So verpackt die NZZ Falschinformationen in «Meinungen»

Christian Müller / 16. Nov 2019 - Als «Meinung» präsentiert, aber mit klaren Fehlinformationen. Das Vorgehen der NZZ-Redaktion bedarf der näheren Analyse.

«Meinung & Debatte» heisst die Seite, wo die NZZ Texte von Gastautoren publiziert. Der Name der Seite weckt die Erwartung und nährt die Illusion, dass hier Texte zu lesen sind, die eine andere oder zumindest eine differenziertere Ansicht als die der NZZ-Redaktion zum Ausdruck bringen.

Zumindest was die geopolitischen Auseinandersetzungen betrifft, ist dem allerdings nicht so, im Gegenteil. Nicht selten werden hier «Meinungen» publiziert, die scheinbar besonders echt sind, weil «aus der Feder» eines Betroffenen oder einer Involvierten. Infosperber hat schon im September 2018 darauf aufmerksam gemacht, dass hier – als Beispiel der Autor Andreas Umland in Kiev – auch Autoren zum Zuge kommen, die direkt von NATO-nahen Organisationen bezahlt sind.

Jetzt, am 12. November 2019, setzte die NZZ-Redaktion in eben dieser Rubrik «Meinung & Debatte» einen Text von Christoph Brumme ein, von einem, wie da stand, in Ostdeutschland geborenen «Schriftsteller», der heute mit seiner ukrainischen Frau in Poltawa in der Ostukraine lebt. Womit einmal mehr der Eindruck erweckt wird: Der lebt dort, der muss es ja wissen.

Pustekuchen, würde ein Deutscher dazu wohl sagen. Denn Brumme beschränkt sich darauf, «die» Ukrainer und «die» Russen zu vergleichen. Schon die Headline zeigt die stupide Simplifizierung seiner Ausführungen: «Brüder kann man sich nicht aussuchen – die Ukrainer trennt von den Russen der Drang nach Freiheit und eine Kultur der Moral». Da ist dann immer von «den» Ukrainern und «den» Russen die Rede. Mit Verlaub: Wer sind denn «die» Ukrainer?

Die Ukraine war noch nie eine «Nation»

Eine Ukraine im Sinne einer einigermassen einheitlichen «Nation» – geographisch, ethnisch, sprachlich, religiös – hat es bis heute noch nie gegeben. Ob man 5000 Seiten ukrainische Geschichte liest (und darin sehr viele Widersprüche findet) oder auch nur gerade in Wikipedia reinschaut, eines ist ganz schnell sichtbar: Es gab im Gebiet der heutigen Ukraine immer schon mehrere unterschiedliche Ethnien, immer schon mehrere verschiedene Sprachen, immer schon mehrere verschiedene Religionsgemeinden, und die geographisch-politischen Grenzen haben sich in den letzten 120 Jahren ebenfalls mehrmals verschoben. Ein Blick etwa in den bekannten «Andres Handatlas» Ausgabe 1906 – also vor dem Ersten Weltkrieg – zeigt das Gebiet der heutigen Ukraine fast ganz innerhalb des Russischen Reiches, aber eben doch nicht ganz. Galizien, das Gebiet um das damalige Lemberg (heute Lwiw), gehörte damals zur k.u.k. Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Und man sprach dort vor allem Deutsch und Polnisch. Oder auch die Stadt Ushgorod in Transkarpatien gehörte damals zu Ungarn und damit ebenfalls zur k.u.k.Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Transkarpatien hat in den letzten 100 Jahren nicht weniger als fünfmal die staatliche Zugehörigkeit wechseln müssen – selbstverständlich ohne dass die Bevölkerung je dazu befragt wurde.

Die Ukraine hiess damals noch Klein-Russland (neben Gross-Russland und Weiss-Russland) und die Sprache war damals, soweit nicht Klassisch-Russisch, noch der «kleinrussische Dialekt» – oder eben, je nach Region, zum Beispiel Ruthenisch, oder Ungarisch, oder eben Deutsch und Polnisch, wie etwa in Lemberg.

Die heutigen Grenzen der Ukraine wurden erst in der Zeit Stalins festgeschrieben, nämlich 1939, als Stalin Galizien den Polen wegschnappte und in die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik integrierte. Und 1945, als auch Transkarpatien der Ukraine zugeschlagen wurde. Es ging dabei nicht um Kleinigkeiten, die beiden Gebiete umfassen mehrere Millionen Einwohner.

Russisch – nur eine Sprache für Gefängniswärter?

Die russische Sprache ist gemäss Christoph Brummes Gastkommentar in der NZZ gerade einmal die Sprache für die sowjetischen Gefängnisse und Straflager. Hat der deutsche «Schriftsteller» Christoph Brumme nie Tolstoi, Dostojewski, Gogol oder Puschkin gelesen? Waren das lauter kulturlose Gefängniswärter? Und wenn Brumme behauptet, die Russen würden, im Gegensatz zu den freiheitsliebenden Ukrainern, «starke Führer» verehren: Wo hat eine Revolution die Nobilität umgebracht und/oder vertrieben, während die freiheitsliebenden Ukrainer in ihrem Land auch noch im Jahr 2019 alle politische Macht einer Handvoll Oligarchen in die Hände legen – und dies freiwillig!

Die Ukraine war nicht nur aus Moskau ferngesteuert

30 Jahre nach dem Mauerfall in Berlin beginnen in den ehemaligen Ländern des Warschauer Paktes – Polen, Tschechien (damals Tschechoslowakei), Ungarn und etliche weitere – die Feierlichkeiten der Loslösung von der Sowjetunion, von der diese Länder damals mehr oder weniger ferngesteuert wurden – am einen Ort sehr direkt, am anderen etwas freier. Wenn nun die Ukraine aber versucht, ihr eigenes Verhältnis zu Moskau ähnlich darzustellen, so muss dem klar widersprochen werden. Die Ukraine war als Sozialistische Sowjetrepublik klar Teil der Sowjetunion und Teil des dort herrschenden Systems – sogar an führender Stelle.

Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, der erste russische Staatschef nach Stalins Tod 1953, war zwar in Russland geboren, aber aufgewachsen und zum kommunistischen Politiker geworden war er in der Ukraine, mit der klaren Unterstützung der ukrainischen Kommunisten. Erst als 35-Jähriger kam er von Kiev nach Moskau und hatte dort das Glück, über die Sympathie von Stalins Frau Nadeschka Stalins Vertrauen zu gewinnen und so noch weitere Stufen Polit-Karriere machen zu können.

Sein Nachfolger Leonid Ilji Breschnew, der die UdSSR von 1964 bis 1982, also 18 Jahre lang mit harter Hand führte, war selber ein waschechter Ukrainer, geboren und aufgewachsen in Kamenskoie, dem heutigen Kamjanske, 400 km südöstlich von Kiev.

Zum Bild: Die Sowjetunion wurde 18 Jahre lang von einem waschechten Ukrainer geführt: Das Bild zeigt den Pass von Leonid Breschnew.

Die Russen hätten allen Grund zur Klage, dass sie nach dem Georgier Josef Stalin zehn Jahre lang vom de-facto-Ukrainer Chruschtschow und anschliessend 18 Jahre lang vom echten Ukrainer Breschnew unterdrückt worden sind, bevor mit Michail Gorbatschow ein wirklicher Russe mit seinen Programmen Glasnost und Perestroika den überfälligen Schritt in eine offenere Gesellschaft wagte.

Warum ausgerechnet Brumme in der NZZ?

Der Skandal ist nicht, dass Christoph Brumme mit seinem doch eher dümmlichen Text über die Differenz Russen/Ukrainer klare Fakten verdreht und inhaltlich nichts als Hass gegen alles Russische verbreitet. Seinem Schriftstellertum leistet er damit eh keinen Dienst. Der Skandal ist, dass eine Zeitung wie die NZZ als Schweizer «Intelligenzblatt» und mit ehrgeizigen Zukunftsplänen auch über die Schweiz hinaus ein solch primitives Geschreibsel ins Blatt setzt. Wird ihre eigene Russenhetze dadurch etwa glaubwürdiger? Wohl kaum, sie wird nur noch deutlicher sichtbar.

Vielleicht sollte sich die NZZ einmal ein paar Fragen zur Ukraine stellen. Ist es ein Zufall, dass die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1991 Europas Auswanderungsland Nr. 1 ist? Dass nicht nur Hunderttausende, sondern etliche Millionen Ukrainer das Land Richtung Westen und auch Richtung Russland verlassen haben, weil sie für das eigene Land unter der Kiever Führung keine Zukunft mehr sehen? Und weiss die NZZ, warum auch jetzt, im Jahr 2019, mit einem neuen Präsidenten, Tausende – nämlich wer immer dazu die Chance hat – die Ukraine verlassen, um in einem anderen Land Arbeit zu finden? Der wirtschaftliche Aufschwung der Ukraine seit 1991 ist – kaufkraftbereinigt im BIP gemessen – absolut marginal, während Russland, Weissrussland, Kasachstan oder auch Aserbaitschan, also andere Länder der ehemaligen Sowjetunion, deutlich mehr als nur gerade spürbar zugelegt haben.

Aber nein, die Ukraine führt einen Bürgerkrieg gegen russischsprachige Separatisten und setzt fürs Militär – eben gerade in Kiev abgesegnet – einen Drittel des Staatsbudgets 2020 ein. Die geschichtswidrige Schaffung eines ethnisch, sprachlich und auch religiös vereinheitlichten «Nationalstaates» ist Kiev offensichtlich wichtiger als das Wohl seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die zu grossen Teilen, und sogar zunehmend, an der Armutsgrenze oder bereits in nackter Armut leben müssen.

Und die NZZ publiziert einen Text von einem deutschen «Schriftsteller», in dem der Unterschied zwischen «den» Ukrainern und «den» Russen erklärt wird.

Klara Balog, geboren 1928, im Gespräch im Jahr 2014 Autor Christian Müller hat im ereignisreichen Jahr 2014, in dem in Kiev die Regierung Janukowitsch weggeputscht und die Krim mit Russland wiedervereinigt wurde, die Ukraine persönlich bereist. Zu seinen speziellen Interessen als promovierter Historiker gehörte schon damals der Umgang der Staaten mit Minderheiten. Aus diesem Grund weilte er auch etliche Tage in Ushgorod in Transkarpatien. Dort führte er unter anderem ein ausgiebiges Gespräch mit der damals 86-jährigen Klara Balog, einer transkarpatischen Folkloretänzerin, Chorleiterin und Choreographin. Zum Thema «Ukraine als einheitlich Ukrainisch sprechende und auch religiös gleichgesinnte Nation» seien aus dem Gespräch hier ein paar Stellen zitiert: «In der Schule lernte ich Tschechisch und etwas später dann Ungarisch. Ich bin 1928 geboren. Damals war Ushgorod, wo ich mein ganzes Leben zuhause war, eine Stadt in der Tschechoslowakei. Es war eine gute Zeit. Der Lebensstandard hier war damals am höchsten. Als Tomas Garrigue Masaryk, der Präsident, im Jahr 1937 starb, war auch hier bei uns ein grosser Trauertag. Meine Mutter trug Schwarz; ich erinnere mich gut daran. Aber dann wurden wir, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, von Ungarn annektiert. Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist Transkarpatien aber nicht zurück an die Tschechoslowakei gegangen, Transkarpatien musste an die zu den Siegermächten gehörende Sowjetunion abgetreten werden. Wir wären sehr gerne bei der Tschechoslowakei geblieben.» «Zwischen den Kulturschaffenden innerhalb der Sowjetunion war der Austausch zwar gut; ich hatte zum Beispiel auch Kontakt mit Künstlern in Petersburg. Aber trotzdem, die Differenz zu vorher war stark spürbar. Heute gehören wir zur Ukraine. Es geht uns wieder ein bisschen besser. Aber ich kann mich dazu nicht äussern; von Politik verstehe ich zu wenig.» «Ich bin eine Ruthenin. Neben Ruthenisch spreche ich auch Ukrainisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch – und eben auch Deutsch. Und dies, obwohl ich immer hier, in Ushgorod, zuhause gewesen bin.» «Ich war immer sehr gläubig und ich gehe regelmässig in die Kirche. Ich bin griechisch-katholisch und gehe hier in Ushgorod in die griechisch-katholische Kirche. Ich bin ja eine Ruthenin. Aber wissen Sie, es gibt ja nur einen Gott und wir beten alle zum gleichen Gott. Für mich sind alle Menschen gleich.»

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Siehe dazu auch das Dossier