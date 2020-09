Tamedia-Zeitungen im Fahrwasser von CNN und Chinas CCTV

Urs P. Gasche / 25. Sep 2020 - Mit politischer Absicht melden CNN und Chinas Medien Corona-Rekordtodesfälle in den USA. Warum auch Schweizer und deutsche Medien?

Praktisch täglich berichtet der US-Fernsehsender CNN über alarmierende Zahlen zur Corona-Krise in den USA. Der Sender dramatisiert, offensichtlich gewollt, um zu zeigen, wie stark Trump versagt hat. Auch das chinesische Fersehen informiert täglich über die ständig steigende Kurve der absoluten Fall- und Todeszahlen in den USA. Offensichtlich ebenfalls gewollt, um zu zeigen, wie gut China die Pandemie meisterte und wie schlecht es die USA tun.

Erstaunlich aber, dass auch in der Schweiz Tamedia-Zeitungen und in Deutschland die Süddeutsche und weitere Medien die USA als das Land darstellen, das von Covid-19 am schwersten betroffen ist. Natürlich erhöhen Rekord-Meldungen die Leserzahlen und führen zu mehr Klicks.

Doch viele Infosperber-Leserinnen und -Leser können nur noch den Kopf schütteln. Selbst Monate nach Ausbruch der Corona-Krise haben grosse Medien immer noch nicht eingesehen, dass man mit den absoluten Zahlen allein keine relevante Länder-Rangliste aufstellen kann. Dass die absolute Zahl der Corona-Infizierten und der Corona-Todesfälle in den USA wahrscheinlich höher ist als etwa in Belgien, Spanien oder in Peru, ist nun wirklich keine Schlagzeile wert. Ganz einfach, weil in den USA viel mehr Menschen leben.

Für einen Ländervergleich der Todesfälle muss man die Zahl der Toten zwingend jeweils pro (100'000) Einwohner angeben.

Die USA haben bis jetzt keineswegs die meisten Todesfälle

Als jetzt in den USA die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen die Marke von 200'000 überschritt, titelten Tamedia-Zeitungen am 24. September:

«200'000 Tote: Die USA sind globaler Spitzenreiter bei den Opfern von Corona»

Nicht besser SRF-Online: «In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele bekannte Corona-Tote.»

Die Rekordmeldungen sollen offensichtlich die Leserschaft kitzeln. Nur trifft die Rekord-Information nicht zu, ausser man vergleicht Äpfel mit Birnen. Wie folgende korrekte Grafik von «NZZ online» zeigt, kam es bisher in den Ländern Peru, Belgien, Bolivien, Spanien, Brasilien, Chile, Ecuador und Grossbritannien zu mehr Todesfällen pro 100'000 Einwohner als in den USA:

Deutschland fiel mit nur 11,3 Todesfällen pro 100'000 Einwohner aus der Tabelle. Die Zahlen der John Hopkins-Universität zeigen den Stand vom 22. September. An dieser Rangliste hat sich seither wenig geändert. Grössere Auflösung der Grafik hier.

Auch bei der Zahl der in den letzten Wochen neu positiv Getesteten pro 100'000 Einwohner rangieren die USA laut Zahlen der John Hopkins-Universität weit hinter Israel, Spanien, Argentinien, Tschechien, Peru, Frankreich und auch Brasilien.

