Der Ruf nach tieferen Renten ist Panikmache

Josef Hunkeler / 18. Mai 2017 - Die Alarmstimmung zur 2. Säule ist unangebracht. Die Behörden glänzen durch Intransparenz, um die Realität zu verschleiern.

Red. Höheres Pensionsalter, tieferer Umwandlungssatz und höhere Beiträge dominieren die Schlagzeilen zur obligatorischen 2. Säule der Pensionskassen. Eine soeben veröffentlichte Publikation mit dem trockenen Titel «Pensionskassenstatistik – Berufliche Vorsorge – 2015. Offene Fragen» widerlegt etliche gängige Behauptungen. Autor Josef Hunkeler hatte seit 1990 während seiner Tätigkeit beim Preisüberwacher u.a. die Dossiers Hypothekarzinsen und Sozialversicherungen betreut. Infosperber veröffentlicht hier einige Passagen. Hunkelers vollständige, 18-seitige Publikation mit zahlreichen aufschlussreichen Grafiken liegt als PDF bei.

Seltsam tiefe Renditen der Kapitalanlagen

Die Zahlen der 2. Säule (Pensionskassenstatistik) für 2015, welche das Bundesamt für Statistik BFS mit einiger Verspätung im Februar 2017 publizierte, erstaunen mit einem enormen Performanceeinbruch bei der Bewirtschaftung der Kapitalanlagen (-88.7 Prozent). Dies ist besonders bemerkenswert, weil die Performance der grossen Versicherungskonzerne, aber auch die Zinskosten des Bundes für die Staatsanleihen nur unwesentlich gesunken sind.

Man kann sich das wohl nur so erklären, dass

entweder die publizierten Kapitalrenditen der Anlagen der 2. Säule anstatt aufgrund der echten erwirtschafteten Erträge anhand der marginalen Grenzzinssätze des Kapitalmarktes ausgewiesen werden (erwartete Performance),

oder aber die Vermögensverwalter der 2. Säule eine besonders schlechte Hand haben.

Oberaufsicht und BFS publizieren keine Details der Erträge mehr

Die Verwaltungskosten sind seit drei Jahren massiv gestiegen (angeblich nur eine Folge besserer Erfassung). Umso störender ist es, dass das BFS die Details der Ertragsseite der Kapitalanlagen seit zwei Jahren ohne Begründung nicht mehr wie früher publiziert. Zwar wird die «Bewertungsänderung» dieser Kapitalanlagen, das wichtigste Element der Performancemessung der 2. Säule, weiterhin erfasst, aber nur noch in graphischer Form präsentiert. Zahlen findet man in der BFS-Publikation zu diesem Thema keine mehr.

Bei dieser Statistik handelt es sich immerhin um einen der grössten Vermögensanteile der Nation (120 Prozent des BIP, 85 Prozent des gesamten CH-Hypothekarvolumens) bzw. der wichtigsten Form nationalen Zwangssparens. Es wäre schön, wenn die betroffene Bevölkerung auch über die echte Lage in diesem Geschäft informiert würde!

Aufsichtskommission verbreitet Pessimismus

Die Oberaufsicht über die obligatorische 2. Säule liegt bei der Oberaufsichtskommission OAK-BV. Deren Mitglieder müssen laut BVG-Gesetz «unabhängige Sachverständige» sein, die der Bundesrat ernennt. Die OAK-BV liefert dem Bundesrat einen Tätigkeitsbericht ab, ist jedoch weder ihm noch dem Parlament Rechenschaft schuldig.

Die eben veröffentlichte Medienmitteilung der OAK-BV vom 9.05.2017 ist im Wesentlichen eine Kopie des Textes des Vorjahres. Obwohl der ausgewiesene Anlagenertrag fünfmal höher als 2015 ausgefallen ist, bleibt die Ertragserwartung pessimistisch, und die Forderung nach weiteren «Sicherheitsreserven» wird unvermindert aufrechterhalten, ja sogar noch ausgebaut.

Was in der Diskussion seit über einem Jahrzehnt erstaunt, ist die permanente «Doomsday»-Ankündigung (Tag des Jüngsten Gerichts) und die daraus abgeleitete Folgerung Leistungen zu reduzieren.

Im Folgenden unter andern zwei Faktoren, die geflissentlich übergangen werden:

Die Zahl der Rentner im Vergleich zu den aktiven Versicherten ist effektiv konstant geblieben ist. Das Verhältnis der Rentner zur Anzahl aktiv Versicherter blieb von 2004 bis 2015 praktisch stabil bei etwas über 26 Prozent. Grund: Ein grösserer Teil der in Pension Gehenden entschied sich bis 2015 für eine unmittelbare Kapitalauszahlung (bei den öffentlich-rechtlichen Kassen sind es etwas weniger).

Der wachsende Altersquotient wird durch die kontinuierlich steigende Lebenserwartung infolge Fortschritten der Medizin, der Ernährung sowie der allgemeinen Lebenshaltung herbeigeredet. Tatsächlich entschärft erstens der höhere Anteil der Kapitalbezüger das Problem. Und zweitens nimmt die Lebenserwartung der 65-jährigen Frauen und Männer kaum mehr zu. Bis 2005 hatte diese noch stark zugenommen, doch seither nur noch wenig und in den letzten Jahren gar nicht mehr. [siehe Infosperber vom 20.11.2016: «Rentnerinnen und Rentner werden nicht mehr älter».]

Kapitalerträge der beruflichen Vorsorge verschleiert

Die Statistik der beruflichen Vorsorge hat bis 2013 Details nach Investitionskategorien publiziert und auch Bewertungsänderungen (Änderungen der Buchwerte) pauschal für jede Gruppe der Vorsorgeeinrichtungen (VE) angegeben. Seit 2014 enthält diese Statistik nur noch das Gesamtresultat sowie die Kosten der Vermögensverwaltung. Die Bewertungsänderung ist nur noch als ein einziger Wert für den Gesamtmarkt aus einer separat publizierten Graphik zu entnehmen.

Pensionskassen im Vergleich zu Lebensversicherern

Fehlende Anlagenerträge in der Grössenordnung von 1 bis 2 Prozent der Anlagewerte sind keine Bagatellen. Es geht hier um Milliardenbeträge, welche potenziell der Altersvorsorge entzogen werden. Dies sollte ernsthaft überdacht werden.

Es wäre zweifellos von Interesse, direkt vergleichbare Renditeindikatoren für die beiden Partner im Pensionskassengeschäft zu haben. Während die Aufsichtsbehörde Finma für jeden einzelnen Versicherer detaillierte Kennzahlen sowohl zu den nominellen als auch realisierten Elementen der Anlageverwaltung publiziert, werden leider für die umsatzmässig immer noch wesentlich bedeutsameren Akteure der 2. Säule nur noch pauschalisierte Ergebnisse publiziert.

Zeigten die Lebensversicherer über die ganze Periode Vermögensverwaltungskosten in der Grössenordnung von 0.2 Prozent der Anlagewerte, stieg dieser Wert bei den Pensionskassen von 0.16 Prozent auf 0.5 Prozent, d.h. von 0.8 auf 3.8 Milliarden bzw. von 170 auf 745 CHF pro Versicherten (Aktive & Rentner).

Bei den Lebensversicherern liegen die Vermögensverwaltungskosten pro Police (Gesamtgeschäft) über die ganze Periode unter 100 Franken.

Die massive Steigerung der Vermögensverwaltungskosten ab 2013 wird durch eine «bessere Erfassung der effektiven Kosten» erklärt. Der Parallelismus zu den übrigen erratischen Bewegungen dieser BfS-Statistik weist offensichtlich weiter auf ein Transparenzproblem hin. Die Unterschiede zu den Lebensversicherern sind jedenfalls erklärungsbedürftig.

Zinszerfall

Die offizielle Diskussion um die Altersvorsorge geht davon aus, dass die Kapitalmärkte die Rolle als dritter Prämienzahler immer weniger erfüllen können, einerseits wegen langfristig sinkender Kapitalerträge bzw. sinkender «Performance», aber auch wegen steigender Volatilität und damit entsprechend grösserem Wertschwankungsreservebedarf. Beide Argumente können nur bedingt überzeugen.

In Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere – Staatsanleihen gelten immer noch als mündelsichere, «risikoarme» Anlagevehikel – ist der Sinkflug der Erträge evident.

Die Tendenz, nur marginale Zinssätze fürs Neugeschäft in die Diskussion einzubringen, hat Tradition. Schon bei der Einführung der Preisüberwachung im Hypothekarbereich haben selbst Mitarbeiter der Nationalbank auf solche Werte hingewiesen, um die effektiven Zinsmargen kleinzureden. Für Versicherungsanstalten, welche nicht zuletzt auch intertemporäre Schwankungen ausgleichen sollten, kann aber nur der effektive Wert des über die Jahre aufgebauten Portefeuilles als Referenzgrösse dienen. Quartalsbilanzdenken darf hier keinen Platz haben.

Die von der Finma publizierten Zahlen der Lebensversicherer scheinen zu belegen, dass die Kapitalmärkte als Ganzes sehr wohl in der Lage sind, eine vernünftige Kapitalrendite zu generieren. Wenn die Geldpolitik der Nationalbanken festverzinsliche Anlagen zu definitiven Verlustgeschäften macht, muss die Anlagepolitik sich eben an realitätsbezogenen Werten wie Aktien und Immobilien orientieren.

Aber auch eine Zinswende bei festverzinslichen Werten kann längerfristig nicht ausgeschlossen werden.

Die Notwendigkeit, in ertragreichere Anlagen zu investieren, wird aber offenbar als Synonym für grösseres Risiko interpretiert. Dies dürfte aber nicht zuletzt eine Frage der Diversifikation und des finanziell absicherbaren Zeithorizontes sein.

Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung in der Diskussion über die gesetzliche berufliche Vorsorge können wir aus den Marktindizes keinen säkularen Zerfall der Kapitalerträge erkennen und auch die grössere Volatilität, welche höhere Aktienanteile in solchen Investitionspaketen zu begleiten scheint, dürfte langfristig nur beschränkt ein Problem sein.

Das Problem der Verwaltungskosten

Das Problem der Pensionskassen, wenigstens im Bereich des Beitragsprimates, ist die Verteilung über die Zeit einer fix vorgegebenen Summe. Bei einer «Überlebenserwartung» von durchschnittlich zwanzig Jahren, muss dieses Alterskapital in einer vernünftigen Weise auf die 20x12 erwarteten Rentenmonate verteilt werden. So ergibt sich bei 120‘000 CHF eine Rente von 6000 CHF pro Jahr bzw. 500 CHF pro Monat. Der Umwandlungssatz ist 1/20 = 5 Prozent. Dies ist der Fall, wenn der Kapitalmarkt 0 Prozent an Zinsen beiträgt und die Verwaltung 0 Prozent an Kosten auf die ausbezahlten Renten erhebt.

Beim hypothetischen Umwandlungssatz von 5 Prozent und 0 Prozent Kapitalertrag wird das Alterskapital in 20 Jahren vollständig aufgebraucht, und es bleibt kein Geld für Verwaltungskosten. Steigen die Kapitalerträge, so gibt es aber die Möglichkeit, diese an die Rentner zu verteilen – indem der Umwandlungssatz erhöht wird – oder aber finanzielle Intermediäre zu finanzieren.

In unserem einfachen Modell genügt ein Zinsertrag von 3.3 Prozent, um den aktuellen Umwandlungssatz von 6.8 Prozent zu finanzieren, d.h. eine Jahresrente von 6.8 Prozent der ursprünglichen 120‘000 CHF, also 8160 CHF pro Jahr bzw. 680 CHF pro Monat auszuzahlen.

Bei 2 Prozent an Verwaltungskosten müsste – beim Zinsertrag von 3.3 Prozent – der Umwandlungssatz auf 6.66 Prozent bzw. die Renten auf 666 CHF pro Monat gekürzt werden. Alternativ müsste der realisierte Zinsertrag auf 3.54 Prozent steigen, um den Umwandlungssatz von 6.8 Prozent und die 2 Prozent Verwaltungskosten gleichzeitig finanzieren zu können.

Natürlich könnte man auch den Umwandlungssatz kürzen, z.B. auf 6 Prozent. In diesem Szenario verbliebe eine Rente von 600 CHF pro Monat, die Verwaltung und andere «Leak»- Stakeholders könnten sich aber eine schöne Dividende von 13.3 Prozent der Rentensumme verdienen. Dies wäre mit 19‘000 CHF fast die Hälfte (44.4 Prozent) des in 20 Jahren erwirtschafteten Kapitalertrages bzw. 20 Prozent des ursprünglichen Alterskapitals.

Die Verwaltungskosten, insbesondere die Vermögensverwaltungskosten, haben Niveaus erreicht, die hinterfragt werden müssen.

Fazit

Die offenen Fragen zum Altersvorsorgekonstrukt der 2. Säule suchen Antworten. Wir haben gezeigt, dass die demographischen Annahmen nicht über alle Zweifel erhaben scheinen und dass die Problematik der Alterung der Gesellschaft, selbst wenn sie im postulierten Rahmen fortschreiten sollte, durch die «Aussteiger» in Bezug auf die Rentenfinanzierung deutlich entschärft wird.

Die pessimistische Haltung in Bezug auf die Rolle der Anlageerträge in der Zusatzfinanzierung zukünftiger Renten entbehrt weitgehend realistischer Grundlagen und kann nur in einer historisch verankerten Weltsicht «mündelsicherer» Anlagen bzw. der Priorität festverzinslicher Anlagen gefunden werden. Dies mag bis zu einem gewissen Grad institutionelle Rahmenbedingungen reflektieren, kann aber in einer Zeit steigender Geldmarktmanipulationen nicht mehr als optimale Strategie für die Altersvorsorge akzeptiert werden.

So wie das Zinsdifferenzgeschäft durch das Gebühren- und Kommissionsgeschäft ersetzt wird, muss sich auch die Anlagepolitik der Pensionskassen der sich ändernden Umwelt anpassen. Direktinvestitionen in reale Werte können die Erträge weitgehend von den Zentralbankmanipulationen der Märkte der Nominalwerte isolieren, bzw. können die Erträge der Pensionskassengelder auf die reale Wirtschaftsleistungsfähigkeit begründen und so die Altersvorsorge harmonisch in der Wirtschaft integrieren.

---------

Eine eigene Umfrage der Swisscanto über die Pensionskassen-Performance im Jahr 2016 hat soeben gezeigt, dass die Pensionskassen angefangen haben, ihre Milliarden etwas weniger in Obligationen zu investieren und dafür etwas stärker in Aktien sowie Immobilien. Siehe Bericht in der NZZ vom 18. Mai 2017.