Das irreführende Starren auf die Corona-Fallzahlen (1)

Urs P. Gasche / 10. Okt 2020 - Statt sachlich einzuordnen wird dramatisiert. Das verspielt Vertrauen in Behörden und Experten und nährt Verschwörungsphantasien.

Medien und Behörden verbreiten in diesen Tagen mehr denn je an erster Stelle, wie viele neue Corona-Fallzahlen es pro Tag oder Woche gegeben hat. Steigende Fallzahlen entscheiden darüber, ob Läden, Restaurants und Schulen geschlossen oder Grossveranstaltungen abgesagt werden. Und wohin ohne Quarantäne gereist werden kann.

Die Problematik von reinen Fallzahlen

Infosperber informiert bereits seit April über fünf Probleme mit den Fallzahlen:

1. Fallzahlen ohne gleichzeitige Angabe der Zahl der durchgeführten Tests sind unseriös. Denn je häufiger getestet wird, desto mehr «Fälle» findet man (Infosperber vom 10.4.2020 und vom 16.4.2020).Die Grafik auf der Titelseite der NZZ vom 8.10.2020 übertreibt optisch die gegenwärtigen Neuinfektionen im Vergleich zum Frühjahr, weil sie die Anzahl der Tests nicht berücksichtigt.

2. In internationalen Vergleichen müssen Fallzahlen pro 100'000 Einwohner angegeben werden. Dann liegen die USA mit ihren über 200'000 ausgewiesenen Todesfällen an neunter und nicht an erster Stelle (Infosperber vom 25.9.2020).

3. Fallzahlen ohne gleichzeitige Angabe, wie viele der positiv Getesteten überhaupt an Krankheitssymptomen leiden und an welchen, können den irreführenden Eindruck wecken, bei den vielen «Fällen» handle es sich um Erkrankte (Infosperber vom 26.4.2020 und vom 25.9.2020). Unter den Begriffen «Fällen» oder «Infizierte» meinen viele, es handle sich dabei um Erkrankte. So wünschte etwa der Fussballreporter des Matches Schweiz-Kroatien den beiden positiv getesteten Spielern Xherdan Shaqiri und Manual Akanji «gute Besserung», obwohl die beiden gar nicht krank waren.

4. Zudem sind etliche der positiv getesteten «Fälle» zum Zeitpunkt des Tests nicht mehr ansteckend, auch wenn sie vorher Krankheitssymptome hatten.

«Zu Unrecht als Ansteckende behandelt» «Viele Tests erkennen noch lange Zeit nach einer Infektion Spuren des Virus. Deshalb werden viele [längst nicht mehr ansteckende] Menschen zu Unrecht als Fälle behandelt, welche die öffentliche Gesundheit bedrohen.» Carl Heneghan, Direktor des Zentrums für evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford und Chefredaktor der BMJ Evidence-Based Medicine (Quelle: Spectator).

5. Je mehr Personen getestet werden, die keinerlei Krankheitssymptome haben und höchstwahrscheinlich virenfrei sind, desto mehr Getestete erhalten fälschlicherweise ein positives Testresultat und werden zu «Fällen» (Infosperber vom 19.6.2010).

Es geht nicht um «Fälle», sondern um Schwerkranke und zu früh Verstorbene

Die derzeitigen Corona-Massnahmen sollen dafür sorgen, dass es keine zweite Welle mit vielen Hospitalisierten und Covid-Toten gibt. Wenn nun statistisch steigende Fallzahlen gar nicht dazu führen, dass es – selbst Wochen später – zu deutlich mehr Spitaleinweisungen und Todesfällen kommt, besteht das Risiko, dass aufgrund der Fallzahlen unverhältnismässige Massnahmen ergriffen werden.

Der frühere Forschungsleiter beim Pharmakonzern Pfizer, Mike Yeadon*, sieht keine zweite Krankheitswelle, jedoch vermehrt falsche Testresultate. Deshalb kritisiert er Massnahmen, welche die USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland oder die Schweiz erlassen haben (z. B. hier auf Youtube). Unterstützt wird Yeadon in England von Professor Carl Heneghan. Auch er sieht «gegenwärtig keine Evidenz für eine zweite Welle». Heneghan ist Direktor des Zentrums für evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford und Chefredaktor des BMJ Evidence-Based Medicine.

Niemand weiss mit Sicherheit, ob es zu einer zweiten Corona-Welle kommt, die wieder viele intensive Behandlungen und Todesopfer fordert. Das Virus könnte sich zum Beispiel so verändern, dass es gefährlicher wird. Yeadon und Heneghan argumentieren jedoch, dass erstens das bisherige Pandemiegeschehen sowie zweitens der Verlauf früherer Virus-Epidemien eine solche Entwicklung wenig wahrscheinlich machen. Die gegenwärtigen Fallzahlen-Statistiken halten sie für fehlerhaft. Im Folgenden fassen wir ihre wichtigsten Argumente zusammen.

Fallzahlen sind ein falsches Kriterium

Der menschliche Körper trägt viele Viren mit sich herum. Man spricht daher vom Virom des Menschen. So gibt es Viren, die Masern, Mumps, Influenza oder Aids verursachen können. Nach durchgemachter Krankheit sind Menschen gegen einige Viren immun. Es existieren jedoch auch Viren, die nie krank machen.

Ziel der öffentlichen Gesundheitspolitik ist es, schwere Erkrankungen und Todesfälle möglichst zu reduzieren. Handeln sollten staatliche Behörden vor allem dort, wo Unbeteiligte angesteckt werden oder wo sie Schadstoffen ausgesetzt sind.

Auch im Fall der Corona-Epidemie dürfen Versammlungsverbote, Quarantänen, Reisebeschränkungen, Distanzhalten und Masken nur Mittel zum Zweck sein: Als Mittel sollen solche Massnahmen verhindern, dass sich das Coronavirus ausbreitet. Der Zweck oder das Ziel besteht jedoch darin, möglichst viele schwere Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden.

Deshalb sind die gegenwärtigen Corona-Massnahmen nur zu rechtfertigen, wenn sie tatsächlich zu deutlich weniger schweren Erkrankungen und Todesfällen führen. An diesen zwei Zielgrössen oder Endpunkten kann man messen, ob die getroffenen Massnahmen verhältnismässig sind.

Trotz steigender Fallzahlen kommt es zu sehr wenigen Spitaleinweisungen und Todesfällen

Seit Anfang August werden fast täglich oft in alarmierender Art steigende Zahlen von positiv Getesteten gemeldet. Trotzdem kam es bisher in den meisten Ländern weder zu entsprechend mehr Hospitalisierten noch zu mehr Todesfällen.

Im Klartext heisst das: Wenn nicht getestet würde, käme niemand auf die Idee und würde zurzeit niemand merken, dass eine Pandemie herrscht.

Der Hauptgrund ist schnell ausgemacht: Es steckten sich diesen Sommer fast nur Jüngere an, die wegen des Virus nur ganz selten schwer erkranken (Infosperber vom 1.9.2020).

Und offensichtlich haben diese Jüngeren ihre Eltern und ihre Grosseltern in Alters- und Pflegeheimen nur selten angesteckt, denn sonst wäre es inzwischen zu mehr Spitaleinweisungen und Todesfällen gekommen. Ein Grund kann sein, dass diese Einrichtungen ihre Bewohner heute deutlich besser schützen als vor dem Lockdown. Nur «innerhalb der Familien und bei grossen Familienanlässen» sei das Ansteckungsrisiko immer noch gross, sagt Professor Nicolas Müller, Infektiologe am Universitätsspital Zürich.

Natürlich ist bei den Spitaleinweisungen eine zeitliche Verzögerung zu berücksichtigen. Nach Auskunft von Müller vergehen «nach dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome häufig zwischen 8 und 12 Tage», bis schwer Erkrankte in ein Spital eingeliefert werden. Doch trotz dieser Verzögerung hätte es bei Ansteckungen der älteren Risikogruppen in der letzten Zeit zu steigenden Spitaleinweisungen kommen müssen. Denn die statistisch erfassten «Fallzahlen» stiegen bereits seit Anfang August merklich an, ohne dass Spitaleinweisungen oder Todesfälle bis heute entsprechend zugenommen hätten.

Andere Stimmen warnen upg. Einige Experten befürchten, dass es in der Folge der steigenden Fallzahlen doch noch zu viel mehr Spitaleinweisungen kommt. Die an der Uni Bern tätige Epidemiologin Nicole Low beispielsweise, Mitglied der Task Force des Bundes, zeigt sich beunruhigt, weil der Anteil der Positiven unter den Getesteten steige. «Das ist wirklich schlimm», sagte sie am 7. Oktober in der NZZ. Low schlägt eine höhere Testkadenz vor und fordert eine generelle Maskenpflicht in Läden und neue Restriktionen für Veranstaltungen.Tamedia-Zeitungen berichteten: «EU-Kommission schlägt Alarm – Die Angst vor der nächsten Corona-Welle hält Europa in Atem». Laut der Europäischen Infektionsschutzbehörde ECDC sei die Corona-Entwicklung in Spanien, Grossbritannien, Frankreich und Österreich «besorgniserregend». In Grossbritannien und Spanien komme es zu steigenden Spitaleinlieferungen.

Viel mehr positiv Getestete bei sehr wenigen Hospitalisierungen und Todesfällen: Diese Entwicklung gilt seit Anfang Juli nicht nur für die Schweiz und Deutschland, sondern auch für Grossbritannien, Italien und die USA. Zu einem leichten Anstieg der Hospitalisierungen kam es in Europa lediglich in Spanien, Frankreich, Belgien und Tschechien.

Entwicklung der Todesfälle im Vergleich zur Entwicklung der «Fälle»

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der täglich gemeldeten positiv getesteten Fälle (rote Linien) und der täglich gemeldeten Todesfälle (schwarze Linie ganz unten) seit dem 1. Juni 2020 (Quelle: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC).

Schweiz

Deutschland

Grossbritannien

USA

Weltweit Entwicklung der Zahl der weltweit täglich bestätigten positiv Getesteten (rote Kurve) und der täglichen Todesfälle (schwarze Kurve). Quelle: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Nur in Spanien stiegen die bestätigten Todesfälle von nur wenigen im Juni auf gegenwärtig rund 150 täglich. In Italien dagegen blieben die Todesfälle seit Juni wie in anderen europäischen Ländern konstant tief.

Spitaleinweisungen in der Schweiz

Eine weitere Grafik zeigt, dass in der Schweiz die konstant tiefen Spitaleinweisungen (blaue Kurve) keine Korrelation aufweisen mit den Zahlen der positiv Getesteten (orange Balken). Offensichtlich haben die vielen jüngeren Infizierten auch im Laufe der Zeit bisher nur zu wenigen schweren Erkrankungen der älteren Risikogruppen geführt.

Tägliche Spitaleinweisungen wegen Corona in der Schweiz (blaue Kurve). Täglich positiv Getestete (rote Balken). Daten: BAG. Grafik: Petro Vernazza

Aufgrund obiger Daten und Ausführungen kommen Mike Yeadon, Carl Heneghan und etliche andere Epidemiologen und Experten zu folgendem Schluss:

Es ist nicht sachgerecht, die Zahl der «Fälle», also der positiv Getesteten, ständig als wichtigstes Kriterium in den Vordergrund zu stellen. Es ist auch abwegig, Massnahmen allein von der Zahl der positiv Getesteten pro 100'000 Einwohner abhängig zu machen. Als Kriterium viel relevanter sind die Entwicklung vor allem der Spitaleinweisungen sowie diejenige der Todesfälle.

Wo man sich am ehesten anstecken kann upg. Zu den häufigsten Ansteckungen kommt es, wenn sich viele Menschen in geschlossenen Räumen nahekommen, vor allem wenn noch viel geredet, gesungen oder gejubelt wird. Der unterschiedliche Nutzen verschiedener Klima- und Lüftungsanlagen ist noch wenig erforscht. Weiter kommt es darauf an, wie lange man sich und wie nahe man sich in der Nähe von Ansteckenden aufhält. Das gilt auch für längere Bahnfahrten, sofern fremde Personen näher als zwei Meter entfernt sitzen. Häufiges Lüften reduziert das Risiko in solchen Innenräumen. Auch Masken reduzieren das Risiko. Um zu erfassen, wie gross der Nutzen von Masken ist, müsste man wissen, wie viele Menschen an bestimmten Orten und wie lange ungefähr eine Maske tragen müssen, damit ein Ansteckungsfall verhindert wird. Sind es ungefähr 10‘000 oder 300‘000? Diese Zahl wird in Clubs und Chören geringer sein als in Zügen. Auf dem offenen Deck von Schiffen wiederum dürfte es über eine Million Masken brauchen, damit eine einzige Ansteckung verhindert wird. Denn im Freien, vor allem wenn es noch luftig ist, ist es äusserst unwahrscheinlich, sich mit dem Virus anzustecken.

Ein zweiter Teil behandelt wahrscheinlich morgen ein weiteres Problem mit den Fallzahlen: Immer mehr positiv Getestete sind gar nicht infiziert.

