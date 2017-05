Alterungsargument für Pensionskassen ein Vorwand

Urs P. Gasche / 20. Mai 2017 - Pensionskassen täuschen die Öffentlichkeit mit dem Argument, Rentnerinnen und Rentner würden länger leben. Das ist falsch.

So erwähnte die Tagesschau zu Beginn, dass die Lebenserwartung der Frauen in der Schweiz bei 84,9 Jahren und bei den Männern bei 80,7 Jahren liege. Dabei handelte es sich um die Lebenserwartung bei Geburt, welche für die Pensionskassenrenten irrelevant ist. Die oben abgebildete Tagesschau-Grafik bezog sich dann erklärterweise auf die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren.

Auf die «ansteigende Rentnermenge», also auf die Veränderung der Bevölkerungspyramide kommt es bei der Zweiten Säule – anders als bei der AHV – eben gerade nicht an. Denn jeder und jede spart für das Kapital seiner Pensionskassenrente selber. Wir kennen in der Schweiz unterdessen fast nur noch dieses Beitragsprimat.

Wie gesagt, stimmt der Gesichtspunkt von Gasche. Er schreibt so gut wie nie «Seich». Nicht zu vergessen bleibt, dass der Gesamtwohlstand vieler Alter von heute darauf beruht, dass äusserst fleissige und arbeitsame Generationen in den Ruhestand gegangen sind, auch solche, zumal Männer, die meist bis zuletzt hundertprozentig gearbeitet haben. Wenn dieser Gesichtspunkt nicht mehr der Normalfall ist, darf man sich über die Zukunft des Rentensystems durchaus seine Sorgen machen. Von Renten fleissiger Männer in relativ guten Positionen profitieren bekanntlich auch deren Frauen und im Zusammenhang mit Rentensplittung auch langjährige Exfrauen. Natürlich hat das Rentensystem viele Gesichtspunkte, die es zu berücksichtigen gilt. Vor der Epoche von AHV und Dreisäulensystem, letzteres nach Jakob Tanners Schweizergeschichte des 20. Jahrhunderts eine Errungenschaft der bürgerlichen Schweiz, trug die Kinderzahl noch zur Alterssicherung bei. Beispielsweise im 15. Jahrhundert war es für die Familie von Flüe eine Wohltat, dass als Nachzügler und 10. Kind noch ein gesunder Bub auf die Welt gekommen war (es gab noch behinderte Kinder in der Familie), Dieser gesunde Bub, später erster Student von Obwalden an der Sorbonne, war proportional für die Alterssicherung wohl mehr wert als die heute beschlossenen 70 Franken mehr AHV. Wie auch immer: im 22. Jahrhundert wird wohl wieder ein anderes System herrschen als das heutige, das historisch aus der Hochkonjunktur des 20. Jahrhunderts zu erklären ist.

Pirmin Meier, am 20. Mai 2017 um 12:37 Uhr