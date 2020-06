Zuerst Milliarden vom Staat kassieren, dann Steuern senken

© Economiesuisse

Umverteilen von unten nach oben: Das "8-Punkte-Programm" des Wirtschaftsverbandes Economiesuisse

Hanspeter Guggenbühl / 04. Jun 2020 - Nach der Krise will Economiesuisse rückwärts: «Zurück auf die Erfolgsspur». Dafür soll der Staat schlanken und Steuern senken.

Eine Klärung vorweg: Unternehmen, denen die Regierung die Rollläden runterliess, um die Corona-Epidemie zu bekämpfen, hat der Staat zu Recht unterstützt. Das Gleiche gilt für Kurzarbeitsentschädigungen an Angestellte, die deswegen temporär nicht arbeiten konnten. Mit 30 bis 60 Milliarden Franken allein aus der Bundeskasse ist die staatliche Unterstützung der Wirtschaft allerdings grosszügig ausgefallen. Entsprechend stark wird 2020 die Staatsverschuldung steigen (mehr dazu auf Infosperber vom 22. Mai).

Inzwischen flaut die Epidemie ab. Damit stellt sich die Frage, wohin die Reise in Zukunft gehen soll: «Lassen wir uns vom (bisherigen) Kurs abbringen oder wollen wir zurück auf die Erfolgsspur?», fragt der Wirtschafts-Dachverband «Economiesuisse» in einem Ende Mai veröffentlichten «8-Punkte-Programm», und er liefert die Antwort bereits im Titel: «Mit bewährten Stärken zurück zum Erfolg».

Schulden tilgen und Steuern senken

Wer will, kann den Originaltext des «8-Punkteprogramms» auf der Webseite von Economiesuisse oder unter diesem Link nachlesen. Wir beschränken uns hier auf eine kurze inhaltliche und eine politische Analyse.

Inhaltlich probt der nationale Wirtschaftsverband die Quadratur des Kreises:

Einerseits will er alle Staatsschulden tilgen, welche die Massnahmen gegen die Corona-Epidemie 2020 und möglicherweise auch in den folgenden Jahren nach sich ziehen. Dies soll «innerhalb der Schuldenbremse» geschehen; im Unterschied dazu wird eine absehbare Mehrheit des nationalen Parlamentes wohl verlangen, die Corona-Schulden sollten vom Staatshaushalt separiert werden. Für die Tilgung der Corona-bedingten Schulden soll sich der Staat immerhin 30 Jahre Zeit lassen, schlägt Economiesuisse vor, also bis zum Jahr 2050, wenn ihr heutiger Präsident Heinz Karrer 91 Jahre alt wird und seine Kinder allmählich das Pensionsalter erreichen. Selbst in diesem langen Zeitraum wird es nicht einfach sein, die – grob geschätzt – 100 Milliarden Franken Schulden zurückzuzahlen, die Bund, Kantone und Gemeinden zusammen im Corona-Jahr 2020 auftürmen.

Andererseits soll dieser «Schuldenabbau» nicht nur «ohne Steuer- und Abgabenerhöhungen» finanziert werden, wie der Wirtschaftsverband in Punkt 5 seines 8-Punkte-Programms formuliert. Obendrein soll der Staat bereits bestehende Steuern abschaffen. So verlangt Economiesuisse unter anderem die Abschaffung der Stempelabgabe, was dem Bund allein schon zwei Milliarden Franken Einnahmen pro Jahr entzieht. An anderer Stelle fordert er die Abschaffung aller Importzölle, was dem Staat einen zusätzlichen Verlust an Einnahmen beschert.

Die Hoffnung, die hinter diesem Programm steckt: Nach der Krise werde die globale Wirtschaft wieder stark wachsen – sodass dem Klima der Schweiss aus allen Poren rinnt. Entsprechend üppig würden die Steuern aus den noch nicht stillgelegten Quellen sprudeln. Zudem kann der Abbau von Steuern die eh schon hohe Standortgunst der Schweiz weiter aufwerten, womit diese ein grösseres Stück vom globalen Wirtschaftskuchen und Steuersubstrat erhält. Ob diese Rechnung aufgeht, ist angesichts der Argusaugen, mit denen die EU und die USA die Steuerprivilegien in der Schweiz beobachten, mehr als fraglich.

Umverteilung von unten nach oben

Der 8-Punkte-Plan der Economiesuisse strebt nicht nur ein Wachstum der Wirtschaft an, das tendenziell stets zu einer Schrumpfung der natürlichen Ressourcen führt, sondern beeinflusst auch die Verteilung. Denn der Verzicht auf Steuererhöhungen nützt Reichen mehr als Armen. Und von der Abschaffung der Stempelabgabe profitiert der Finanzplatz, nicht aber die Mehrheit der Bevölkerung. Die «Beschleunigung der Digitalisierung» (Punkt 4), die Abschaffung von Importzöllen oder der «Ausbau von Freihandelsabkommen» mit rücksichtslosen Agrarstaaten wie Indonesien und Brasilien (enthalten in Punkt 3) dienen den multinationalen Firmen, aber kaum dem Kleingewerbe, Kleinbauern oder Arbeitstätigen mit unterdurchschnittlichen Löhnen.

Die Schwächeren in Wirtschaft und Gesellschaft sind auf einen starken und sozialen Staat angewiesen. Economiesuisse betont zwar, sie sei für die «Sicherung der Sozialsysteme», aber «ohne weiteren Sozialausbau». Im Klartext heisst das: «Flexibilisierung des Rentenalters» (aber kaum nach unten) und «Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen». Darüber kann man diskutieren, und die Bedingungen dazu lassen sich von Fall zu Fall aushandeln.

Doch den Spielraum für die Verteilung der – durch Schuldenabbau begrenzten – Staatsmittel und damit die Verhandlungen darüber will der nationale Wirtschaftsverband, der an anderer Stelle «unternehmerischen Freiraum» predigt, gleichzeitig einschränken. Denn in Punkt 5 unter dem Titel «Schuldenabbau ohne Abgabenerhöhungen» verlangt Economiesuisse: «Für den Schuldenabbau im Rahmen der Schuldenbremse sind Kreditreste des ordentlichen Haushalts, Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank sowie sämtliche ausserordentlichen Einnahmen zu verwenden». Das Gleiche schlug schon SVP-Bundesrat Ueli Maurer vor, wobei unklar ist, ob Economiesuisse diesen Plan Ueli Maurer eingeflüstert oder von ihm übernommen hat.

Unabhängig davon: Die neue Zweckbindung von Nationalbank-Gewinnen und weiteren ausserordentlichen Einnahmen für den Schuldenabbau geht auf Kosten von anderen Staatsaufgaben. Damit bleibt – zum Beispiel – weniger frei verteilbares Geld übrig für Entwicklungshilfe, die Unterstützung von sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen oder für Massnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Fazit: Das neue Programm des Wirtschaftsverbandes, das die Schweiz «zurück auf die Erfolgsspur» führen soll, ist alter Economiesuisse-Wein in einem neuen Schlauch. Im Klartext: Weniger Steuern, weniger Staat und Schwächung der Schwachen, dafür mehr Vorteile für die Reichen und Starken.

Linkes Kontrastprogramm: Umverteilung nach unten

In scharfem Kontrast zum 8-Punke-Programm der Economiesuisse stehen Vorschläge, mit denen die Linke die Corona-Krise bewältigen will. So präsentierte etwa die SP Schweiz schon am 17. April ein Strategiepapier unter dem Titel «Solidarisch gegen die Krise». Darin fordert sie neben vielem andern ein Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft, bessere Arbeitsverhältnisse für das Pflegepersonal, mehr Klimaschutz, etc.

Zur Finanzierung schlägt die SP die Einführung eines «Krisenfonds» vor, der temporär durch folgende neuen Steuern und Abgaben gespeist werden soll:

- Eine lineare Erhöhung der direkten Einkommenssteuern des Bundes für natürliche Personen ab einem steuerbaren Einkommen von 300’000 Franken.

- Einen Solidaritätszuschlag auf der Unternehmenssteuer auf Bundesebene, nachdem der Staat den Ansatz für Unternehmenssteuern in den letzten Jahrzehnten stetig gesenkt hat.

- Die volle Besteuerung von Dividenden analog zum Einkommen auf Arbeit.

- Eine Steuer auf Erbschaften in der Höhe von mehr als 10 Millionen Franken.

- Eine einmalige Zahlung der Nationalbank an die Sozialversicherungen.

- Eine besondere Solidaritätssteuer auf Vermögen über 500 Millionen Franken.

Der Ball liegt nun bei der Politik: Sie hat im Wesentlichen die Wahl zwischen fortgesetzter Umverteilung von den wirtschaftlich Schwachen zu den Starken, wie sie Economiesuisse anstrebt, oder der Rückverteilung von den Starken zu den Schwächeren gemäss Strategiepapier der Linken.

