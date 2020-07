Offener Brief an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga

Christian Müller / 18. Jul 2020 - Am Montag ist Bundespräsidentin Sommaruga auf Staatsbesuch in der Ukraine. Dabei sollte sie wichtige Botschaften überbringen.

Als Schweizer Bundespräsidentin haben Sie die Ehre, am Montag, 20. Juli 2020, in Kiev vom ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen zu werden. Dieser Ihr Besuch sollte aber nicht nur ein Staatsbesuch mit vielen – leeren – diplomatisch üblichen Formalitäten bleiben, er bietet auch die einmalige Chance, in Kiev einige substanzielle Informationen und Aufrufe anzubringen, denn kein anderes Land in Europa könnte mehr davon profitieren, von der Schweiz und ihrem politischen System zu lernen und einiges davon zu übernehmen.

In der Annahme, dass Sie, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, die Ukraine aus eigener Erfahrung noch nicht so gut kennen, haben wir uns erlaubt, die sieben wichtigsten Botschaften, die Sie ins Gepäck nehmen sollten, ein wenig vorzubereiten. Sie stehen Ihnen für das Gespräch mit Ihrem ukrainischen Amtskollegen, dem Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj, zur freien Verfügung – die wichtigsten Argumente inklusive.

Hier die sieben Botschaften. Sie sind so geschrieben, dass sie sogar vorgelesen werden könnten:

«1. Zuerst ein Kompliment! Nur wenige Schweizerinnen und Schweizer reisen in die Ukraine. Einige aber tun es, sei es aus Business-Gründen oder weil sie in der Ukraine Verwandte oder Bekannte haben, oder auch einfach aus Interesse, ein nur wenig bekanntes Land Europas kennenzulernen. Alle aber, die zurückkommen, haben die eine gemeinsame Erfahrung gemacht: Die Menschen in der Ukraine sind ausserordentlich offenherzig, hilfsbereit und gastfreundlich. Das gleiche von uns Schweizerinnen und Schweizern zu behaupten, wäre eher nicht zutreffend.

2. Die Geschichte der Schweiz hat in etlichen Punkten Ähnlichkeit mit der Geschichte der Ukraine. Die Schweizer Landesgrenzen zum Beispiel sind weder überall natürlich – Flüssen oder Bergkämmen folgend – noch von den Einwohnern definiert worden. Sie sind fremdbestimmt worden, damals am Wiener Kongress 1815, und vielerorts fast zufällig. Am Wiener Kongress haben die europäischen Grossmächte auch bestimmt, dass die Schweiz neutral sein soll, weil es besser war, die Alpenübergänge unter der Hoheit eines neutralen Staates zu behalten, als sie einer der umliegenden Grossmächte zuzuordnen und diese damit den anderen Grossmächten gegenüber noch zusätzlich zu stärken.

Auch die Grenzen der Ukraine folgen vielerorts nicht natürlichen Grenzen und wurden historisch gesehen ebenfalls vielerorts fast zufällig fremdbestimmt. Und auch die Ukraine ist, wie die Schweiz, ein Brückenstaat zwischen Grossmächten. In den gemeinsamen Gesprächen sollten die Schweiz und die Ukraine deshalb ein besonders gutes gegenseitiges Verständnis haben.

3. Die Schweiz ist ein Staat mit vier schon in der Verfassung von 1848 garantierten Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die drei Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch sind gleichberechtigt, Bundesgesetze und Verordnungen werden in allen diesen drei Sprachen publiziert. Die Erfüllung der Schulpflicht und auch die höhere Schulbildung am Gymnasium sind in allen diesen drei Sprachen möglich, die universitäre Ausbildung zumindest in Deutsch und Französisch, etliche Studienrichtungen aber auch in Italienisch. In den beiden Parlamentskammern National- und Ständerat darf Deutsch, Französisch oder Italienisch gesprochen werden. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und das öffentlich-rechtliche Radio bieten in allen Landessprachen mehrere Programme. Nur in untergeordneten Bereichen steht es den Kantonen zu, den amtlichen Verkehr auf eine oder zwei Sprachen zu beschränken.

Zur Erhaltung der vierten, nur noch wenig gesprochenen Sprache Rätoromanisch werden grosse finanzielle Beiträge bezahlt. Das alles funktioniert seit vielen Jahrzehnten hervorragend und zur Zufriedenheit der meisten Schweizer Bürgerinnen und Bürger.

Auch in der Ukraine leben Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen, insbesondere mit ukrainischer, russischer und russinischer (ruthenischer) Muttersprache. In den letzten Jahren konnte man von der Schweiz aus aber beobachten, wie in der Ukraine die Sprachenvielfalt geradezu bekämpft und wie versucht wird, aus nationalistischen Gründen möglichst viele Lebensbereiche auf die ukrainische Sprache zu reduzieren und andere Sprachen, insbesondere die russische Sprache, zurückzudrängen. Etliche Konflikte in der Ukraine haben, soweit beobachtet werden konnte, in dieser einseitigen Sprachenpolitik ihren Ursprung.

Gerade jetzt am Freitag hätte im Parlament in Kiev eine Verschiebung des Inkrafttretens des neuen Sprachengesetzes um drei Jahre diskutiert werden sollen. Ausserhalb des Parlamentes kam es zu wilden Demonstrationen gegen eine Verschiebung (siehe Video, ab Minute 0.40). Schliesslich wurde die Diskussion abgeblasen. Das neue Sprachengesetz, bei dem die russische Sprache gegenüber dem Ukrainischen massiv benachteiligt wird und das dem Ziel dient, die russische Sprache aus der Ukraine vollkommen zu verdrängen, wird also aller Wahrscheinlichkeit nach im September in Kraft treten. Und 2023 sollen auch alle anderen Minderheitssprachen in der Ukraine praktisch verboten werden.

Als erfolgreiches mehrsprachiges Land können und müssen wir Schweizerinnen und Schweizer Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident Selenskyj, dringend empfehlen, die Mehrsprachigkeit in der Ukraine nicht nur formal zu akzeptieren, sondern sie gesetzlich und kulturell sogar zu pflegen und zu fördern. Die Schweiz ist ein anschauliches Beispiel, wie Mehrsprachigkeit so zum Merkmal der ‹Einheit in der Verschiedenheit› werden kann. Nicht zufällig nennt sich die Schweiz eine ‹Willensnation›. Das zahlt sich aus – auch wirtschaftlich.

4. In der Schweiz leben Menschen verschiedenen Glaubens und verschiedener christlichen Kirchen und Konfessionen. Die Römisch-Katholische Kirche, die Altkatholische Kirche und die protestantische Reformierte Kirche sind auch gesetzlich als sogenannte Landeskirchen anerkannt. Selbstverständlich gibt es in der Schweiz auch Synagogen für die Menschen jüdischen Glaubens und Moscheen für die Menschen muslimischen Glaubens.

Auch in der Ukraine gibt es mehrere unterschiedliche christliche Kirchen. Mit der Griechisch-Katholischen Kirche hat die Ukraine sogar ein weltweites Unikum: eine Kirche, die den Papst in Rom als kirchliches Oberhaupt anerkennt, den kirchlichen Ritus aber nach den Vorgaben der orthodoxen Kirche einhält und – als bemerkenswerte Ausnahme im Einflussbereich des Papstes – den Priestern sogar das Heiraten und die Gründung einer Familie erlaubt, also für Priester kein Zölibat kennt.

Von der Schweiz aus hat man beobachten können, wie unter dem letzten Präsidenten der Ukraine eine Vereinheitlichung der orthodoxen Kirchen angeordnet wurde, offensichtlich mit dem Ziel, die bisherige Anerkennung des russischen Patriarchen in Moskau zu unterbinden.

Auch in diesem Punkt empfehlen wir der Ukraine grösste Zurückhaltung von staatlicher Seite. Die Menschen sollen unabhängig vom Staat ihren Gott, ihre Kirchen, ihre kirchlichen Instanzen wählen und verehren dürfen. Gerade wenn in der Ukraine immer wieder behauptet wird, die Politik strebe «europäische Wertvorstellungen» an, ist eine staatliche Einmischung in den Bereich des Glaubens und der Kirchen eine den «europäischen Wertvorstellungen» total entgegenlaufende Massnahme.

5. Wie jedes Land hat auch die Schweiz Einrichtungen, auf die sie stolz sein kann, und Einrichtungen, die reformbedürftig sind. Stolz sein darf die Schweiz auf ihr demokratisches System, das den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur die Wahl der Volksvertreter zugesteht, sondern mit Abstimmungen und dem fakultativen Referendum auch eine echte Mitsprache in politischen Entscheidungen ermöglicht. Nicht zufällig gilt das demokratische System der Schweiz auch international als mustergültig. Die Verteilung der politischen Kompetenzen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden erfolgt treppenstufenartig, nach dem Prinzip der sogenannten Subsidiarität: Die Entscheidungskompetenzen werden so tief wie möglich angesiedelt. So etwa unterstehen sogar die Schulsysteme der kantonalen und nicht der Bundeskompetenz. Damit wird der regionalen kulturellen Vielfalt Rechnung getragen, was zu einer hohen Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ‹ihrem› Staat massgeblich beiträgt. Und natürlich kennt die Schweiz im Sinne der Solidarität auch den Finanzausgleich zwischen wirtschaftlich bessergestellten und wirtschaftlich eher benachteiligten, ländlichen Kantonen.

Die Ukraine ist ein Land mit ebenso grossen oder sogar noch grösseren kulturellen Unterschieden. Man denke etwa an die Menschen in Transkarpatien, die in den 80 Jahren zwischen 1915 und 1995 fünfmal eine neue, andere Staatszugehörigkeit mit unterschiedlichen Prioritäten, und natürlich ohne eigene Mitsprache, über sich haben ergehen lassen müssen. Statt kulturelle Differenzen aus nationalistischen Gründen einzuebnen, empfiehlt sich – erst recht in einem grossen Land mit über 40 Millionen Einwohnern – eine lebendige Unterstützung regionaler Eigenheiten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Identität anerkannt und geachtet fühlen und ein hoher Grad an Selbstbestimmung zur Zufriedenheit der Bevölkerung beiträgt.

Die Schweiz ist gerne bereit, eine hochrangige Delegation der Ukraine zu empfangen und ihr das politische System der Schweiz eingehend zu zeigen und verständlich zu machen.

6. Natürlich beobachtet auch die Schweiz die kriegerischen Auseinandersetzungen in Donezk und Luhansk mit grosser Sorge, dauert der Konflikt mit über sechs Jahren doch bereits länger als damals der Zweite Weltkrieg. Nicht zufällig war der vor Ort zuständige Stellvertretende Leiter der OSZE-Beobachtermission für etliche Jahre mit Alexander Hug ein Schweizer. Mit Freude hat die Schweiz deshalb zur Kenntnis genommen, dass Sie, sehr geehrter Herr Präsident Selenskyj, die Beendigung der Kriegshandlungen mit den vielen Toten, Verwundeten und Vertriebenen zur höchsten Priorität Ihres Tuns erklärt haben.

Leider hat sich in dieser Richtung in den 15 Monaten Ihres bisherigen Präsidiums trotzdem wenig getan. Die Schweiz, in internationalen Konflikten schon mehrfach um Vermittlung gebeten, kann dazu nur einen Ratschlag geben: Verhandlungen, während beidseitig geschossen wird, haben kaum Erfolgschancen. Fassen Sie deshalb, sehr geehrter Herr Präsident, als in diesem Punkt zuständiger Magistrat den Mut, Ihren eigenen Truppen ‹Ende Feuer› zu befehlen. Das wird Ihnen die moralische Unterstützung vieler Länder bringen, nicht zuletzt in Europa, und den internationalen Druck auf die Gegenseite, eine Lösung auf dem Verhandlungsweg zu suchen und zu finden, massiv erhöhen. Fassen Sie diesen Mut, auch wenn nicht alle Ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Ihnen zu einem solchen Entscheid zujubeln werden. Tun Sie diesen ersten Schritt!

7. Natürlich überlegt sich auch die Schweiz, wie sie die Ukraine unterstützen kann. Es sei daran erinnert, dass die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich der ukrainischen Stadt Winnyzja zwischen 2007 und 2011 über hundert Tramwagen verschenkt hat. Und eben wurde – ein anderes Beispiel – beschlossen, der Ukraine mit einem Betrag in Höhe von 1,5 Millionen Franken zu helfen, zur Bewältigung der Covid-19-Krise günstige Beatmungsgeräte herzustellen.

Die Schweiz weiss aber natürlich auch, dass viele Ukrainer und Ukrainerinnen gerne im Ausland arbeiten, um einen Teil ihres Gehalts nach Hause zu schicken – und dass die Ukraine auf diese Gelder, Rimessen genannt, dringend angewiesen ist. Von Italien zum Beispiel weiss die Schweiz, dass insbesondere für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen unzählige Ukrainerinnen hingebungsvolle und hochgeschätzte Arbeit leisten. Aufgrund des in der Schweiz geltenden Ausländer-Gesetzes und der dazugehörenden Weisungen (AIG Ziff. 4.7.15.5), wo die Bevorzugung von Personen aus der EU und der EFTA und kaum zu erfüllende Bedingungen festgeschrieben sind, haben Ukrainerinnen aber kaum eine Chance, solche Jobs in der Schweiz zu erhalten. Und auch die Bezahlung der Sozialleistungen für ukrainische Pflegerinnen ist bisher nicht geregelt – zum Nachteil der Ukrainerinnen.

Die Schweiz ist bereit, in diesem Punkt über die Bücher zu gehen und, zum Beispiel mit einem bilateralen Abkommen, zu erreichen, dass auch Ukrainerinnen ohne Benachteiligung gegenüber EU- und EFTA-Bürgerinnen diese sozial wichtige und aufwendige Arbeit zum Wohle der Pflegebedürftigen übernehmen können. Und dies, der Rimessen wegen, auch zum Vorteil des ukrainischen Staates tun können.

Die Schweiz freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Ukraine.»

Zur Beachtung:

Bereits anlässlich einer Studienreise in die Ukraine im Jahr 2006 mit Kontakten zu etlichen Politikern und Medienschaffenden hat der Autor dieses Briefes an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Christian Müller, eine kleine Präsentation in englischer und russischer Sprache erstellt, um den Ukrainern zu zeigen, wie die Schweiz mit der kulturellen Vielfalt seiner Bürgerinnen und Bürgern und mit ihren sprachlichen Minderheiten umgeht. Diese in Zusammenarbeit mit den AZ Medien erstellte Präsentation «Herzliche Grüsse aus der Schweiz», sie umfasst nur zehn Seiten, kann hier angesehen und bei Bedarf downgeloadet werden. Hier anklicken.

Auch im Jahr 2014, als auf dem Maidan in Kiev protestiert und schliesslich der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, abgesetzt wurde, weilte Christian Müller in der Ukraine, damals vor allem auch im Oblast Transkarpatien, in jenem Teil der Ukraine also, der zwischen 1900 und 2000 fünfmal (!) eine Änderung der Staatszugehörigkeit über sich ergehen lassen musste. Die damals geschriebene Reportage für die deutsche Vierteljahreszeitschrift DIE GAZETTE, deren Chefredaktor Christian Müller damals war, kann hier eingesehen und bei Bedarf downgeloadet werden. Hier anklicken.