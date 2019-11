Drei Grafiken illustrieren die Grössenordnungen der Machtblöcke

Gabor Steingart / 04. Nov 2019 - Die von China initiierte Freihandelszone Asiens stellt sich denen in Amerika und in Europa entgegen. Ein augenfälliger Vergleich.

Red. Gabor Steingart war Wirtschaftsjournalist in Berlin und Miteigentümer der deutschen Handelsblatt-Gruppe. Heute gibt er den Newsletter «Morning Briefing» heraus, aus dem wir folgenden Beitrag entnehmen.

In Asien plant man die Zukunft

Die Briten träumen vom Brexit, so wie die Deutschen von der Schwarzen Null. In Italien spukt wieder Berlusconi, in Polen noch immer der Heilige Geist. Und alle Europäer zusammen mobben ihren russischen Nachbarn Wladimir Putin, den man mit vagen Verdächtigungen, handfesten Wirtschaftssanktionen und Nato-Manövern an seiner Westgrenze piesacken will.

In anderen Teilen der Welt plant man derweil die Zukunft, zum Beispiel in Asien. Nahezu unbemerkt von den politischen Eliten in Europa versuchen die grossen Wirtschaftsnationen der Region, darunter China, Indien, Indonesien und Malaysia, sich zum mächtigsten Wirtschaftsblock der Weltgeschichte zu vereinen. Die schiere Grösse der RCEP, die Abkürzung steht für «Regional Comprehensive Economic Partnership», stellt alle bisherigen Freihandelszonen in den Schatten:

In den 16 Staaten des neuen Binnenmarktes leben über drei Milliarden Menschen, sechsmal mehr als in der Europäischen Union.

Europa

Die Volkswirtschaften dieser 16 Staaten stehen für etwa 40 Prozent des Welthandelsvolumens. Der EU-Binnenmarkt beherbergt nur 15 Prozent des globalen Warenaustausches.

Amerika

«Asia first»

Gelingt das von China betriebene Abkommen – Indien möchte noch nachverhandeln – würde sich die Abhängigkeit von den USA weiter verringern. Infolge des Handelsstreits mit Washington stieg der Warenhandel zwischen China und den anderen RCEP-Staaten im ersten Halbjahr 2019 um mehr als zehn Prozent – und überholte erstmals seit 1997 den Warenaustausch mit den USA.

Überall in Asien nutzt man die Selbstbeschäftigung des Westens für die eigene Ertüchtigung: Asia first. Mit Erfindergeist und unfassbarem Fleiss wird für den Aufstieg des Kontinents gearbeitet:

► Von den weltweit 2018 angemeldeten 3,3 Millionen Patenten kommt inzwischen fast jedes zweite aus China. Das sind fast dreimal mehr Anmeldungen als aus den USA, berichtet der soeben veröffentlichte Report World Intellectual Property Indicators.

► Ein durchschnittlicher Chinese schuftet 8,4 Stunden pro Woche länger als ein durchschnittlicher Deutscher. Oder um es mit Ephraim Kishon zu sagen: «Die Asiaten haben den Weltmarkt mit unlauteren Methoden erobert – sie arbeiten während der Arbeitszeit.»

Der Vorgang besitzt weit über das Ökonomische hinaus Relevanz, auch wenn kein Bundestag sich bisher mit den geopolitischen Auswirkungen der neuen Allianz je beschäftigt hat: Die Zeit westlicher Dominanz geht zu Ende.

Der Mittelpunkt der Welt wanderte nach zwei Weltkriegen von Europa nach Amerika, um sich nun in Richtung Asien zu verschieben. Eine neue Topografie der Macht bildet sich heraus. Wir sollten mit Respekt nach Fernost blicken, aber frei von Naivität. Es findet dort nicht eine Fortsetzung unserer Gegenwart statt, sondern der Beginn einer neuen.

