Bahn-Bashing – masslos und kleinkariert

Hanspeter Guggenbühl / 25. Aug 2019 - Ein tragischer Unfall öffnete die Schleusen, um die Bahnen mit Kritik zu überfluten. Dabei verlieren die Kritiker alle Relationen.

Um nicht missverstanden zu werden: Der offensichtlich nicht selbst verschuldete Unfall eines Zugbegleiters, den ein abfahrender Zug mitschleifte, weil der Einklemmschutz der Wagentüre versagte, ist tragisch – ebenso tragisch wie jeder unverschuldete Todesfall im Strassenverkehr, von dem es jährlich Hunderte gibt. Es ist auch richtig, dass darauf die Ursache untersucht wurde. Und es ist bedenklich, dass es bei den älteren Bahnwagen viele Türen mit ähnlichen Defekten gibt.

Ebenso bedenklich ist aber auch die Hektik, die dieser eine Todesfall auslöste. Es schien, als ob der bittere Tropfen in ein volles Fass fiel, das jetzt überläuft: Die SBB-Konzernleitung traf sich zur «Krisensitzung», wie die Medien es landauf landab formulierten. Das Bundesamt für Verkehr reagierte mit Rügen. Die Verkehrskommission des Ständerates zitierte den SBB-Konzernleiter Andreas Meyer, als ob der Einklemmschutz in den Kompetenzbereich einer parlamentarischen Kommission fallen würde. Meyer trabte an, um das verlangte «symbolische Zeichen» zu setzen, obwohl er in dieser hektischen Zeit wohl Wichtigeres zu tun hat, als symbolisch zu handeln. Und die Medien nutzen die Gunst des tragischen Ereignisses, um den Bahnen ein breites Sündenregister vorzulegen. Das Wortpaar «SBB und Krise» tauchte in den letzten zwanzig Tagen in den Schweizer Medien über hundert Mal auf.

Die Frontseite der «Schweiz am Wochenende»: Ein technisch bedingter Unfall bei den SBB mit einem Toten wird zum wichtigsten Thema der ganzen Woche hochgespielt, trotz G-7, trotz Waldbränden am Amazonas, trotz intensivem Richtungswahlkampf in der Schweiz …

Sicherheit oder: die angeblich gute alte Zeit

Dazu nur zwei von vielen Beispielen: «Verspätungen, Zugsausfälle, Fahrwerkstörungen, Kommunikationspannen, Auslieferungsprobleme … Die Schlagzeilen zu den SBB könnten schlechter nicht sein», schrieb zum Beispiel eine dieser Schlagzeilen-ProduzentInnen in den AZ-Medien von gestern Samstag und fuhr fort: «Nach dem tödlichen Unfall eines Kondukteurs haben sie sich gar zur Krise verdichtet». Nach dieser Einleitung blickte die Journalistin zurück auf eine Ausstellung über die gute alte Zeit, «als die SBB der Stolz der Nation waren».

Der Autor dieser Zeilen blickt ebenfalls zurück, nämlich, was im aktuellen Kontext eigentlich am nächsten liegt, auf die Sicherheit. In den 1960er- und 1970er-Jahren zum Beispiel konnten die Passagiere noch auf abfahrende Züge aufspringen und geschlossene Türen selber öffnen (was der Schreibende glücklicherweise jedesmal überlebte). Defekter Einklemmschutz war damals kein Thema, weil es ihn noch gar nicht gab. Naheliegend ist auch der Blick auf die Unfallstatistik der Schweizer Bahnen. Resultat: Bei jährlichen Schwankungen hat die Zahl der Zugunglücke in der Schweiz stetig abgenommen, von 1970 bis 2018 auf weniger als einen Achtel. Die Zahl der bei Eisenbahnunfällen Getöteten sank ebenso kontinuierlich auf einen Siebtel, während sich die Verkehrsleistung des Bahnverkehrs im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelte. In absoluten Zahlen zeigt die nationale Statistik: Im Jahr 2018 starben in der Schweiz noch 14 Menschen bei Bahnunfällen, 233 Menschen oder siebzehn Mal mehr starben bei Strassenverkehrs-Unfällen.

… und nicht nur das: Nach der Frontseite folgt eine ganze Doppelseite zum gleichen Thema (siehe dazu das Bild an der Spitze dieses Artikels) und auch noch im Kulturteil der Ausgabe finden die Leserinnen und Leser einen seitenübergreifenden achtspaltigen Artikel zum (verlorenen) «Stolz der Nation»: «Krise bei den SBB». Nur dem Thema Selbstbefriedigung der Frauen wurde in dieser Ausgabe ähnlich viel Platz eingeräumt.

Stagnierende Pünktlichkeit bei wachsendem Angebot

«SBB in der Krise», titelte auch die neuste «Weltwoche» und räumte dem pensionierten NZZ-Journalisten und «Bahnspezialisten» Hans Bosshard viel Platz ein, um den SBB die Leviten zu lesen. Was Bosshard gerne tat und dabei ebenfalls den guten alten Bahnzeiten nachtrauerte, als der Rote Pfeil noch durch die Schweiz flitzte. Heute aber hätten ausländische Bahnen die SBB überholt, weil ihre Züge höhere Spitzentempi erreichen als jene in der kleinräumigen Schweiz.

An den heutigen SBB beanstandet GA-Besitzer und Mengenrabatt-Profiteur Bosshard gar vieles, zum Teil zu Recht, etwa die Mängel bei der Beschaffung und beim Unterhalt von Rollmaterial oder die Information der Reisenden. Gleichzeitig aber kritisiert er kleinkariert die ungenügende Pünktlichkeit sowie den «Trick», Züge erst ab drei Minuten Verspätung als unpünktlich zu taxieren. Und zum Abschluss beklagt sich «Bähnli-Bosshard» (so sein Spitzname bei der NZZ) einmal mehr darüber, dass die SBB-Leitung seinen hirnverbrannten Vorschlag, eine neue Bahnschneise durchs Mittelland zu bohren, um die Züge zusätzlich zu beschleunigen und die Pendeldistanzen weiter zu erhöhen, nicht respektvoll gewürdigt habe. Verletzte Eitelkeit ist offensichtlich keine gute Voraussetzung für faire Kritik.

Es trifft zwar zu, dass die Pünktlichkeit der SBB-Züge seit Jahren nahezu stagniert. Doch immerhin 90 Prozent aller Fahrgäste kommen innerhalb der Toleranzgrenze von drei Minuten rechtzeitig an ihr Ziel oder erreichen in der Regel beim Umsteigen die nächsten Anschlüsse. Im Vergleich mit den Bahnen im Ausland, welche Unpünktlichkeit erst ab fünf (Frankreich und Österreich) oder sechs Minuten Verspätung (Deutschland) registrieren, ist der Massstab der SBB also streng und ihre Zuverlässigkeit vergleichsweise Spitze; dies bei einem immer engeren Fahrplan, der auf den meisten Linien alle halbe Stunde einen oder mehrere Schnell- und Regionalzüge anbietet. Darum ist es eher ein Wunder als eine Selbstverständlichkeit, dass die Zuverlässigkeit auf dem dicht befahrenen Schweizer Schienennetz nicht abnimmt.

Zuverlässigkeit weit höher als auf der Strasse

Vergleicht man die Zuverlässigkeit auf dem Schienen- mit jener auf den Strassennetz, so schwingen die Bahnen noch deutlicher obenaus. Das bestätigt etwa das Ohr, das aus dem Radio die täglichen Stau- und Zeitverlustmeldungen hört, oder die Statistik über die Staustunden auf den Schweizer Nationalstrassen: 2018 gab es allein auf den Schweizer Nationalstrassen mehr als 25'000 Stunden Stau (oder 68 Stunden an einem Durchschnittstag). Damit steckten die Autofahrenden 2018 doppelt so lang im Stau wie noch 2009.

Da kann man sich schon fragen, warum die Medienleute primär die Verspätungen der Bahnen thematisieren. Eine Erklärung liegt nah: Wenn der Zug zu spät ankommt, sind die Bahnbetreiber schuld. Wenn man aber 30 Minuten bis fünf Stunden im Autobahnstau steckt, ist man selber der Trottel.