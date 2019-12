So greift die NZZ in die Anti-Russland-Klischee-Kiste

Christian Müller / 08. Dez 2019 - Ein Farbbild auf der Frontseite, eine Doppelseite im Innern: Die NZZ hat negative Entwicklungen auf der russischen Krim gefunden.

Am 12. November 2019 publizierte die NZZ einen weitgehend dümmlichen Artikel des deutschen «Schriftstellers» Christoph Brumme, gemäss dem «die» Ukrainer alle freiheitsliebend sind, Autoritäten verlachen und eine «Kultur der Moral» haben, «die» Russen es aber vorziehen, unter der Knute zu leben. Es dürfte die darauf folgende Zuschrift des russischen Botschafters in Bern gewesen sein (NZZ vom 21.11.2019), die die NZZ-Redaktion auf die gloriose Idee brachte, auch mal etwas Anschauliches über die Krim zu bringen, die seit dem März 2014 mit Russland wiedervereinigt ist. Da könnte man doch zeigen, wie negativ der Einfluss Russlands auf die Bevölkerung in der Realität ist.

Gedacht, getan. Nur, schon die Headline in der NZZ online-Ausgabe vom 5. Dezember 2019 zeigt, wie oberflächlich NZZ-Journalismus sein kann: «In Kiew atmet der Westen, auf der Strasse sind Musiker, Jongleure, Freaks – auf der Krim herrscht Zucht und es mangelt an Charme.» Das ist, mit Verlaub, echter «Bullshit», um es für einmal im Jargon der Journalisten zu sagen. Ich – ich erlaube mir, diese Medienkritik diesmal in der Ich-Form zu schreiben – ich selber war im Frühling drei Wochen auf der Krim. Nicht ganz zufällig hatte ich als professioneller Journalist auch meine Kamera bei mir und zum Glück habe ich auch den Charme der Krim fotografisch eingefangen. Zum Beispiel Musiker und Freaks auf der Promenade in Jalta:

Musiker in Jalta auf der Krim im Jahr 2019 (Foto CM)

Ohne auch nur zu ahnen, dass so ein Bild einmal den Beweis für eine deutlich tendenziöse Berichterstattung in der NZZ erbringen könnte, fand auch dieser Trompeter Eingang in meine Foto-Sammlung anlässlich meines Aufenthalts auf der Kim im Frühling dieses Jahres:

Der Trompeter auf der Promenade in Jalta spielt echt, die Begleitmusik allerdings kommt aus dem mitgebrachten Musik-Player mit Lautsprecher (Foto CM im Jahr 2019)

Und nein, einen «Jongleur» habe ich auf der Krim tatsächlich nicht gesehen, dafür andere Zirkusleute, zum Beispiel einen Mann, der einem für ein paar Rubel eine zahme Eule auf die Schulter setzte und dann ein Foto machte – in meinem Fall auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin mit meiner Kamera.

Der Autor Christian Müller mit der zahmen Eule auf seiner Schulter – und dies auf der lebensfrohen Promenade in Jalta auf der Krim (Foto mit der Kamera des Autors, abgedrückt vom Zirkusmann).

Ist das, wie im NZZ-Artikel schon in der Headline erwähnt, statt «Musiker, Jongleure und Freaks» wie in Kiev, auf der Krim nur «Zucht» und «Mangel an Charme»?

Sollte der NZZ-Berichterstatter gerade jetzt Anfang Dezember auf der Krim gewesen sein, wie es das Datum unter dem Bericht anzeigt (Simferopol, 5.12.2019), dann ist ein «Mangel an Charme», den er konstatiert hat, allerdings nachvollziehbar. Auch Venedig zum Beispiel war in den letzten Wochen etwas weniger «charmant».

Eigentlich hätte ich nach der Lektüre der NZZ-Headline zu lesen aufhören können. Aber die journalistische Neugier war dann doch stärker.

Ernüchterung statt Euphorie?

Ulrich Schmid, der Autor des NZZ-Krim-Reports, erwähnt, dass nach der «Euphorie» im März 2014 jetzt «Ernüchterung» einziehe. Schön, dass er damit wenigstens bestätigt, dass damals, im März 2014, viele Menschen auf der Krim, wie er schreibt, sogar weinten vor Freude. (In den Zeitungen stand damals, dass die Krimeer von den russischen Soldaten zum richtigen Abstimmungsresultat gezwungen worden seien.) Dass sich zwischenzeitlich allerdings eine generelle Ernüchterung eingestellt habe, wie Schmid nun schreibt, ist schlicht falsch. Richtig ist, dass es natürlich Leute gibt, die sich nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland einen schnelleren wirtschaftlichen Aufschwung erhofften, als er jetzt tatsächlich stattfindet. Aber im ausgiebigen Gespräch bestätigen auch sie, dass sie natürlich verstehen, dass nicht einfach über Nacht alles viel besser sein kann.

Ein anderes Beispiel in der NZZ-Berichterstattung: Ulrich Schmid zeigt ein selbstgemachtes Bild einer schlechten Strasse in Bachtschyssaraj. Ja, es gibt sie, diese schlechten Strassen. Auch ich war in Bachtschyssaraj und habe sie gesehen, die alten Strassen. Und nicht nur dort. Sie zeigen eindrücklich, wie die Ukraine ein Vierteljahrhundert nichts getan hat, um die Infrastruktur auf der Krim zu erneuern.

Strasse in Bachtschyssaraj (Foto Ulrich Schmid)

Nicht gesehen hat Schmid offensichtlich die Autobahn von Kertsch im äussersten Osten der Halbinsel via Simferopol nach Sewastopol im Südwesten der Halbinsel, die im Bau und auf einigen Teilstücken bereits eröffnet ist. Pech gehabt halt. Der NZZ-Mann hat nur die alten, schlechten Strassen gesehen – notabene aus der ukrainischen Zeit.

Nicht alles ist in fünf Jahren möglich. Die Autobahn von Kertsch nach Sewastopol ist erst in Teilstücken eröffnet. Und die künftigen Raststätten sind zwar bereits asphaltiert und können als Ruheplatz schon benutzt werden, die Tankstellen und die Shops allerdings stehen noch nicht. (Foto CM im Jahr 2019)

Und wenn Schmid über die unbefriedigende Wirtschaftslage auf der Krim spricht, dann erwähnt er mit keinem Wort den «Beitrag» des Westens: die Wirtschaftssanktionen gegen die Krim. Es ist immer wieder das gleiche zu beobachtende Muster: Die USA tun alles, oft mit harten Sanktionen, um politisch unliebsame Länder wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Und dann argumentieren sie mit dem Elend der dortigen Leute. Das ist unfair, um nicht zu sagen perfid. Die Krim mit über 200 Kilometern phantastische Schwarzmeerküste könnte touristisch ein Paradies sein und davon eben auch wirtschaftlich massiv profitieren, wenn auch Touristen aus dem reicheren Westen Europas kommen könnten. Aber diese werden mit harten Sanktionen ferngehalten. Die Reiseveranstalter, auch die schweizerischen, dürfen keine Krim-Reisen anbieten. Und dann schreiben die Journalisten aus dem Westen, dass der Aufschwung seit der Wiedervereinigung der Krim mit Russland nicht wie erwartet schnell vorangehe …

Sowohl Russland selber als auch andere Länder der ehemaligen Sowjetunion haben sich nach 1991 wirtschaftlich deutlich steigern können – mit der Ukraine als Schlusslicht. Aber wenn auf der Krim die wirtschaftliche Entwicklung in den fünf Jahren seit 2014, in denen die Krim wieder zu Russland gehört, nicht gerade steil nach oben zeigt, ist natürlich Russland schuld …

Sind zugelassene Sprachen nur ein Detail?

So ganz nebenbei konzediert Ulrich Schmid, dass die Krimeer jetzt drei offizielle Sprachen kennen: die russische Sprache, die ukrainische Sprache und auch die Sprache der Tataren. Dass der ganze Ablösungsprozess der Krim von der Ukraine damit begonnen hatte – ähnlich wie in der Ostukraine –, dass nach Anweisung aus «Kiev» nur noch Ukrainisch offiziell zugelassene Sprache hätte sein sollen und dass auch die Schulen ausschliesslich auf die ukrainische Sprache hätten umgestellt werden sollen, davon ist in diesem NZZ-Artikel nichts erwähnt. Rhetorische Frage: Wie würden die Westschweizer und die Tessiner reagieren, wenn «Bern» beschliessen würde, dass in der Schweiz künftig nur noch die deutsche Sprache gesprochen werden darf?

Und warum der Vergleich der Krim mit Kiev?

Dass die NZZ in ihrer Online-Ausgabe schon in der Headline die (russische) Krim mit der (ukrainischen) Stadt Kiev vergleicht, dürfte, wie Eingangs erwähnt, den Grund in dem primitiven Text von Christoph Brumme haben, der «die» Ukrainer mit «den» Russen verglich – als ob alle vierzig Millionen Ukrainer und alle 140 Millionen Russen einen einheitlichen Charakter hätten. Aber eben: Dieser Brumme-Text provozierte wohl auch diesmal einen Vergleich Ukraine/Russland.

Soll vielleicht auch ich etwas über den «Charme» von Kiev schreiben? Dass unser Hotel dort – aus Anstand verschweige ich dessen Namen – bei unserem letzten Besuch hinterher meiner Kreditkarte gegen 1000 Franken nachbelastet hat, mit, auf meine Nachfrage hin, der verlogenen Behauptung, «die hübsche Blondine», die ich bei mir gehabt hätte, sei noch eine Woche länger im Hotel geblieben und habe selber nichts bezahlt. Dass in der Schweiz eine Ehefrau einen anderen Namen haben kann, hatten sie offensichtlich noch nicht mitbekommen, und sie gingen offensichtlich davon aus, dass ich mich einer wohl heimlichen Begleitung wegen nicht gegen diese zusätzliche Belastung meiner Kreditkarte wehren konnte. Der Boarding-Pass meiner Ehefrau für den Rückflug machte meinen Gegenbeweis dann allerdings einfach, dass das Hotelpersonal das Verbleiben «der hübschen Blondine» für weitere Tage im Hotel schlicht erfunden hatte.

Ich habe diese Story journalistisch bis heute nie erwähnt, weil ich keine Veranlassung hatte oder habe, die Ukraine oder gar «die» Ukrainer generell negativ hinzustellen. Aber ich reagiere empfindlich, wenn ich in der NZZ einen Bericht lese, der offensichtlich nur einen Zweck hat: mit x-welchen Beobachtungen einmal mehr Russland in den Dreck zu ziehen. Das heutige Russland ist nicht die Sowjetunion und Putin ist nicht Stalin. Dass auch in Russland, genau so wie in allen anderen Staaten – die USA, Deutschland und auch die Schweiz inbegriffen –, einiges besser sein könnte, weiss allerdings auch ich.

