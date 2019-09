Alles Meyer? Oder: Was die 32'300 SBB-Angestellten leisten

© flickr

Sicherer, pünktlicher und stärker subventioniert: SBB 2019

Hanspeter Guggenbühl / 05. Sep 2019 - Ob mit oder ohne Meyer: Die SBB mit ihren 32'300 Angestellten befördern immer mehr Personen immer sicherer und pünktlicher.

Der auf Ende 2020 angekündigte Rücktritt des obersten SBB-Angestellten und der tödliche Unfall eines Zugbegleiters, hervorgerufen durch einen defekten Einklemmschutz einer Eisenbahn-Türe, beherrschen zurzeit die Schlagzeilen über die Schweizerischen Bundesbahnen. Das Wortpaar "SBB und Krise" tauchte in den letzten vier Wochen mehr als hundert Mal in Schweizer Medien auf. Diese negativen und personalisierenden Berichte stehen im Kontrast zu den mehrheitlich positiven Leistungen, welche die 32'300 SBB-Angestellten im Kerngeschäft der SBB vollbringen. Das gilt sowohl kurzfristig, wie das gestern veröffentlichte Ergebnis der SBB über das erste Halbjahr 2019 zeigt, als auch in Bezug auf die langfristige Entwicklung seit dem Jahr 2000.

Nachfolgend die Entwicklung von einigen Kerndaten über die SBB:

Verkehrsleistung der SBB steigt stetig

Hauptaufgabe der Bahnen ist es, Personen und Güter möglichst sicher und pünktlich von A nach B zu transportieren. Im ersten Halbjahr 2019 beförderten die SBB täglich 1,29 Millionen Personen pro Tag, 3,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018. Und weil diese Personen im Schnitt weiter fuhren, stieg die Verkehrsleistung, gemessen in Personenkilometern (Pkm), gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr um 6,2 Prozent.

Auch langfristig erhöhten die SBB ihre Leistung im Personenverkehr massiv, gegenüber dem Jahr 2000 um mehr als 70 Prozent. Damit ist der Schienenverkehr seit der Jahrtausendwende in der Schweiz stärker gewachsen als der Strassenverkehr, hat also Marktanteile gewonnen. Das ist primär auf die Staus auf den Strassen, den Ausbauschritt "Bahn 2000" sowie das zuverlässige SBB-Personal zurückzuführen, weniger auf Einzelpersonen wie Benedikt Weibel oder Andreas Meyer, die in dieser Zeit das SBB-Management leiteten.

Der gleiche Trend zeigt sich im Güterverkehr: So wuchs der Gütertransport der SBB von 2001 bis 2018 um rund 60 Prozent; im ersten Halbjahr 2019 schrumpfte er allerdings etwas, nämlich um 2,5 Prozent.

Sicherer und pünktlicher

Obwohl der Bahnverkehr – und damit die Belastung des Schienennetzes – stark zunahm, ist er langfristig sicherer und pünktlicher geworden. So sank die Zahl der Bahnunfälle in der Schweiz im Jahr 2018 auf weniger als einen Drittel gegenüber dem Jahr 2000.

Gleichzeitig stieg der Anteil der Fahrgäste, die innerhalb einer Toleranzschwelle von drei Minuten Verspätung am Zielort eintreffen, von 85 Prozent im Jahr 2001 auf 90,7 Prozent sowohl im Jahr 2018 als auch im ersten Halbjahr 2019. Damit sind die Schweizer Bahnen heute deutlich pünktlicher als im übrigen Europa.

Mehr Verkehr, wachsende Subventionen

Mit dem Verkehrsvolumen wuchs auch der finanzielle Ertrag der SBB, nämlich seit dem Jahr 2000 um rund 60 Prozent auf insgesamt 9,65 Milliarden Franken im Jahr 2018.

Innerhalb dieses Gesamtertrags nahm der Anteil aus dem Immobilien-Geschäft der SBB allerdings stärker zu als der reine Verkehrsertrag. Zudem wuchsen seit dem Jahr 2000 auch die Beiträge des Staates, also die Subventionen an den SBB-Verkehr, nämlich um 46 Prozent auf total 2,7 Milliarden Franken im Jahr 2018.

60 Millionen für Kunden, 26 Millionen fürs Personal

Diese 2,7 Milliarden Steuerfranken pro Jahr relativieren die Freude über die "zusätzlichen Preissenkungen und Serviceverbesserungen" im Umfang von 60 Millionen Franken, welche die SBB laut ihrer Medienmitteilung ihrer subventionierten Kundschaft im ersten Halbjahr 2019 gewährten. Mit diesem 60-Millionen-Geschenk "bedankt" sich die SBB-Leitung bei ihren Kunden "für ihre Geduld in diesem betrieblich anspruchsvollen Jahr".

Ebenfalls ein Geschenk, allerdings ein kleineres, gibt's für das SBB-Personal, das den stetig wachsenden Bahnverkehr erst ermöglicht. So bekommen "alle dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellten SBB Mitarbeitenden als Dank und Anerkennung für den Sondereffort wahlweise zwei zusätzliche Ferientage oder eine Prämie von 800 Franken". Multipliziert man diese 800 Franken mit der Zahl von 32'300 SBB-Angestellten, so resultiert eine Summe von knapp 26 Millionen Franken. Die Mehrheit dieser Angestellten wünscht von der SBB-Leitung laut Gewerkschaften künftig mehr Kontinuität und weniger Reorganisationen.

Geldsparender Schwachpunkt

Neben den erwähnten positiven Entwicklungen (Verkehrsleistung, Sicherheit, Pünktlichkeit) gibt es bei den SBB allgemein anerkannte Schwachpunkte. Dazu gehören Mängel beim Unterhalt von Rollmaterial und Infrastruktur, schlechte Einsatzplanung des Personals sowie die technischen Probleme, die den Einsatz der neuen Doppelstock-Züge von Bombardier im Fernverkehr verzögern.

Der letztgenannte Schwachpunkt hat immerhin eine positive finanzielle Seite. So schreibt die SBB-Führung in ihrem gestern veröffentlichen Halbjahresbericht 2019: "Wegen den fehlenden Bombardier Doppelstockzügen war mehr älteres Rollmaterial im Einsatz, was die Aufwände für den Flottenunterhalt und die Abschreibungen reduzierte." Als Folge davon sank der Betriebsaufwand gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5 Prozent.