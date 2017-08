Energie und Bevölkerungsvermehrung: Die Fakten (3)

Urs P. Gasche / 05. Aug 2017 - Der Verbrauch von Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran sowie die stark steigende Erdbevölkerung erwärmen das Klima am meisten.

Red. Ein erster Teil hatte gezeigt, wie historisch einmalig rasant sich das Klima auf der Erdkugel erwärmt und die Meeresspiegel steigen. Ein zweiter Teil zeigte auf, welch grossen Anteil die Menschen an dieser gefährlichen Entwicklung haben. Das Hauptproblem ist der verschwenderische Konsum. Worauf es dabei ankommt, zeigt dieser letzte Teil. Wo nicht anders vermerkt, stützt er sich für die Zahlen auf das neue Buch* von Stephan Buhofer, welches den wissenschaftlichen Konsens ausgezeichnet zusammenfasst.

Irreführende statistische Zuordnungen

Immer wieder verbreiten Medien, dass beispielsweise bei den CO2-Emissionen China an der Spitze sei, gefolgt von den USA, Indien, Russland, Japan und Deutschland.

Rangliste der IEA, 2012

Solche häufig zitierten Emissions-Ranglisten der Länder sind in zweifacher Hinsicht irreführend:

Es ist trivial, dass Länder mit 1,4 oder 1,3 Milliarden Einwohnern wie China und Indien mehr Treibhausgase verursachen als Länder mit nur 325 oder sogar 8,4 Millionen wie die USA oder die Schweiz. Also muss man die Emissionen pro Kopf der Bevölkerung eines Landes vergleichen. Doch selbst ein Pro-Kopf-Vergleich der Emissionen, die innerhalb von Landesgrenze verursacht werden, sagt immer noch zu wenig darüber aus, wie stark die Einwohner eines Landes das Klima tatsächlich belasten. Entscheidend ist, wie viele Treibhausgase die konsumierten, also auch importierten Produkte, abzüglich der exportierten verursachen.

Treibhausgase aufgrund des Konsums vergleichen

Die Verträge zum Klimaabkommen stützen sich auf Emissionen, die landesspezifisch, territorial zugeordnet werden, weil diese aufgrund von Wirtschaftsdaten ziemlich genau zu erfassen sind. Das Berechnen der Emissionen aufgrund des Konsums innerhalb eines Landes ist jüngeren Datums, aufwändiger, ungenauer und methodisch umstritten.

Es nützt jedoch wenig, dass die territorialen Emissionen leichter erfasst werden können, wenn das Resultat den Ländervergleich stark verzerrt. Insbesondere die Industriestaaten der OECD – Westeuropa, USA, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland – kommen viel zu gut weg. In diesen Ländern nahmen die territorialen CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energie von 1990 bis 2010 um nur 6 Prozent zu. Gemessen am Konsum in diesen Ländern haben die gleichen Emissionen aber um 22 Prozent zugenommen.

Grund: Die Emissionen importierter, energieintensiver Güter nahm zu.

In der Exportregion Asien ging die Entwicklung in die andere Richtung: Die territorialen Emissionen nahmen dort von 1990 bis 2010 um 197 Prozent zu, die Emissionen des Konsums jedoch nur um 175 Prozent.

In der Schweiz blieben die territorialen Emissionen, die unter das Kyoto-Protokoll fallen, von 1996 bis 2011 etwa konstant. Aus der Konsumperspektive nahmen diese Emissionen um 17 Prozent zu. Diese Zunahme ist zum grössten Teil auf die gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen. Pro Kopf blieben die Emissionen aus dem Konsum in der Schweiz trotz Anstrengungen zu mehr Effizienz und zum Energieasparen zwischen 1996 und 2011 etwa gleich hoch.

Auch weltweit ist für einen grossen Teil der Zunahme der Treibhausgase in den letzten Jahrzehnten die stark gestiegene Bevölkerung verantwortlich.

CO2-Emissionen durch Energie-Konsum im Vordergrund

Die Konsumgewohnheiten müssten dort verändert werden, wo am meisten klimarelevante Emissionen anfallen. Die menschengemachten Treibhausgasemissionen bestanden im Jahr 2010 zu 76 Prozent aus Kohlendioxid CO2.

Die restlichen Anteile sind zu 16 Prozent Methan (etwa zur Hälfte aus der Landwirtschaft) zuzuordnen, zu 6 Prozent dem Distickstoffmonoxid (vor allem aus der Landwirtschaft) und zu 2 Prozent fluorierten Gasen (Kühlmittel, Industrie).

Die CO2-Emissionen, die drei Viertel aller Treibhausemissionen ausmachen, entstehen wie folgt:

zu 77 Prozent beim Verbrauch von Energie;

zu 15 Prozent durch die Landnutzung, vor allem durch das Abholzen von Wäldern.

zu 8 Prozent durch industrielle Prozesse, insbesondere das Herstellen von Zement.

Am meisten Energie brauchen die Menschen zum Heizen/Klimatisieren sowie im Verkehr.

Die CO2-Emissionen des Verkehrs

Während einer Stunde, die jemand im Verkehr verbringt, entstehen folgende CO2-Emissionen**:

Etwa 137 Kilo CO2 während einer Stunde in einem Überseeflugzeug, Economy Klasse, je nach Auslastung. Quelle Myclimate;

CO2 während einer Stunde in einem Überseeflugzeug, Economy Klasse, je nach Auslastung. Quelle Myclimate; Etwa 15 Kilo CO2 bei einer einstündigen Autofahrt, Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h, je nach Benzinverbrauch des Autos.

CO2 bei einer einstündigen Autofahrt, Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h, je nach Benzinverbrauch des Autos. Zwischen 3 und 9 Kilo CO2 während einer einstündigen Fahrt mit einem Bus.

CO2 während einer einstündigen Fahrt mit einem Bus. Zwischen 5,5 und 6,5 Kilo CO2 pro Bahnpassagier während einer Stunde in Deutschland oder England, Durchschnittsgeschwindigkeit 110 km/h. In der Schweiz verursacht die gleiche Bahnstrecke pro Passagier während einer Stunde nur etwa 0,8 Kilo CO2, weil die Bahnen einen grossen Teil des Stroms aus Wasserkraft beziehen.

Bei diesen Zahlen sind die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung der Flugzeuge, Autos, Busse und Züge sowie bei der Herstellung und dem Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur anfallen, nicht inbegriffen.

Neben dem Personenverkehr verursacht auch der Konsum von importierten Gütern Treibhausgase. So entstehen beim Transport einer kleinen Packung Lebensmittel mit einem Gewicht von 250 Gramm, das per Flugzeug aus Übersee nach Europa transportiert wird, Emissionen von 2 bis 3 Kilo CO2.***

CO2-Emissionen nach Konsumarten

Das deutsche Bundesumweltamt hat die durchschnittlichen Anteile der Pro-Kopf-Emissionen von CO2 für unser Nachbarland ausrechnen lassen:

31 Prozent Mobilität (Verkehr)

28 Prozent Heizen von Wohnraum

15 Prozent Aktivitäten in der Küche

11 Prozent Nahrungsmittel

5 Prozent Warmwasser

2 Prozent Beleuchtung

8 Prozent Diverses (Mediennutzung, Wäsche, Kleidung usw.)

Je nach individuellen Lebensgewohnheiten verschieben sich diese Anteile entsprechend. Je nach Einkommen der Haushalte schwankt der Energiekonsum von 10'000 kWh im Jahr und 20'000 kWh. Der Durchschnitt lag in Deutschland im Jahr 2014 bei 13'600 kWh.

Vermehrung der Menschen als Hauptursache

Rund 70 Prozent der weltweit von Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen sind durch den Verbrauch von Energie verursacht. Der Verbrauch von Primärenergien entwickelte sich im Zeitraum von 1971 bis 2014 wie folgt

+150 Prozent in Öl-Äquivalente umgerechnete Energieeinheiten;

+ 46 Prozent in Öl-Äquivalente umgerechneter Verbrauch pro Kopf.

Die viel geringere Zunahme pro Kopf zeigt, dass die Zunahme der Weltbevölkerung an der Zunahme der Treibhausemissionen am meisten schuld ist. Die Zahl der Menschen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 91 Prozent von 3,772 Milliarden im Jahr 1971 auf 7,207 Milliarden im Jahr 2014 (Quelle: UN World Population Prospects).

Der Anteil der fossilen Energieträger an der globalen Energieversorgung hat sich seit 1971 kaum verändert. Damals machten sie 86 Prozent des Energiekonsums aus, im Jahr 2014 immer noch 82 Prozent.

Unsinnige Subventionen

Manche kritisieren, alternative Energiequellen würden zu stark subventioniert. Ihren Ärger sollten diese Kritiker an den Subventionen für die fossilen Energiequellen auslassen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA waren der Abbau und der Verbrauch von Kohle, Erdöl und Erdgas im Jahr 2008 weltweit noch mit 650 Milliarden Dollar subventioniert worden. Im Jahr 2014 waren es laut IEA noch 500 Milliarden Dollar und im Jahr 2015 sollen es noch 325 Milliarden gewesen sein.

Diese noch immer überaus massive Subventionierung der fossilen Energieträger fördert die Nutzung und beschleunigt damit den Klimawandel. Ohne diese Subventionierung hätten sich teurere Techniken zur rationellen Nutzung dieser fossilen Energieträger sowie teurere erneuerbare Energiequellen im Markt viel stärker durchsetzen können.

«Gesamte heutige Lebensweise»

Am Schluss seines Buches zieht Stephan Buholzer ein Fazit: Es sei «die gesamte heutige Lebensweise», die das Problem des Klimawandels verursacht. Innerhalb von zwei bis drei Generationen sei eine klimatische Situation geschaffen worden, «die seit Millionen von Jahren nicht bestanden hat, und die Hunderttausende von Jahren bedarf, um auf natürliche Weise wieder vollständig ausgeglichen zu werden». Das Klima ändere sich zwar auch ohne menschliches Zutun. Doch die Menschheit habe «innerhalb weniger Jahrhunderte Kohlenstoff in die Atmosphäre und Ozeane freigesetzt, der während Hunderten von Millionen Jahren in Sedimentschichten abgelagert wurde».

Und dies «auf einem dichter als jemals zuvor besiedelten Planeten».

Den Verursachern, die auch Wähler seien, fehle die Bereitschaft, sich gross einzuschränken. Die Aufgabe werde den Fachleuten, dem Staat und der Staatengemeinschaft überlassen.

Im normalen Leben gelte zwar der Grundsatz, sich an dem zu orientieren, was man für richtig halte, und nicht daran, was andere falsch machen. Doch beim Klimaschutz habe diese Norm einen schweren Stand. Trotzdem appelliert Buhofer an jede Einzelne und an jeden Einzelnen: «Die Motivation zum Handeln hängt von der persönlichen Überzeugung und dem Gefühl der Eigenverantwortung ab, vom Bewusstsein des Menschen, entweder zur Lösung oder zum Problem beizutragen.

Weder eine CO2-Steuer noch eine Besteuerung des Flugbenzins

Die Rolle mächtiger internationaler Lobbys, welche die Fakten, die in dieser dreiteiligen Serie dargelegt wurden, in Zweifel ziehen und wirksame Massnahmen ablehnen, wird im Buch «Der Klimawandel und die internationale Klimapolitik in Zahlen» nicht näher behandelt. Konzerne und Wirtschaftslobbys haben kollektive Massnahmen wie beispielsweise eine CO2-Steuer, eine Besteuerung des Flugbenzins, Autosteuern und -versicherungen in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer, oder progressive Energiepreise bisher mit Erfolg verhindert.

Heute bleiben Autosteuern und Autohaftpflichtprämien unabhängig von den gefahrenen Kilometern immer gleich hoch. Wer viel fährt, zahlt deshalb pro gefahrener Kilometer weniger. Solche Mengenrabatte gewähren auch die meisten Stromkonzerne: Wegen der hohen, gleich bleibenden Grundgebühren müssen Stromsparer pro kWh mehr zahlen als Stromverschwender.

Eine Politik zur gebotenen Verringerung der Treibhausgas-Emissionen sieht anders aus.

**Goodall (2010), «How to Live a Low Carbon Life», S, 132, 228, 169, 167. Von Infosperber umgerechnet vom Vergleich pro Kilometer in den Vergleich pro verbrachte Zeit im Verkehrsmittel.

***Goodall (2010), «How to Live a Low Carbon Life», S. 206