verhindern griffige Massnahmen. Von fetten Autos über steuerneutrale Lenkungsabgaben bis zum Faktencheck.

Kritik an Zeitungsartikeln

Printmedien üben sich kaum mehr in gegenseitiger Blattkritik. Infosperber holt dies ab und zu nach. Vier Grossverlage beherrschen den Schweizer Zeitungsmarkt. Sie machen Gebietsabsprachen und trampeln sich gegenseitig kaum auf die Füsse. Infosperber dagegen kennt keine Berührungsängste.

Krim: Annexion oder Selbstbestimmung

Der Volkswille auf der Krim zählt nicht, weil die Ukraine an die Volksabstimmung nicht gebunden ist und den Willen der Mehrheit der dortigen Bevölkerung nicht respektieren muss. Gegen Russland werden wegen der «Annexion» der Krim einschneidende Sanktionen verhängt. Die Türkei dagegen kann kurdische Gebiete in Syrien – gegen den Willen der kurdischen Bevölkerung – militärisch besetzen und annektieren, ohne dass die EU und die USA die Türkei sanktionieren.

Öffentliche Gesundheit

Ob wir gesund bleiben, hängt auch von Bewegungsmöglichkeiten, Arbeitsplatz, Umwelt und Vorsorge ab. Individuell können wir zwar viel tun, um möglichst lange gesund zu bleiben. Der Staat entscheidet aber über die Zahl der Turnstunden, sichere Schulwege, intakte Erholungsgebiete, gesunde Nahrung, saubere Luft, sauberes Wasser, Gesundheitsvorschriften an Arbeitsplätzen und über Präventionsmassnahmen.

Die Politik der Pharmakonzerne

Rechtsextreme in Europa

Arbeitslosigkeit, Immigration und zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich sind Nährboden für Extremismus. Von der AfD über ultrakonservative US-Organisationen bis zu Neonazis in der Schweiz.

Die Credit Suisse im Mosambik-Skandal

Mit einer russischen Bank hat die CS zwei Milliarden Kredit gesprochen – ohne geforderte Sorgfaltspflicht.

Als Reaktion hat der Weltwährungsfonds Zahlungen an Mosambik eingestellt. Jetzt ist das Land überschuldet und streicht Gelder für Schulen und Gesundheitsversorgung. Infosperber war von Anfang an am Ball.

Die Ukraine zwischen Ost und West

Wieder Kalter Krieg

Die Grossmächte setzen bei ihrer Machtpolitik vermehrt wieder aufs Militär und gegenseitige Verleumdungen.

Politische und militärische Gegner werden in Schwarz-Weiss-Manier verunglimpft. Die Drohgebärden verhelfen jeweils radikalen Kräften zum Autrieb und die Spirale dreht sich weiter.

Die Euro- und Währungskrise

Noch so viele Geldspritzen und Schulden bringen die Wirtschaft nicht mehr zum Wachsen. Es droht ein Kollaps.

Regierungen stürzen; Löhne sinken; Renten werden gekürzt...Noch spüren die meisten in ihrem Alltag wenig vom Gewitter, das sich zusammenbraut. Doch die Euro- und Schuldenkrise nimmt ihren Lauf.

Gleiche Rechte für Frauen und Männer

Gleichstellung und Gleichberechtigung: Angleichung der Geschlechter – nicht nur in Politik und Wirtschaft. Keine Diskriminierung in Kultur und Sport; keine Belästigungen und sexistischen Sprüche; für ein respektvolles und lustvolles Zusammenleben.

Nutzen und Risiken der 5-G-Netze

5G-Netze werden die Belastung mit HF-Strahlen vervielfachen. Langzeitwirkungen bleiben unerforscht. Ein Grossteil der Forschung wird von der interessierten Industrie bezahlt. Offene Fragen öffnen Raum für Mutmassungen und Angstmacherei.

