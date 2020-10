Entscheidend ist die Auslastung der Spitäler und Intensivbetten

Urs P. Gasche / 23. Okt 2020 - Österreich informiert täglich darüber. In der Schweiz dagegen stehen weiterhin vor allem die neuen «Fallzahlen» im Vordergrund.

Mehr als ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Epidemie und trotz ausserordentlicher Kompetenzen während des Lockdowns haben es Bundesrat Alain Berset und sein Bundesamt für Gesundheit nicht geschafft, die schweizweite Entwicklung der Bettenbesetzung in Spitälern und Intensivstationen tagesaktuell zu veröffentlichen. Der Bundesrat hat die Armee für diese Aufgabe beauftragt, die bisher nicht in der Lage war, Transparenz zu schaffen. Auf Anfrage teilt Armeesprecher Daniel Reist mit, der «Koordinierte Sanitätsdienst» werde in Zukunft jeweils dienstags und freitags eine Statistik hier veröffentlichen.

Österreich macht es schon lange vor. Die staatliche «Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit» veröffentlicht täglich die aktualisierten Spitalzahlen von ganz Österreich und der einzelnen Bundesländer.

Auch in den Nachrichtensendungen des österreichischen Fernsehens und des Radios nehmen die täglichen Coronazahlen in Krankenhäusern und Intensivstationen den gleichen Platz ein wie die neuen Zahlen der positiv Getesteten.

Im März und April war der grosse Lockdown verhängt worden, um eine Überlastung der Spitäler, insbesondere der Intensivstationen, zu vermeiden. Wenn sich erneut innerhalb kurzer Zeit viele ältere Menschen mit Vorerkrankungen anstecken, wäre wieder eine Überlastung zu befürchten.

Deshalb müssen drastische Massnahmen davon abhängen, ob Spitäler und namentlich Intensivstationen an die Grenzen ihrer Kapazitäten kommen könnten – und nicht in erster Linie von der Zahl der neu positiv Getesteten. Denn eine steigende Zahl positiv Getesteter führt aus verschiedenen Gründen nicht in ähnlichem Ausmass wie im Frühjahr zu Spitaleinweisungen und Intensivbehandlungen. Zeit zu reagieren ist vorhanden, denn Spitaleinweisungen erfolgen mit einer zeitlichen Verzögerung von durchschnittlich nur zehn Tagen nach einer Ansteckung.

Mit Transparenz Vertrauen schaffen

Einschneidende Massnahmen, die jetzt aufgrund von steigenden Spitaleinweisungen getroffen oder ins Auge gefasst werden, müssen von der Bevölkerung nachvollzogen und akzeptiert werden können. Dazu braucht es nicht einfach Warnungen einzelner Spitäler, sondern eine transparente tägliche Information über die tatsächliche Auslastung der normalen Spitalabteilungen und der Intensivstationen. Das Spital Schwyz beispielsweise, das wegen den Folgen eines Jodelfests in allen Medien Alarm schlug, veröffentlicht keine Statistik über die Auslastung seiner Normal- und Intensiv-Pflegebetten und die jeweiligen Anteile an Covid-19-PatientInnen.

Es braucht Transparenz, wie sie in Österreich täglich geboten wird.

Absolute Zahlen ohne Einordnung sind keine sachgerechte Information

In der Schweiz werden häufig Zahlen und Grafiken über Spitaleinweisungen verbreitet, ohne Vergleiche mit früher und ohne Angaben der freien Kapazitäten. Gegenwärtig bleiben Corona-Patienten durchschnittlich deutlich weniger lang im Spital als im Frühling. Dies kann auf besseren Behandlungen und darauf zurückzuführen sein, dass Risikopatienten schneller in ein Spital eingewiesen werden als damals. Aktuelle Statistiken über die Schwere der Symptome bei Spitaleinlieferungen sind nicht zugänglich. Wenn die Erkrankten jedoch weniger lang im Spital bleiben müssen, kommt es nicht so schnell zu Engpässen wie im Frühling.

Die SRF-Sendung «10vor10» zeigte zuerst eine Grafik der Hospitalisierungen ohne jede Einordung und dann eine, die einen Vergleich mit dem Frühjahr erlaubte. Ein gutes Beispiel, wie mit Grafiken gespielt werden kann.

Fallzahlen angeblich höher als im Frühjahr

Immer noch stehen die Fallzahlen häufig im Vordergrund. Und nicht selten werden sie dramatisierend dargestellt. Diese Grafik erweckt den Eindruck, dass es gegenwärtig mehr tägliche Corona-Fälle gibt als im Frühjahr. Der Eindruck ist falsch, weil die täglichen Zahlen der neu registrierten positiv Getesteten nicht mit denen im Frühjahr vergleichbar sind. Denn es wird gegenwärtig fast dreimal soviel getestet. Und heute werden mehr Personen getestet, die keine Symptome haben. Von diesen ist ein namhafter Teil der positiv Getesteten zum Zeitpunkt des Tests nicht mehr ansteckend. Siehe Infosperber vom 10. Oktober: «Das irreführende Starren auf die Corona-Fallzahlen.»Die NZZ kam am 23. Oktober in einer Analyse zu Testhäufigkeiten zum Schluss: «Die täglich publizierten Fallzahlen zeigen kein realistisches Bild der wirklichen Situation». Trotzdem verbreitet die NZZ ähnliche Grafiken wie die obige von SRF.

