Israel: Mit eiserner Faust zur Hoffnungslosigkeit

Mit eiserner Faust die Hoffnungslosigkeit erhalten: Israelischer Soldat zählt seine Patronen.

Christian Müller / 17. Jun 2017 - Die Hoffnungslosigkeit der Palästinenser müsse erhalten bleiben – mit «eiserner Faust» – fordert ein Strategie-Center in Tel Aviv.

Zynischer geht es wohl kaum mehr. Das BESA Center for Strategic Studies, ein zur Universität Bar-Ilan in Tel Aviv gehörender Think Tank, fordert aufgrund von statistischen Zahlen, dass die «Hoffnungslosigkeit» der Palästinenser «mit eiserner Faust» erhalten werden müsse. Denn, so die Argumentation, wenn Hoffnungslosigkeit herrscht, gibt es weniger Terrorismus-Tote, sobald aber wieder Hoffnung auf Frieden aufblüht, nimmt die Zahl der Terrorismus-Toten wieder zu.

Die hinter dieser Forderung stehende Logik ist so einfach wie unmenschlich und brutal: In einem absoluten Polizeistaat, mit totaler und gewalttätiger Unterdrückung einer religiösen oder ethnischen Minderheit und mit Unterbindung schon der kleinsten aufkeimenden Sehnsucht junger Menschen nach Freiheit und Unabhängigkeit, gibt es wenig Tote, zumindest nicht auf Seite der Unterdrücker. In einer Übergangsphase aber, wo junge, freiheitsdurstige Menschen sich im Kampf gegen die Unterdrücker mit Leib und Leben engagieren, nimmt die (statistische) Zahl der Konflikte – und damit auch die Zahl der Toten – naturgemäss zu. Das weiss jeder, der schon einmal ein paar Seiten in einem Geschichtsbuch gelesen hat.

Daraus aber die Forderung abzuleiten, die (von der eigenen Seite!) unterdrückten Menschen noch mehr zu knüppeln, ja, mehr noch: ihnen jede Hoffnung auf eine bessere Lebensperspektive mit «eiserner Faust» zu nehmen und die bereits bestehende Hoffnungslosigkeit mit «eiserner Faust» zu erhalten, ist Zynismus pur. Mit dieser Argumentation kann jeder autoritäre Machthaber, jeder Diktator, seine Gewaltherrschaft bestens legitimieren.

Und global zu Ende gedacht: Lass uns die Demokratie vergessen! Vergessen wir doch die – in etlichen Revolutionen erstrittenen – Freiheitsrechte! Kehren wir doch weltweit zurück zu Gewaltherrschaft und Diktatur! Das führt, auf Seite der Herrschenden, zu weniger Opfern – die Toten der Unterdrückten zählen, siehe die Statistik des BESA Centers für Strategische Studien in Tel Aviv, ohnehin nicht.

* * * * *

Der volle Text von Prof. Hillel Fischer vom BESA Center kann unten als PDF eingesehen und heruntergeladen werden (Wenn die Palästinenser hoffnungslos sind; auf Englisch).