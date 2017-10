Der Nationalstaat – nicht mehr als eine Krücke

Christian Müller / 22. Okt 2017 - Die Nationalisten verteidigen ihre Staaten, als ob diese demokratisch entstanden wären. Verspricht Vergangenheit mehr Sicherheit?

Im Gespräch mit Freunden und Bekannten, mit Leuten «von der Strasse» ebenso wie sogar mit Wissenschaftlern: es fällt immer wieder auf, dass das Wort Staat – im Sinne von Nationalstaat – gebraucht wird, als ob es das schon immer gegeben hätte. Der Nationalstaat ist der Träger der Souveränität und die Basis der Demokratie, so argumentiert man – oder genauer «sagt» man, eben ohne zu argumentieren. Man nimmt die Institution des (National-)Staats gewissermassen als Axiom, als «wahr genommenen Grundsatz», so wie in der Mathematik es das Axiom gibt, dass eins und eins zwei gibt. Da gibt es nichts zu diskutieren.

Die Realität ist eine total andere

Die Nation als quasi definierte Gemeinschaft mit genauen Grenzen, mit möglichst gemeinsamer Sprache und mit dem Anspruch auf Souveränität ist historisch gesehen eine relativ neue Erfindung. Bis zur Erfindung des Buchdrucks um 1450 gab es keine einheitlichen Sprachen, sie variierten von Stadt zu Stadt, mit fliessenden Übergängen, so wie in einigen Ländern heute noch die Dialekte von Stadt zu Stadt variieren. Erst mit Luther und seiner Bibelübersetzung in die deutsche Sprache Anfang des 16. Jahrhunderts wurde so etwas wie eine Einheitssprache geschaffen (wobei diese nicht etwa von Luther selber stammte, sondern die Prager Kanzleisprache war, was die heutigen Tschechen allerdings nicht besonders gerne hören, weil sie es vorziehen, ihr Tschechisch als schon immer existierende «Nationalsprache» betrachten zu können).

Ähnlich ist es mit den Grenzen der Nationalstaaten. Diese waren nie «gottgegeben» oder naturgegeben und also selbstverständlich. Ein Blick auf die Landkarte zeigt das in aller Deutlichkeit – mit der Ausnahme der Inselstaaten vielleicht, wo die Küsten tatsächlich so etwas wie natürliche Grenzen schon immer waren.

Die Grenzen der heutigen Staaten wurden fast ausnahmslos durch Herrschende festgeschrieben, durch Kaiser, Könige und Fürsten in der Vergangenheit, durch Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin 1945 auf der Konferenz von Jalta. Umso paradoxer – um nicht zu sagen: absurder – ist es, wenn die heutigen Nationalisten ihre «Nationen» und ihre «Nationalstaaten» so verehren und verteidigen, als ob diese das Ergebnis von demokratischen Entwicklungen und Entscheidungen wären.

Die heutigen «Nationalstaaten» sind historisch gesehen nicht mehr als politische und rechtliche Krücken. Die Menschen, wo immer sie in der Vergangenheit auch lebten, lebten rechtlich in Beziehung zu Fürstenhäusern und Königshäusern, sie änderten mit diesen sogar oft auch ihren Glauben, wenn das «zuständige» Fürstenhaus einer anderen Glaubensgemeinschaft beitrat, und sie zahlten auch ihre Steuern, den berühmten Zehntel, an die feudale Herrschaft.

Es war die Entstehung der Demokratie nach der Französischen Revolution, die einen neuen Raster notwendig machte. Um die Demokratie realisieren zu können, mussten Kriterien geschaffen werden, wer dazugehört und wer nicht. Die neuen (topografischen) Grenzen waren teilweise identisch mit «Grenzen» der Feudalansprüche (die aber zu feudalistischen Zeiten bevölkerungsmässig verliefen, nicht geografisch auf einer Karte eingezeichnet). Die neuen geografisch/topografisch festgelegten Grenzen waren eine Notlösung, weil sie administrativ – verwaltungstechnisch – relativ einfach zu handhaben waren. In ethnisch durchmischten Gebieten, nicht zuletzt in Mittel- und Osteuropa, waren diese Grenzen aber immer schon ein Problem, weil eine Identifizierung der ansässigen Menschen mit dem neuen Staat, mit dem «Nationalstaat», nicht einfach per Befehl von oben geschaffen werden konnte.

Und nochmals zur Sprache ...

Die Erfindung des Buchdrucks und die Produktion von Büchern und Zeitungen machte es nötig, sich für einen Dialekt – eine «Sprache» – zu entscheiden, die möglichst viele Menschen verstehen würden. Ob aber eine Redensart eine Sprache ist oder nur ein Dialekt, war und ist eine politische Entscheidung. Tschechisch und Slowakisch sind sich deutlich ähnlicher als St. Galler-Dialekt und Berndütsch sich ähnlich sind, in der Tschechoslowakei waren es Dialekte, jetzt sind es Sprachen. Ukrainisch könnte problemlos «nur» ein Dialekt des Russischen sein, so man es denn so haben möchte. Der «Nation» der Ukrainer zuliebe (die es wohlverstanden nie gegeben hat) ist Ukrainisch aber eine Sprache.

Es ist nicht so, dass der Wechsel von einer Sprache zu einer anderen Sprache zu einer Grenze führt. Es ist, historisch gesehen, umgekehrt: Nach der Festlegung einer Grenze zwischen zwei Staaten haben sich die dort lebenden Leute den amtlichen Sprachen des eigenen Staates immer mehr angenähert und angepasst: die politische Grenze wurde durch das angepasste Sprach-Verhalten der Leute mehr und mehr nun auch zur Sprachgrenze, nicht umgekehrt. Es gibt dazu eingehende Studien zum Beispiel auch im Bereich Elsass/Baden-Württemberg.

Rückblickend eine sensationelle Rede!

Im März des Jahres 1882, also vor 135 Jahren, hielt der französische Wissenschaftler Ernest Renan an der Sorbonne, an der Universität in Paris, eine Rede mit der Überschrift: Was ist eine Nation? Renans Erkenntnisse, sein Scharfsinn, seine argumentative Beweisführung und seine Vision einer europäischen Föderation sind, rückblickend gesehen, eine «Sensation»: sie packen alle unsere Sinne! Infosperber hat schon im April 2014 einmal auf diese Rede hingewiesen, die Rede kann dort in extenso (und natürlich in deutscher Übersetzung) gelesen und auch downgeloadet werden. Auch unten an diesem Artikel gibt es einen Link auf diese Rede.

Die Demokratie erfordert Verwaltung, Administration

Doch zurück zur Demokratie: Sie ist darauf angewiesen, die Wünsche und Meinungen der Leute einzuholen und die verschiedenen Wünsche und Meinungen gegeneinander abzuwägen bzw. die abgegebenen Stimmen auszuzählen – sie braucht also eine Administration. Im Glücksfall ist so ein administrativ bedingtes, demokratisch funktionierendes Gebilde mehr oder weniger übereinstimmend mit den vorkommenden Ethnien, mit einer im ganzen Gebiet verständlichen Sprache und mit gleichgeschaltetem Glauben (der seinerseits ja auch «verwaltet» wird). In Frankreich etwa, ohne grosse Gebirgszüge und ohne grosse, trennende Flüsse, stimmte bei der Entstehung des Staates relativ viel überein, wenn auch bei weitem nicht alles. Die in der Bretagne bis heute noch gesprochene Sprache Bretonisch zum Beispiel ist nicht, wie das Französische, eine lateinische, sondern eine keltische Sprache, wie das Walisische im Westen des Vereinigten Königsreichs UK.

In den allermeisten Ländern aber, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, aber auch in Südosteuropa (Balkan, Griechenland, Türkei und weiter Richtung Kaukasus) haben sich die Ethnien und Sprachen stark durchmischt. Mit der erzwungenen Umsiedlung von Hunderttausenden von Menschen wurde im letzten Jahrhundert versucht, die Ethnien mit den Staaten in Übereinstimmung zu bringen – vergeblich. Die Umsiedlungen haben keine Kriege verhindert, sie haben im Gegenteil neue Kriege verursacht. (Siehe etwa den Vertrag von Lausanne von 1923; auch darüber hat Infosperber berichtet.)

Was kann aus dieser Geschichte der Nationen und der Nationalstaaten gelernt werden?

Wer in der Literatur blättert und Texte sucht, die sich auf «Heimat» beziehen, sieht bald einmal, dass die Heimat der meisten Menschen die Region oder die Stadt ist, in denen sie aufgewachsen sind, nicht der – nur administrativ bedingte – «Nationalstaat». Die Menschen in Transkarpatien als Beispiel – eine Region, die heute zur Ukraine gehört – mussten zwischen 1917 und 2017, also in hundert Jahren, fünfmal ihre Nationalität wechseln. Aber sie fühlen sich dort wohl, wo sie leben, Transkarpatien ist ihre Heimat – nicht der obrigkeitlich verordnete Staat, zu dem sie gerade gehören – gehören müssen.

Warum also zunehmender Nationalismus?

Der «Nationalstaat» ist, für die Demokratie administrativ eine Notwendigkeit, sub specie aeternitatis (unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit) erst in jüngster Zeit erfunden worden und zweifelsfrei nur ein Übergangsmodell. Er ist, auch kulturell, mit «Heimat» keineswegs identisch. Nationalismus ist ein von – oft machthungrigen – Alphatieren propagiertes und gefördertes Gefühl, ist der Rückzug auf ein vermeintlich geschütztes, sicheres Land, die Retrospektive auf vergangene Zeiten – die im übrigen oft überhaupt nicht glückliche Zeiten waren. Nationalismus ist, historisch gesehen, etwas absolut Absurdes: der politische und oft sehr emotional geführte Kampf für eine Institution, die als Krücke für die Installierung demokratischer Strukturen notwendig wurde, aber meist nichts mit Heimat, wenig mit gemeinsamen Werten und schon gar nichts mit gemeinsamer Ethnie, gemeinsamer Sprache und friedfertigem Zusammenleben zu tun hatte und hat. Die Zukunft macht Angst, also zurück in die vermeintliche Sicherheit des eigenen Staates – unbesehen der Umstände, wer diesen Staat in der heutigen Form «geschaffen» und diktiert hat.

Wer immer in eine Diskussion zum Thema Nationalstaat, nationale Souveränität und/oder Nationalismus eingebunden ist oder von dritter Seite involviert wird: Man tut gut daran, sich der Entstehung des «Nationalstaats» als notwendige Krücke zur Einführung der Demokratie bewusst zu sein. Wir brauchen und wollen Demokratie: in der Gemeinde, im Kanton/in der Provinz, im Staat – am besten nach dem Prinzip der Subsidiarität. Aber das genügt nicht. Wir brauchen auch eine Demokratie, die über den Nationalstaat hinauswächst. Der Nationalstaat mit von Herrschaftsseite festgeschriebenen Grenzen und die nationalstaatliche Souveränität sind eine Illusion und die beste Voraussetzung für eine Refeudalisierung unserer Gesellschaft – mit den Reichen und Superreichen und ihren neoliberalen, global herrschenden Konzernen als neue Feudalherren. Sie tanzen den Nationalstaaten auf den Köpfen rum: nutzen Bodenschätze, wo es keine schützenden Gesetze gibt, lassen produzieren, wo die Arbeit am billigsten ist, und zahlen Steuern – wenn überhaupt – wo sie am tiefsten sind.

Wenn wir das so wollen? Wir können Europa auch wieder abschaffen und die vorher regelmässigen Kriege zwischen den (nationalistischen) Grossmächten wieder einführen. Die heutigen Nationalisten scheinen dieses Ziel zu haben. Wohl bekomm's!

Hinweis:

Der ehemalige Ständerat und Staatsrechtler Prof. em. Dr. iur. René Rhinow hat in der Juni-Ausgabe der Juristenzeitschrift AJP/PJA eine höchst informative wissenschaftliche Analyse zum Thema Nationalstaat und Nationalismus publiziert: «Vom Nationalstaat zum integrativen Verfassungsstaat; Zur Unentbehrlichkeit staatlicher Strukturen jenseits des Nationalismus». Sie kann unten angeklickt und gelesen und auch downgeloadet werden.

... und ein kleiner Vorschlag

Es wäre eine reizvolle – am besten wissenschaftliche! – Aufgabe, die 1935 km Schweizer Grenzen mal abzugehen und km für km festzustellen, warum die Grenze nun gerade dort durchgeht. Man schaue etwa die Grenze im Tessin zu Italien, da gibt es in unmittelbarer Nähe des Monte Lema die kleine Alpe Arasio, klar auf der italienischen Seite der Wasserscheide, aber politisch zur Schweiz gehörend – genau nur diese Alp für eine Handvoll Schafe! Und natürlich gibt es im Tessin unendlich viele grüne Grenzen mitten durch den Wald. Etliche Grenzverläufe seien so, wie man im Tessin hören kann, weil das eine Dorf zum Bistum Milano, das andere aber zum Bistum Como gehörten, die ihrerseits nicht einmal gleichzeitig vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender wechselten und die Leute dort also jahrzehntelang nicht einmal das Neujahr am gleichen Tag feiern konnten. Auch Napoleon soll bei den dortigen Grenzziehungen kräftig mitgewirkt haben. In der Summe ergäben solche Grenz-Abklärungen ein illustres Bild von Tausenden von (historischen) Zufällen – aber mit dem Resultat von festgeschriebenen Grenzen eines «Nationalstaates». Administrativ zur Abwicklung der «Demokratie» durchaus brauchbar, ganz gewiss (auch wenn auf der Alpe Arasio nicht einmal mehr Schafe hausen), als Basis von nationalistischen Strömungen aber ebenso zufällig wie lächerlich.