Tagesschau übernimmt blindlings die Swiss-Zahlen

Urs P. Gasche / 07. Aug 2017 - «Erfreulich» und «eindrücklich» seien die Gewinne der Lufthansa-Tochter Swiss, kommentiert die Tagesschau. Hinterfragt wird nichts.

So ist es leicht möglich, dass ein weit überproportionaler Teil der Konzerngewinne in der steuergünstigen Schweiz anfällt.

Warum nur stellte die Tagesschau nicht die Frage, wie hoch die Lufthansa Gewinne in Deutschland versteuern muss, und wie hoch in der Schweiz? Daraus hätten sich wohl weitere Fragen ergeben.

Die gegenseitig verrechneten Kosten legen die Konzerne innerhalb eines breiten Ermessensspielraums so fest, dass die Gewinne im steuergünstigsten Land anfallen. Insgesamt sparen sie mit diesen Tricks Milliarden an Steuern. «Die Steuervermeidung über Verrechnungspreise (Transfer Pricing) ist bei den Unternehmen eine der beliebtesten Steuervermeidungsmethoden», stellt « oekom research » fest.

Doch wie schon in vergangenen Jahren ging die Tagesschau der Frage nicht nach, ob die regelmässig hohen Gewinne der Swiss nicht etwa zur Hauptsache der Steuervermeidung des Lufthansa-Konzerns zuzuschreiben sind: Keine einzige kritische Frage dazu an die Adresse der Swiss und schon gar keine Recherche über die Gründe der enorm unterschiedlichen Betriebsergebnisse. Die Swiss weist im ersten Halbjahr eine 40 Prozent höhere Marge (EBIT) aus als die ganze Lufthansa-Gruppe.

Keine

So verschieben Konzerne Geld in Steuer-Oasen (auf Infosperber)



Meinungen / Ihre Meinung eingeben

Richtige Betrachtung. Kommt dazu, dass Gewinnanstiegs-Meldungen in Prozenten sowieso unsinnig sind: Was wäre, wenn ein Unternehmen mit Millonenumsatz in einem Jahr 1000 Franken Gewinn auswiese, im Folgejahr dann 1500 Franken? «50 Prozent mehr Gewinn"? Quatsch: Sowohl 1000 wie auch 1500 Franken sind einfach ein lausiger Minimalgewinn. Merke: Bei Messwerten, die auch null oder negativ sein können, haben Prozentwertungen keine Aussagekraft. Das müssten auch Wirtschaftsjournalisten mal zur Kenntnis nehmen.

Danke, Herr Gasche! Gut, dass Sie uns in Ihrem Artikel auf diesen Aspekt hinweisen. Ich möchte noch ergänzend erwähnen, dass die Nachrichten von Radio und Fernsehen Schweiz zu mehr als 50% (gefühlte 100%) Wirtschaftsnachrichten, sind, d.h. Nachrichten sind, die Schweizer Kapitalisten betreffen. Umsätze, Gewinne, Wachstumszahlen, Börsen, Devisen etc. Wenn man wirklich politische Nachrichten hören und sehen will, muss man zu ARTE wechseln, der Sender, der ohne die unsägliche Werbung viel unabhängiger berichten kann. Das zeigt sich z.B. auch, dass in ARTE viel öfter die Länder der südlichen Welt ein Thema sind. Die Länder, aus denen schliesslich die Flüchtlingsströme herkommen.

Paul Jud, am 07. August 2017 um 14:07 Uhr