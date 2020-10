Auch nach Monaten ist exakte Corona-Sprache in Medien selten

Urs P. Gasche / 26. Okt 2020 - Statistisches Durcheinander: «Positiv Getestete» – «bestätigte Fälle» – «Patienten» – «Infizierte» – «Angesteckte» – «Genesene».

Wer Infosperber schon länger liest, findet in diesem Artikel nicht viel Neues. Doch grosse Medien informieren noch immer mit missverständlichen und irreführenden Begriffen. Viele davon dramatisieren unnötig und schüren Angst. Vielleicht ist dies gegenwärtig erwünscht und gewollt, weil die Bevölkerung wieder mehr Disziplin zeigen muss beim Abstandhalten und Maskentragen und sich an Versammlungs- und Reiseeinschränkungen halten soll.

Doch unpräzise, unsachliche und dramatisierende Begriffe und Grafiken kratzen an der Glaubwürdigkeit von Behörden und Medien, fördern Misstrauen unter der Bevölkerung und spielen Verschwörungsphantasierern in die Hände. Eine differenzierte und einordnende Information, die glaubwürdig bleibt, würde die Menschen auf Dauer mehr dazu motivieren, sich wo immer nötig zu schützen und Empfehlungen von Behörden zu folgen.

Besonders seit die «Fall»-Zahlen stark steigen, kommen in vielen Medien fast nur noch Alarmisten zu Wort. Über den Hilferuf des kleinen Spitals Schwyz wurde ausgedehnt und mit Reportagen vor Ort berichtet, obwohl es sich wegen den Folgen eines Jodelfestes um eine exotische Ausnahme handelt. Die Medien alarmierten, sogar ohne die nicht veröffentlichten effektiven Belegungszahlen des Spitals in Erfahrung gebracht zu haben.

Spitaleinweisungen müssen im Vordergrund stehen

Keine Frage: Die Entwicklung der Spitaleinweisungen wegen Corona muss jetzt mehr denn je im Vordergrund stehen, um notwendige Massnahmen zu ergreifen. Gegenwärtig setzt ein Trend ein, der in Spitälern einiger Kantonen wieder zu Überlastungen führt. Umso dringender ist jetzt geboten – unabhängig von der kommenden Entwicklung – präventiv dafür zu sorgen, dass sich gefährdete Personen besonders in Alters- und Pflegeheimen schützen können, ohne wieder vollständig isoliert zu werden. Infosperber wird darauf zurückkommen.

Vermehrter Spitaleinweisungen dürfen jedoch nicht davon abhalten, die aktuellen Corona-Daten richtig einzuordnen und möglichst verständlich zu erklären (Optimierungsvorschläge sind erwünscht).

Aktuelle Auslastung der Intensivstationen

Die Hauptausgabe der SRF-Tagesschau vom 23. Oktober zeigte folgende Grafik, aus der ein deutlicher Anstieg der belegten Betten auf Intensivstationen ersichtlich ist (steigende rote Fläche rechts):

Diese Entwicklung in Intensivstationen muss SRF absichtlich so besorgniserregend dargestellt haben, denn die gleiche Redaktion veröffentlicht auf SRF-online folgende vollständige und korrekte Grafik:

Auf dieser SRF-Grafik ist ersichtlich, dass auf Intensivstationen gegenwärtig gleich viele Patienten liegen als noch im Juni (hell-violette Fläche). Nur der Anteil der Covid-Patienten hat zugenommen (dunkel-violette Fläche rechts unten). Dies kann u.a. darauf zurückzuführen sein, dass zu den Covid-Patienten nach Angaben der statistikführenden Armee auch Patienten zählen, die bereits auf der Intensivstation lagen, als sie auf Sars-Cov-2 positiv getestet wurden. Weitere Erklärungen dafür wurden keine veröffentlicht.

«Fälle» oder «Infizierte» oder «Neu Angesteckte»

Diese Grafik der «NZZ am Sonntag» vom 25. Oktober erweckt den beängstigenden Eindruck, dass die «Fälle» seit Anfang Oktober super-exponentiell in die Höhe schnellen. Doch zu diesem «ungebremsten Wachstum» wäre anzufügen, dass diese Kurve desto steiler ist, je mehr getestet wird (was tatsächlich der Fall ist) und je mehr Personen getestet werden, die keine Symptome haben und bei denen nur noch so kleine Bruchstücke des Virus gefunden werden, dass sie längst nicht mehr ansteckend sind. Zwar ist der Prozentsatz der Positiven unter den Getesteten heute höher, aber ein deutlich grösserer Anteil der Positiven ist nicht mehr ansteckend. Denn im Gegensatz zu heute wurden im Frühjahr hauptsächlich Personen getestet, die Krankheitssymptome hatten.

Tatsächlich betrifft ein grosser Teil der täglich gemeldeten «neuen Fälle» Personen, die positiv getestet wurden, jedoch nicht mehr ansteckend sind. Wie gross dieser Anteil bereits ist, weiss man nicht, weil die Behörden dies nicht einmal annährend erfassen wollen. Infosperber wird darauf zurückkommen.

Würde es sich bei allen in den letzten Tage täglich bis zu über 5000 «neuen Fälle» um ansteckende Personen handeln, wäre die Pandemie längst ausser Kontrolle geraten.

Dies ist glücklicherweise nicht so. Wenn die heutigen PCR-Tests auch nur Spuren des Erbguts von Sars-Cov-2 finden, spricht man von einem positiven Testresultat. Solche inaktive Erbgut-Spuren findet der Test nach Angaben des Robert Koch-Instituts RKI bis zu zwei Monate nach einer Übertragung des Virus. Doch Personen, die keine oder fast keine Krankheitssymptome aufweisen, sind höchstens während zwölf Tagen ansteckend. Zum Zeitpunkt des Tests sind deshalb viele der positiv Getesteten längst nicht mehr ansteckend (siehe Grafik des RKI).

Begriffsunfug mit den «positiv Getesteten»

Aus den geschilderten Gründen ist es bereits fragwürdig, alle positiv Getesteten als «Fälle» zu bezeichnen. Denn unter einem «Fall» versteht man etwas, das nicht stimmt. Viele als «Fälle» bezeichnete Personen sind jedoch kerngesund.

Noch missverständlicher ist es, positiv Getestete als «Infizierte» zu bezeichnen. Denn unter «infiziert» verstehen die meisten Leute, dass jemand krank und ansteckend ist. Rudolf Hauri, Päsident der Vereinigung der Kantonsärzte, bezeichnete die positiv Getesteten am 19. Oktober in den Medien sogar als «Angesteckte». Er wollte dazu nicht Stellung nehmen. Nicht besser die «Sonntags-Zeitung», die am vom 25. Oktober ebenfalls von «Neuansteckungen» schrieb.

Nicht weniger irreführend ist es, wenn aus den meisten «Fällen» «Genesene» werden. Mit diesem Begriff wird suggeriert, dass alle vorher krank waren.

Noch dramatisierender schrieb ausgerechnet die «Swiss National Covid-19 Science Taks Force» statt von positiv Getesteten sogar von «Patienten». Erst aufgrund einer Intervention von Infosperber hat die Task Force aufgehört, in Arbeitspapieren von «Patienten» zu schreiben.

Fragwürdige Vergleiche mit dem Ausland

Statt täglich über die positiv Getesteten alias «Fälle», «Infizierte» oder «Neuansteckungen» zu informieren, wäre es relevanter gewesen, von Anfang an die Zahlen der Spitaleinweisungen, der Intensivbehandlungen und der Todesfälle – insbesondere differenziert nach Spitälern, Pflege- und Altersheimen – bekannt zu geben.

Unterdessen rückt die Situation in Spitälern endlich mehr in den Vordergrund, auch wenn die Information der Behörden in der Schweiz immer noch schlechter ist als etwa diejenige in Österreich. Weil diese Informationen im Hinblick auf einschneidende Massnahmen relevant sind, sollten auch die statistischen Grundlagen zuverlässig und die benutzten Begriffe präzise sein.

Doch bereits schreiben und reden grosse Medien von coronabedingten «Spitaleinweisungen». In Realität aber unterscheidet die zugrundeliegende Statistik, für welche die Armee beauftragt ist, nicht zwischen Patienten, die wegen Erkrankung an Covid-19 in ein Spital eingeliefert werden und Patienten, die wegen anderer Erkrankungen bereits im Spital liegen und erst dort auf Covid-19 getestet wurden. Warum nicht die präziseren Begriffe «positiv Getestete in Spitälern» oder «Virenträger in Spitälern» verwenden?

Wo man sich am ehesten anstecken kann upg. Zu den häufigsten Ansteckungen kommt es, wenn sich viele Menschen in geschlossenen Räumen nahekommen, vor allem wenn noch viel geredet, gesungen oder gejubelt wird. Der unterschiedliche Nutzen verschiedener Klima- und Lüftungsanlagen ist noch wenig erforscht. Weiter kommt es darauf an, wie lange man sich und wie nahe man sich in der Nähe von Ansteckenden aufhält. Das gilt auch für längere Bahnfahrten, sofern fremde Personen näher als zwei Meter entfernt sitzen. Häufiges Lüften reduziert das Risiko in solchen Innenräumen. Auch Masken reduzieren das Risiko. Um zu erfassen, wie gross der Nutzen von Masken ist, müsste man wissen, wie viele Menschen an bestimmten Orten und wie lange ungefähr eine Maske tragen müssen, damit ein Ansteckungsfall verhindert wird. Sind es ungefähr 10‘000 oder 300‘000? Diese Zahl wird in Clubs und Chören geringer sein als in Zügen. Auf dem offenen Deck von Schiffen wiederum dürfte es über eine Million Masken brauchen, damit eine einzige Ansteckung verhindert wird. Denn im Freien, vor allem wenn es noch luftig ist, ist es äusserst unwahrscheinlich, sich mit dem Virus anzustecken. Zum Vorbeugen und Stärken des eigenen Immunsystems wird empfohlen, sich körperlich viel zu bewegen, nicht zu rauchen, Übergewicht abzubauen, sich gesund zu ernähren und im Winter Vitamin D zu einzunehmen.

