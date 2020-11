Behörden geben zu viele Corona-Hospitalisierte und -Tote an

Urs P. Gasche / 20. Nov 2020 - 10 bis 20 Prozent aller Covid-19-Patienten in Spitälern sind nicht wegen Corona im Spital. Genau will es niemand wissen.

Fast täglich informieren Behörden und Medien über die steigenden Zahlen von «Hospitalisierungen». Darunter verstehen die meisten Leute Patientinnen und Patienten, die ins Spital mussten, weil sie an Covid-19 erkrankt sind. Die NZZ beispielsweise schrieb wiederholt von «Spitaleintritten» oder «mehr neuen Spitaleintritten als im Frühling».

Das Wort «Spitaleintritte» verrät, dass die NZZ nicht geprüft hat, wie denn die Corona-Fälle in Spitälern erfasst werden. Tatsächlich handelt es sich in manchen Fällen nicht um «Spitaleintritte» oder «Hospitalisierungen» wegen Covid-19, sondern um Patienten, die wie über 3000 andere aus einem anderen Grund täglich in ein Spital kamen und erst dort routinemässig auf Sars-Cov-2 getestet wurden.

Auch wenn solche Patientinnen, die dann positiv getestet wurden, keine oder nur unbedeutende Covid-19-Symptome haben, kommen sie in die Statistik der hospitalisierten Corona-Fälle. Das ergaben Recherchen von Infosperber.

Universitätsspital Zürich: «Das Krankheitsbild spielt keine Rolle»

Das Universitätsspital Zürich testet nach eigenen Angaben bereits seit April «sämtliche stationär eintretenden Patienten». Das Spital trägt alle positiv Getesteten ins Meldeformular des Bundesamts für Gesundheit BAG ein. Der Arzt muss darauf zu Handen des BAG sowie des Kantonsarztes ankreuzen, ob der oder die positiv Getestete «keine Symptome» oder nur «Husten» oder «Kopfschmerzen hat, oder aber an «Atembeschwerden», «mindestens 38 Grad Fieber», «Pneumonie» oder sogar an einem «akuten Lungenversagen» leidet. Doch ob schwere Symptome oder keine Symptome: Alle positiv Getesteten nimmt das BAG in die Statistik der hospitalisierten Covid-19-Patienten auf.

Es sei «nicht unterscheidbar», ob es sich bei den positiv getesteten Patienten um Neueintritte oder um bereits aus anderen Gründen eingetretene Patientinnen und Patienten handelt, teilte das Statistische Amt des Kantons Zürich mit. Das Universitätsspital seinerseits gibt nicht bekannt, wie viele der auf Sars-Cov-2 positiv Getesteten aus anderen Gründen ins Spital eingeliefert wurden. Es seien gegenwärtig «keine Kapazitäten vorhanden», um die Daten so auszuwerten, teilte die Kommunikationsbeauftragte mit.

Universitätsspital Genf: «Auch Positive ohne Symptome werden mitgezählt»

Ebenso testet das Universitätsspital Genf alle Patientinnen und Patienten auf Sars-Cov-2, selbst wenn sie keine Symptome haben. Es gehe darum, dem Verbreiten des Virus im Spital vorzubeugen, erklärte die Medienstelle. Eine Angabe darüber, wie viele der im Spital positiv Getesteten nicht wegen Covid-19-Symptomen, sondern aus anderen Gründen ins Spital eingeliefert wurden, war nicht erhältlich.

Das Universitätsspital bestätigt indessen, dass auch positiv Getestete, die keine oder keine nennenswerten Covid-19-Symptome haben, dem BAG und dem Kantonsarzt als Corona-Fälle gemeldet werden und dann zu den hospitalisierten «aktiven» Corona-Patienten gezählt werden.

Universitätsspital Bern: 20 Prozent der «Covid-Patienten» wurden aus einem anderen Grund hospitalisiert

Auch die Spitäler der Berner Inselgruppe testen sämtliche Patientinnen und Patienten auf Sars-Cov-2. Darunter fallen auch Patienten, die wegen eines Schlaganfalls oder Verkehrsunfalls oder aus einem anderen Grund direkt auf die Intensivstation kommen und erst dort auf Sars-Cov-2 positiv getestet werden. Alle positiv Getesteten meldet die Inselgruppe dem BAG und dem Kantonsarzt gemäss Meldeformular als «Covid-19-Patienten».

Nach Angaben des Informationsverantwortlichen der Inselgruppe wurde jeder fünfte Patient, der im Spital positiv getestet wurde, nicht wegen Covid-19-Symptomen, sondern aus anderen Gründen ins Spital überwiesen.

Das Kantonsspital St. Gallen testet ebenfalls sämtliche ins Spital eintretenden Patientinnen und Patienten auf Sars-Cov-2. Den Anteil der positiv Getesteten, die nicht wegen Covid-19-Symptomen ins Spital kamen, schätzt die Kommunikationsabteilung auf «etwa 10 Prozent».

Keine systematischen Tests in Basel, Winterthur und Freiburg

Im Universitätsspital Basel dagegen werden Patienten ohne Symptome nur vor bestimmten Operationen getestet sowie vor oder nach Risikokontakten. Der Aufwand, einfach sämtliche Neueintretende zu testen, sei grösser als der Nutzen, erklärt der Mediensprecher. Er machte keine Angabe darüber, wie viele der Spitalpatienten aus anderen Gründen hospitalisiert und dann erst im Spital positiv getestet wurden. Auch die angefragten Kantonsspitäler Winterthur und Freiburg testen nicht alle Eintretenden, sondern vor allem Patienten mit Symptomen oder verdächtigen Befunden.

Manche liegen nicht «wegen», sondern «mit» Corona im Spital

Insgesamt liegen gegenwärtig 17‘000 Patienten in einem Akutspital, davon gemäss behördlicher Statistik 3670 Covid-19-Patienten. Davon wiederum etwa 540 auf einer Intensivstation.

Angesichts der beschriebenen statistischen Erhebungsmethode weisen Behörden und Medien damit etwas zu hohe Zahlen der Hospitalisierungen wegen Corona und der Belegung von Intensivstationen mit Corona-Patienten aus. Aufgrund der Meldeformulare weiss das Bundesamt für Gesundheit jedoch, wie hoch der Anteil der in Spitälern Getesteten ist, die keine oder keine nennenswerten Symptome haben. Auf Anfrage meint das BAG, man solle einfach von Personen reden, die «in Zusammenhang mit Corona hospitalisiert» wurden.

Aus den veröffentlichten Statistiken geht nicht hervor, wie viele der «Covid-19-Hospitalisierten» oder «Covid-19-Spitaleintritten» aus anderen Gründen ins Spital kamen und erst dort positiv getestet wurden. Die Berner Inselgruppe gibt den Anteil mit 20 Prozent an, das Kantonsspital St. Gallen schätzt den Anteil auf «etwa 10 Prozent».

Für die Auslastung der Spitäler spielt es keine Rolle, welches die Hauptursachen der Hospitalisierungen sind, auch wenn der Anteil der Covid-19-Patienten etwas zu hoch ausgewiesen wird. Doch die Statistik der schweren Verläufe wird damit verfälscht.

Wer neutral informiert muss jedenfalls von Patientinnen und Patienten reden, die «wegen oder mit» dem Virus oder «im Zusammenhang mit dem Virus» im Spital und auf der Intensivstation liegen. Bei den Verstorbenen heisst die korrekte Angabe schon seit Längerem «wegen oder mit Covid-19».

Vorzuziehen wäre die präzise Information, ob Covid-19 der Hauptgrund für Hospitalisierungen und die Hauptursache des Todes ist oder nicht. Bei anderen Krankheits- und Todesursachen unterscheidet man schon lange zwischen der Hauptursache und der Komorbidität.

Ungerechtfertigter Vorwurf der Verharmlosung upg. Damit man die Gefahren und Folgen der Corona-Epidemie einschätzen kann, muss man sie einordnen und Statistiken hinterfragen. Eine solche Einordnung führt manchmal ungerechtfertigterweise zum Vorwurf, man wolle Covid-19 verharmlosen und alle getroffenen Massnahmen in Frage stellen. Dieser Vorwurf stammt oft ausgerechnet von jenen Personen oder Organisationen, welche andere Gesundheitsrisiken verharmlosen und beispielsweise wirksame Massnahmen gegen vermeidbare Zivilisationskrankheiten ablehnen.

