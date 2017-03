UNO warnt vor Hungertod von 20 Millionen Menschen

© FFA

Dramatische Lage in Afrika

Andreas Zumach, Genf / 13. Mrz 2017 - Zur Abwendung der «grössten humanitären Katastrophe seit Ende des 2. Weltkriegs» werden 4,4 Milliarden US-Dollar benötigt

Die Welt steht nach Einschätzung der UNO vor der größten humanitären Katastrophe seit 1945. Über 20 Millionen Menschen sind infolge von Dürre und Bürgerkriegen derzeit allein in den vier Ländern Jemen, Somalia, Südsudan und Nigeria akut vom Hungertod bedroht, warnte der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien am Freitagabend vor dem Sicherheitsrat in New York. «Um die Katastrophe abzuwenden» müsse die internationale Staatengemeinschaft bis Juli 4,4 Milliarden US-Dollar (4,1 Mrd. Euro) bereitstellen, appellierte O`Brien an die Mitgliedsländer der UNO.

Für den Nothilfekoordinator ist ein «kritischer Punkt in der Geschichte der Vereinten Nationen» erreicht. «Ohne gemeinsame und koordinierte weltweite Bemühungen,werden die Menschen einfach verhungern, Existenzen werden verloren gehen und hart erkämpfte politische Errungenschaften umgekehrt werden», erklärte er. Viele der Hungerkrisen seien «von Menschen gemacht», betonte er mit Blick auf die Gewaltkonflikte in den vier betroffenen Ländern. O'Brien warnte zugleich vor der Ausbreitung von Cholera und anderen Epidemien.

Der Jemen ist ein Katastrophengebiet, im Südsudan spitzt sich die Lage zu

Anfang März hatte O'Brien die vier Krisenländer besucht und sich ein Bild von der Lage gemacht. «Die Lage für die Menschen in diesen Ländern ist schrecklich und ohne eine grosse internationale Reaktion wird sie noch schlimmer», sagte der Brite. «Alle vier Länder haben eine Sache gemeinsam – den Konflikt. Das bedeutet, dass wir (die UN) die Möglichkeit haben, weiteres Elend und Leiden zu verhindern.» Rasche Hilfe sei nötig, da noch die Gelegenheit bestehe, das Schlimmste zu verhindern.

Die Lage im Bürgerkriegsland Jemen bezeichnete O'Brien als «die grösste humanitäre Krise in der Welt». Zwei Drittel der Bevölkerung, rund 18,8 Millionen Menschen, benötigen Hilfe. Über 7 Millionen Menschen sind akut unterernährt oder wissen nicht, wie sie an ihre nächste Mahlzeit kommen sollen. Das sind drei Millionen mehr als noch im Januar. Im Jemen kämpfen schiitische Huthi-Rebellen gegen die sunnitische Regierung unter Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi.

In Südsudan ist die Lage nach einem Bericht des von O'Brien geleiteten UN-Büros für Humanitäre Hilfe (UNOCHA) in Genf ebenfalls prekär. Mindestens eine Million Menschen stünden an der Schwelle zur Hungersnot, mindestens 5,5 Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die Helfer benötigten 1,6 Milliarden US-Dollar für die Versorgung der Menschen. Bislang seien erst knapp zehn Prozent davon finanziert.

Dringende Hilfsgelder werden benötigt

Nach einem Besuch in Somalia Anfang letzter Woche hatte UN-Generalsekretär António Guterres dringend Hilfsgelder in Höhe von 825 Millionen Dollar (773 Millionen Euro) von den UN-Mitgliedsstaaten erbeten. In dem Land am Horn von Afrika sind nach UN-Angaben mehr als sechs Millionen Menschen – etwa die Hälfte der Bevölkerung - in Folge einer schweren Dürre auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mangels sauberen Trinkwassers ist die Cholera ausgebrochen, mehr als 7700 Fälle wurden den UN zufolge in den vergangenen zwei Monaten dokumentiert.

Mit dem dringenden Bedarf an 4,4 Milliarden Dollar, um 20 Millionen Menschen vor dem Hungertod zu retten, wird die ohnehin schon dramatische Finanzkrise des UNO-Systems weiter verschärt. Die Gesamtkosten für sämtliche Aufgaben und Einrichtungen des UNO-Systems – inklusive seiner rund 40 Sonderorganisationen und der im Einsatz befindlichen Blauhelmmissionen – beliefen sich in den letzten Jahren auf jeweils rund 15 Milliarden Dollar – also zwei Dollar pro Kopf der Erdbevölkerung. Davon werden ledigich drei Milliarden, also nur 20 Prozent des Gesamtbedarfs - durch die Pflichtbeiträge der 193 Mitgliedsstaaten gedeckt. Die restlichen 80 Prozent muss die UNO ständig von den Mitgliedsregierungen erbetteln.