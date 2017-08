Wir Menschen als Verursacher: Die Fakten (2)

© cc

Verkehr, Heizung und die Vermehrung der Menschen: Wichtigste Ursachen der Klimaerwärmung

Urs P. Gasche / 03. Aug 2017 - Naturereignisse wie die Aktivität der Sonne haben das irdische Klima seit 1750 kaum verändert. Es waren die Menschen.

Red. Ein erster Teil hat gezeigt, wie historisch einmalig rasant sich das Klima auf der Erdkugel erwärmt und die Meeresspiegel steigen. Dieser zweite Teil zeigt auf, welch grossen Anteil die Menschen an dieser gefährlichen Entwicklung haben. Folgende Fakten sind, sofern nicht anders vermerkt, aus dem neuen Buch* von Stephan Buhofer entnommen, welches den weiten wissenschaftlichen Konsens ausgezeichnet zusammenfasst.

Beschleunigte Erwärmung des Erdklimas

Über Zeiträume von Jahrtausenden haben Naturereignisse wie die Aktivität der Sonne, Veränderungen der Erdumlaufbahn und grosse Vulkanausbrüche sowie Einschläge riesiger Meteoriten das globale Klima auf der Erde verändert. Doch seit Beginn der Industrialisierung beeinflussten die Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüche das Klima nur marginal. Einschläge grosser Meteoriten gab es in dieser Zeit keine.

Menschliche Aktivitäten beeinflussen den Strahlungshaushalt der Atmosphäre und damit die Bilanz der ein- und ausgehenden Strahlen. Diese Bilanz ist schwierig zu berechnen. Sie war das Kernstück der wissenschaftlichen Forschung.

Treibhausgase als entscheidender Faktor

Das Wesentliche, was sich im Hinblick auf das Klima seit Beginn der industriellen Revolution ab 1750 stark verändert hat, sind

eine rasante Zunahme der Erdbevölkerung enorme Mengen von Treibhausgasen rings um den Globus, sowie menschengemachte Veränderungen der Erdoberfläche, namentlich das Abholzen von Wäldern.

Die seit 1750 enorm gestiegenen Konzentrationen wichtiger Treibhausgase in Zahlen:

Kohlendioxid CO2: +40 Prozent; Methan CH4: +150 Prozent Distickstoffmonoxid N2O: +20 Prozent

Dabei ist zu beachten, dass die Konzentration in den letzten Jahrzehnten ungleich schneller zunahm als vorher. In den 42 Jahren zwischen 1970 und 2012 haben sich die Emissionen von Treibhausgasen verdoppelt. Die Menschen haben in diesen 42 Jahren gleich viele Emissionen verursacht wie in den 220 Jahren zwischen 1750 und 1970.

Von 1970 bis 2012 verlief der Anstieg der Emissionen (+96%) ungefähr parallel mit der Zunahme der Weltbevölkerung (+92% von 3,7 auf 7.1 Milliarden). Früher, also zwischen 1900 und 1970, nahmen insbesondere die Emissionen von CO2 auch pro Kopf stark zu – bei grossen regionalen Unterschieden.

Natürlicher Beschleunigungseffekt

Gesamthaft erwärmen die von Menschen verursachten Treibhausgase das Klima. Die höheren Temperaturen führen zu Folgen in der Natur, welche die Erwärmung beschleunigen. Hier zwei Beispiele:

Wärmere Luft nimmt mehr Wasserdampf auf (H2O), was die Temperatur auf der Erde weiter erhöht.

Höhere Temperaturen lassen grosse Eis- und Schneeflächen schmelzen. Als Folge davon nimmt die die Rückstrahlung ab, was die Erwärmung der Erdoberfläche beschleunigt.

Nun bleiben Treibhausgase nicht ewig in der Atmosphäre, sondern werden mit der Zeit wieder abgebaut. Beim CO2, das zum Teil von den Ozeanen und den Landmassen aufgenommen wird, braucht ein Abbau von 60-85 Prozent allerdings ein- bis zweitausend Jahre. Der Rest verbleibt noch länger, ein Teil über hunderttausend Jahre. Distickstoffmonoxid N2O bleibt etwas über hundert Jahre in der Atmosphäre, Methan nur rund zehn Jahre.

Ein weiterer von vielen Faktoren, welche die komplexen Berechnungen zu berücksichtigen haben, sind Waldrodungen. Sie verkleinern die dunklen Erdoberflächen, was einen kühlenden Effekt hat, weil die helleren Flächen mehr Sonneneinstrahlung reflektieren. Auf der andern Seite setzen Waldrodungen CO2 frei, was einen wärmenden Effekt hat.

CO2 für fast zwei Drittel der Klimaerwärmung verantwortlich

Damit man den Einfluss der verschiedenen Treibhausgase auf das Klima einheitlich messen, vergleichen, addieren oder subtrahieren kann, wird die Wirkung der einzelnen Gase in einem einheitlichen Mass, dem sogenannten «Strahlungsantrieb» erfasst (gemessen in Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche, W/m2 oder Wm-2). Dank diesem Mass kann man zeigen, welche Treibhausgase mit ihren Konzentrationen zwischen 1750 und 2011 wie viel zur Klimaerwärmung beigetragen haben [in Klammern der Anteil an den Emissionen]:

Kohlendioxid CO2: 64 Prozent [76 Prozent]; Methan CH4: 17 Prozent [16 Prozent]; Stickstoffmonoxid NO: 6 Prozent [6 Prozent]; Halogenierte/fluoridierte Gase: 13 Prozent [2 Prozent].

Eine kühlende Wirkung haben unter anderem von Menschen verursachte Aerosole sowie Änderungen der Landnutzung. Dies verringert die Erwärmung, die von den oben genannten Treibhausgasen erzeugt wird, um etwa zwanzig Prozent.

Verzögerte Wirkung auf das Klima

Bis sich erhöhte Treibhausgase in der Atmosphäre auf die durchschnittlichen Temperaturen auf unserem Planeten voll auswirken, vergehen einige Jahrhunderte. Bliebe die Konzentration von Treibhausgasen auf dem heutigen Niveau, würde sich das Klima im globalen Mittel schlussendlich um voraussichtlich etwa 1,9 Grad erhöhen. Heute sind davon erst 0,85 Grad erreicht.

Diese Berechnungen sind jedoch mit grossen Unsicherheiten verbunden. Die Bandbreite beträgt 0,9 Grad bis 2,8 Grad.

Erklärtes Ziel ist es, die Temperaturen nicht auf über 2 Grad ansteigen zu lassen.

Allerdings heisst dies nicht, dass die Menschen keine Treibhausgase mehr produzieren dürfen, um langfristig die 2-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Denn die Konzentration in der Atmosphäre nimmt wie erwähnt im Laufe der Jahre auf natürliche Weise ab (UNEP S. 42: «Selected pollutants, their average residence times in the atmosphere»). Diese Abnahme kompensiert beim CO2 in gewisser Weise den Time-Lag. Im Fall eines kompletten Stopps der Emissionen von Treibhausgasen würden die Temperaturen etwa auf dem erreichten Niveau bleiben. Von einem solchen Stopp der Emissionen sind wir aber weit entfernt.

Das 2-Grad-Celsius-Ziel

Obwohl die Erwärmung des Klimas an verschiedenen Orten bereits heute zu grösseren Problemen führt, enstünden – nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen – ungleich drastischere Konsequenzen für die Menschen und die Natur, sobald sich die globale Temperatur um mehr als 2 Grad erwärmt.

Das Umweltprogramm der Uno (United Nations Environmental Programme UNEP) analysiert und aktualisiert regelmässig die Emissionen in Bezug auf das 2-Grad-Ziel. Heutiger Stand: Damit die Temperatur bis im Jahr 2100 mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln nicht über 2 Grad ansteigt, müssten die jährlichen Emissionen von Treibhausgasen im Vergleich zum Jahr 2012 zum Beispiel in folgenden Schritten reduziert werden:

Bis 2020 um 3,7 Prozent;

Bis 2030 um 22 Prozent;

Bis 2050 um 57 Prozent;

Bis 2100 um 100 Prozent.

Im Gegensatz zu diesen UNEP-Zahlen sieht das Pariser Klimaabkommen bis 2030 eine Erhoehung der jaehrlichen Emissionen verglichen mit 2010 von 16.5 Prozent vor.* Dies ist 6% weniger, als was unter einem Szenario ohne Ziele zu erwarten waere. Es ist beabsichtigt, die Zielvorgaben unter dem Abkommen fuer die zukuenftigen Zielwerte alle fünf Jahre zu verschärfen.

*Im offiziellen UNFCCC-Dokument heisst es: «If the ambition level of the announced INDC targets is kept ... global emissions are likely to increase until 2030 ... with an expected increase of 11–22 per cent in the period 2010–2030 ....» Par. 193 (im Anhang).

Es folgt Teil 3: «Energie und Bevölkerungsvermehrung: Die Fakten»

