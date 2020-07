Die starke Grippewelle von 2015 forderte 40 Prozent mehr Tote

Urs P. Gasche / 31. Jul 2020 - Dank getroffener Massnahmen und dank praktisch keiner Armutsviertel verlief die Corona-Pandemie in der Schweiz bisher glimpflich.

In der Schweiz starben bisher laut verschiedenen Quellen fast 2000 Personen an oder mit Covid-19. Die meisten von ihnen waren schon krank und in hohem Alter. Manche hätten noch deutlich länger gelebt, wieder andere wären auch ohne Corona bald gestorben. So ist es zu erklären, dass dieses Jahr in der Schweiz bisher nur 1027 mehr Menschen gestorben sind als im gleichen Zeitraum früherer Jahre (Stand 21.7.20). Diese Zahl berechnet das Bundesamt für Statistik aufgrund der «Übersterblichkeit». Diese war in Jahren mit einer heftigen Influenzawelle deutlich ausgeprägter. In der ersten Hälfte 2015 starben nach Angaben des Bundesamtes für Statistik 1468 mehr Menschen als maximal zu erwarten gewesen wären (In den Grafiken unten jeweils die grüne Linie). Die damalige Grippewelle hat also über 40 Prozent mehr Opfer gefordert als Covid-19 – ebenfalls überwiegend unter den über 70-Jährigen. Kommt es zu keiner grossen zweiten Corona-Welle, sollte es bis Ende dieses Jahres keine Übersterblichkeit mehr geben.

Die roten Kurven in den folgenden Grafiken zeigen die Übersterblichkeit in den Jahren 2020 (oben, bis Mitte Juli) und im Jahr 2015 (unten) – immer im Vergleich zu den maximal zu erwartenden Todesfällen (grüne Kurven):

Die obere Grafik zeigt deutlich, dass sich das Coronavirus innerhalb von kurzer Zeit verbreitete, was Intensivstationen in Spitälern an einigen Orten an den Rand ihrer Kapazitäten zu bringen drohte. Dagegen verteilte sich die Übersterblichkeit infolge des Influenza-Virus (untere Grafik) auf mehr Wochen. (Quelle BfS / Grafik Josef Hunkeler)

NZZ: «Leichte Untersterblichkeit»

Gegenwärtig würden in der Schweiz sogar weniger Menschen sterben als normal, konstatiert die NZZ. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass es kaum mehr Corona-Todesfälle gibt und die Menschen wegen der Corona-Massnahmen weniger risikoreich leben. Erhärtete Angaben darüber gibt es nicht. Folgende Grafik der NZZ zeigt die markante Übersterblichkeiten Anfang 2015 und 2017 (schwere Influenzawellen) und im Jahr 2020 (Corona-Pandemie):

Die NZZ kommentiert: «Sämtliche Fälle der jetzigen Übersterblichkeit Covid-19 anzurechnen, wäre falsch, denn die Lungenkrankheit ist selten die einzige Todesursache. Viele Patienten haben zum Teil schwere Vorerkrankungen.» Das trifft auch für die schweren Grippewellen zu. Auf eine weitere Einschränkung machte Christoph Junker vom Bundesamt für Statistik aufmerksam: «Bei der Übersterblichkeit kann man die Todesfälle infolge Influenza und infolge Corona nicht unterscheiden.» Die diesjährige Grippewelle war eher schwach, wie die Statistik des Bundesamts für Gesundheit zeigte. Allerdings erfasste das BAG die Influenza-Verdachtsfälle nicht mehr, als sich das Coronavirus verbreitete.

Eine starke Influenzawelle verläuft im Stillen – ohne tägliche Schlagzeilen

Im Gegensatz zur Corona-Epidemie erfuhren die Öffentlichkeit und die Politiker erst spät, dass die Grippewelle im Winter 2014/2015 ausserordentlich stark war. Denn im Unterschied zum Testen auf Sars-CoV-2 wurden die schwer Erkrankten damals nur selten auf Influenza-Viren getestet. Die Zahl der Opfer hat das Bundesamt für Statistik erst nachträglich aufgrund der damaligen Definition der «Übersterblichkeit» auf etwa 2500 geschätzt. Bei dieser Schätzung verglich das BFS die effektiv Verstorbenen mit dem Mittelwert (in den oberen Grafiken die dunkelroten Linien) und nicht mit der maximalen Zahl der zu erwartenden Todesfälle (grüne Linien). Deshalb der Unterschied zu den eingangs genannten 1468 Todesfällen.

Die Zahl der damaligen Hospitalisierungen wegen Influenza schätzte das BAG* auf rund 5000. Intensivbehandlungen erstreckten sich damals über einen Zeitraum von drei Monaten, so dass die Intensivstationen nie an die Kapazitätsgrenzen kamen. Wegen Covid-19 wurden bisher nach Angaben des BAG seit Beginn der Pandemie 4130 Personen hospitalisiert, und dies innerhalb weniger Wochen, weshalb Kapazitätsengpässe befürchtet wurden.

Weil kaum getestet wurde, kam es im Winter 2014/2015 weder zu täglichen Meldungen neuer «Fälle» noch zu Schlagzeilen über lokale Ausbrüche und zu Bildern aus Intensivstationen. Es gab auch keine Masken- und Abstands-Empfehlungen, geschweige denn Verbote von grossen Versammlungen in geschlossenen Räumen. Es besteht allerdings wenig Zweifel, dass solche Massnahmen auch bei einer grossen Grippewelle mindestens die Hälfte aller vorzeitigen Sterbefälle vermeiden würden. Anfang 2015 wären dies über tausend Personen gewesen.

Viele betrachten es als grossen Erfolg, dass die Corona-Epidemie in der Schweiz dank einschneidender Massnahmen der Behörden bisher rund dreissig Prozent weniger vorzeitige Todesfälle zur Folge hatte als die schwere Grippewelle von 2015. Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass die gesundheitlichen, sozialen und finanziellen Folgen des breiten Lockdowns beim Abwägen der Risiken zu wenig beachtet worden seien.

Wie das Ganze einzustufen ist, wird sich erst in einigen Monaten zeigen, wenn sich sowohl die medizinischen wie auch die sozialen und wirtschaftlichen Wirkungen und Nebenwirkungen deutlicher abzeichnen.

