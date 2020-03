EU-Atomforschung: Schluss mit Schweizer Subventionen

© paebi/wikimedia comons

Paul Scherrer Institut (PSI): Euratom-Gelder zur Erforschung zukünftiger Atomreaktoren

Kurt Marti / 29. Mär 2020 - Die EU-Kommission plant weitere Milliarden für die Atomforschung und will damit das Klima schützen. Zwei Länder protestieren.

Die EU-Kommission will von 2021 bis 2027 rund 2,4 Milliarden Euro für die europäische Atomgemeinschaft Euratom locker machen. Die Begründung lieferte die Kommission in der Empfehlung 7 der Zwischenbewertung zum laufenden Euratom-Programm: Es brauche «ein starkes Euratom-Programm», damit Europa in «die erste Riege der Stromerzeugung aus Kernkraft aufsteigen» und «seine technologische Führungsposition» behalten könne.

Zudem verkauft die Kommission das Milliarden-Programm als Effort für den Klimaschutz (siehe Kasten unten: Österreich und Luxemburg blockieren Euratom-Programm). Von Atomausstieg also keine Spur, obwohl mehrere EU-Länder der Atomenergie längst den Rücken gekehrt haben.

Auch die Schweiz subventionierte die europäische Atomenergie-Forschung in den letzten Jahrzehnten immer grosszügig: In den letzten sechs Jahren zahlte die Schweiz rund 100 Millionen Franken an das Budget der Euratom. In der zweiten Jahreshälfte 2020 will der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schweizer Beteiligung für die nächste Periode von 2021 bis 2027 unterbreiten.

Werbespot der Bundesbeamten und der Core

Federführend in der Forschungs-Kooperation mit der EU ist das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und dieses ist in einem Bericht (Seite 67) voll des Lobes für die Euratom-Forschung. Die Beteiligung der Schweiz entspreche «vollumfänglich der neuen Energiestrategie, der die Schweiz 2017 zugestimmt hat».

Dann folgt ein Werbespot für neue Atomkraftwerke, der von der europäischen Atomindustrie stammen könnte. Laut SBFI umfasst die Euratom-Forschung auch «zukünftige Systeme», insbesondere «der 4. Generation», die «eine grössere Energieproduktion ermöglichen als heutige Reaktoren, wobei gleichzeitig weniger hochaktive Abfälle mit einer kürzeren Halbwertszeit anfallen».

Ins gleiche Horn bläst auch die Eidgenössische Energieforschungskommission (Core), die den Bundesrat in Energieforschungsfragen berät und in der unter anderem die Interessenvertreter der Industrie (ABB, Siemens) und der Hochschulen (ETH Zürich und Lausanne, Paul Scherrer Institut PSI) sitzen.

Die Core propagiert in ihrem Konzept der Energieforschung des Bundes 2017 - 2020 (Seite 34) die Forschung für zukünftige Atomreaktoren wie folgt: «Die Schweiz soll bei der Entwicklung von Technologien für sichere und effizientere Reaktoren bis hin zur Kernfusion in dem Masse mitwirken, dass sie urteilsfähig bleibt. Letztlich sollen neue Reaktortechnologien der Generation IV hinsichtlich der Sicherheit, der Abfallbeseitigung und Lagerung kontinuierlich evaluiert werden.»

Doch wie sind solche Werbespots für zukünftige Atomkraftwerke der Generation IV möglich, obwohl die Schweiz den Atomausstieg beschlossen hat? Ganz einfach: Der Bundesrat hat sich vor der Abstimmung zur Energiestrategie 2050 von der Schweizer Atomlobby einseifen lassen und erklärt: «Es gibt aber kein Technologieverbot: Die Nuklearforschung kann weitergehen, sie wird mit der Energiestrategie 2050 nicht eingeschränkt. Der Bund unterstützt sie weiterhin.»

Euratom-Gelder für das PSI

Auch die Schweizer Atom-Forschung profitiert von Euratom-Geldern, beispielsweise das Paul Scherrer Institut (PSI), das der ETH angeschlossen ist. Dort wird eifrig für zukünftige Atomreaktoren geforscht (siehe Infosperber: Trotz Atom-Ausstieg: Subventionen für Frankreichs Flop-Reaktor). Zudem kooperiert das PSI mit dem Internationalen Forum der Generation IV, bei dem die Schweiz schon seit 2002 Mitglied ist.

Fazit: Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz aus dem Euratom-Vertrag aussteigt und die 100 Millionen Euratom-Subventionen für die Forschung für erneuerbare Energien und für die Sicherheitsforschung für die bestehenden Atomkraftwerke sowie die langfristige Lagerung der radioaktiven Abfälle verwendet.

Dafür braucht es keine Mitgliedschaft bei der Euratom, die unter dem Vorwand des Klimaschutzes in «die erste Riege der Stromerzeugung aus Kernkraft aufsteigen» will. Falls der Bundesrat im Herbst eine entsprechende Botschaft präsentiert, muss ihm das Parlament die rote Karte zeigen.