Über doppelt so viele Coronatote wie Tote bei schwerer Grippe

Es wird viel darüber diskutiert, ob die bisher über 5000 Patienten und Patientinnen in Spitälern, Pflege- und Altersheimen oder noch in den eigenen vier Wänden «an» oder «mit» oder «in Verbindung mit» Covid gestorben seien, und wieviel dramatischer die Corona-Epidemie im Vergleich zu schweren Influenza-Epidemien verlaufe.

Trotz einer Flut von Statistiken ist es schwierig, zuverlässige Zahlen darüber zu erhalten. Bis zu zwanzig Prozent aller «Corona»-Verstorbenen in Spitälern und Intensivstationen wurden wegen einer anderen Krankheit oder wegen eines Unfalls eingeliefert und erst im Spital auf Corona positiv getestet. Die als «an oder mit Corona» erfassten Verstorbenen beeinflussen statistisch andere Todesursachen: Als der Anteil der an Corona Verstorbenen statistisch stieg, kam es gleichzeitig zu etwas weniger Todesfällen wegen Herzkreislaufkrankheiten, Diabetes, Influenza und anderen Krankheiten. Das zeigt die Todesursachenstatistik des BFS.

Ein Blick auf die tatsächliche Zahl der Verstorbenen

Über die primären Todesursachen und darüber, wie lange viele Verstorbene ohne das Virus noch gelebt hätten, gibt es keine verlässlichen Daten. Was man jedoch genau zählen kann, ist die Zahl der tatsächlich an irgendeiner Ursache gestorbenen Personen. Und weil im Laufe eines Jahres immer etwa gleich viele Menschen sterben, im Winter jeweils mehr als im Sommer, führt das BFS eine Statistik darüber, wie viele Todesfälle jede Woche zu erwarten sind.

Zu Ausschlägen ausserhalb einer bestimmten Bandbreite kam es in den letzten fünfzig Jahren nur in Monaten, während denen eine Viren-Epidemie herrschte oder im Sommer eine extreme Hitze. Solche «Übersterblichkeiten» zeigen die effektiven Folgen einer Pandemie am zuverlässigsten. Diese häufig verbreitete Grafik (links) zeigt allerdings nur die bisherigen Ausschläge im 2020.

Auf Anfrage erklärte sich das Bundesamt für Statistik BFS nicht in der Lage, eine entsprechende Grafik für den Zeitraum der letzten zehn Jahre zur Verfügung zu stellen. Deshalb hat Josef Hunkeler, langjähriger Gesundheitsspezialist beim Preisüberwacher, die langjährige BFS-Todesstatistik für Infosperber ausgewertet und die weiter unten stehende Grafik erstellt:

Im Jahr 2020 kam es bis zum 29. November zu einer Übersterblichkeit von 5021 Personen. Dies im Vergleich zur erwarteten mittleren Zahl der Todesfälle in der gleichen Zeit. Diese Übersterblichkeit kann hauptsächlich der Corona-Epidemie zugeschrieben werden.

Im Jahr 2015, als die Schweiz von einer besonders starken Grippewelle betroffen war und eine grössere Sommerhitze herrschte, kam es zu einer Übersterblichkeit von 3113 Personen. Die Übersterblichkeit infolge Influenza hatte das BAG damals mit etwa 2500 angegeben (siehe «Aussergewöhnlich viele Todesfälle im Jahr 2015 infolge Grippe und Hitze»).

Daraus folgt, dass die Corona-Epidemie im Jahr 2020 bisher zu einer doppelt so hohen Übersterblichkeit geführt hat wie die Influenza-Epidemie im Jahr 2015 (5021/2500), wenn man die hitzebedingte Übersterblichkeit von 2015 abzieht.

Das Jahr 2020 ist allerdings noch nicht zu Ende und die zweite Welle der Corona-Pandemie dauert an. Bis Ende Jahr könnte Covid-19 im Vergleich zu 2015 zu einer zweieinhalbfachen Übersterblichkeit führen.

Noch Ende Juli hatte Infosperber getitelt: «Die starke Grippewelle von 2015 forderte 40 Prozent mehr Tote». Die zweite Corona-Welle macht diese Aussage vom Sommer definitiv zur Makulatur.

Die Übersterblichkeit seit 2010

Die schwarze Wellenlinie auf der folgenden Grafik zeigt die durchschnittlichen Zahlen der Todesfälle, die seit 2010 in der Schweiz pro Woche zu erwarten waren: Im Winter stets deutlich mehr als im Sommer. Die rote Linie zeigt die Zahlen der tatsächlichen Todesfälle. Übersterblichkeiten gab es während der starken Grippewellen in den Jahren 2015 und 2017 sowie während der ersten und zweiten Corona-Welle (ganz rechts in der Grafik ersichtlich). Im Hitzejahr 2015 kam es im Sommer ebenfalls zu einer Übersterblichkeit. Eine leichte Übersterblichkeit gab es auch im heissen Sommer 2019.

In den Jahren 2015, 2017 und 2020 starben deutlich mehr Menschen in der Schweiz, als im Durchschnitt der Jahre zu erwarten gewesen wäre. Der Massstab links zeigt die absoluten Zahlen der wöchentlichen Todesfälle. Diese absoluten Zahlen der Todesfälle stiegen im Laufe des Jahrzehnts, weil die Bevölkerung stark zugenommen hat (schwarze Wellenlinie). (Zahlen BFS. Auswertung und Grafik Josef Hunkeler. Grössere Auflösung hier.)

BAG ändert Statistik

Es ist statistische Praxis, Abweichungen von erwarteten Werten stets in Bezug auf erwartete Mittelwerte anzugeben. Beispielsweise informiert der meteorologische Dienst über Abweichungen der Temperatur vom langjährigen Mittel. Doch das BAG gibt jetzt die Übersterblichkeit nicht mehr im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert an, sondern als Differenz zu einem Maximalwert einer angenommenen Bandbreite. Die Übersterblichkeit im Corona-Jahr 2020 bis Ende November sinkt so auf 3800 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr und gegenüber dem Grippe-Jahr 2015 auf 1468. Der relative Unterschied kann damit grösser ausgewiesen werden.

Einfluss von Präventionsmassnahmen

Die Corona-Epidemie hätte zu einer noch grösseren Übersterblichkeit geführt, wenn keine Präventionsmassnahmen ergriffen worden wären. Im Gegensatz dazu hatten die Behörden während der grossen Influenza-Welle im Jahr 2015 weder eine überzeugende Präventionskampagne lanciert noch -massnahmen beschlossen. Es gab lediglich die Grippe-Impfung, doch war diese besonders bei älteren Menschen wenig wirksam. Selbst schwer Erkrankte wurden damals nur selten auf Influenza getestet. Deshalb konnten die Behörden die Zahl der Opfer erst nachträglich aufgrund der Übersterblichkeit schätzen.

Correctiv.org: «irreführende Grafik»

Das deutsche Faktenchecker-Portal Correctiv.org bezeichnet die unten stehende Grafik über Grippewellen in Deutschland als «irreführend». Correctiv.org bezieht sich auf deren Verbreitung auf Facebook. Die Sterbefälle von Corona könnten nicht mit denen von schweren Influenza-Wellen verglichen werden. Bei den Corona-Toten handle es sich um Verstorbene, die auf Covid-19 «laborbestätigt» positiv getestet worden seien. Dagegen seien die Influenza-Toten aufgrund der Übersterblichkeit nur geschätzt.

Beides ist zwar richtig, doch beruhen die Zahlen der an Corona Verstorbenen ebenfalls nur auf einer Schätzung. Die Behörden präzisieren daher stets, dass diese positiv Getesteten «an oder mit» oder «in Verbindung mit» dem Corona-Virus gestorben seien. Zudem werden seit März Corona-Tote in Deutschland und der Schweiz nicht mehr von Grippetoten unterschieden.

Correctiv.org kritisiert zudem, dass die Grafik die Jahre auslässt, in denen es sehr wenige Todesfälle durch Influenza gab. Doch es ist sinnvoll, Folgen der Corona-Epidemie mit Folgen von schweren Influenza-Epidemien zu vergleichen und nicht etwa mit harmlosen Grippejahren.

Diese von Correctiv.org kritisierte Grafik ist bereits älter und zeigt die Folgen der Corona-Epidemie lediglich bis nach der ersten Welle. Im ganzen Jahr 2000 kam es bisher in Deutschland nicht zu 9000 Corona-Toten, sondern bereits zu über 20‘000.

Aus der Grafik ist indessen ersichtlich, wie viele Opfer auch Influenza-Wellen fordern, die alle paar Jahre auftreten. Und dies nicht selten, in Deutschland zum Beispiel 2013, 2015, 2017 und 2018. Durch – bisher unterlassene – Präventionsmassnahmen wären auch hier viele Todesfälle vermeidbar wären gewesen.

