Mit Unwahrheiten kommen verbotene Pestizide zurück

Der Berner Bauernverband wünscht sich ein verbotenes Insektizid zurück, das Bienen vergiftet

Tobias Tscherrig / 16. Okt 2020 - Wegen Ertragsausfällen wollen Schweizer Bauern ein verbotenes Pestizid einsetzen. In Frankreich hatte die Forderung bereits Erfolg.

Weil die Zuckerrübenernte im Berner Seeland und in der Westschweiz von einem Virus bedroht wird, fordern die betroffenen Bauern den Einsatz eines hochgiftigen Pestizids, das in der Schweiz erst vor kurzem verboten wurde.

Eine Forderung, die in Frankreich bereits von Erfolg gekrönt war: Erst kürzlich sprach sich die Nationalversammlung für die teilweise und befristete Aufhebung des Verbots von Insektengiften auf der Basis von Neonicotinoiden aus – obwohl sie hochgiftig sind. Die Debatte in der französischen Nationalversammlung war hitzig und von Unwahrheiten geprägt.

Neonicotinoide: Bedrohung für Bestäuber

Die Zuckerrüben-Bauern im Berner Seeland und in der Westschweiz befürchten in diesem Jahr einen virusbedingten Ertragsausfall von rund 22 Prozent. Um den Schädling zu bekämpfen, fordert der Berner Bauernverband gemäss «SRF» nun eine auf drei Jahre befristete Notfallzulassung des Produkts «Gaucho». Allerdings enthält das Produkt hochgiftige Neonicotinoide, weswegen sein Einsatz vom Bund nach 2019 verboten wurde. Auch in der EU dürfen die drei gängigsten Insektizide, die Neonicotinoide enthalten, seit 2013 nicht mehr auf blühende Pflanzen gesprüht werden. Ein löchriges Verbot, das erst nach einer viel zu langen Debatte umgesetzt wurde.

Die Verbote kommen nicht von ungefähr, die hochgiftigen Neonicotinoide beseitigen nicht nur Schädlinge. Auch Honigbienen und wildlebende Insekten wie Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge leiden unter dem Einsatz der Insektengifte. Kommen Honigbienen mit Neonicotinoiden in Kontakt, werden ihre Gehirnprozesse gestört. Führt die Aufnahme der Insektengifte nicht sofort zum Tod der Tiere, wird ihre Kommunikation, Lern- und Orientierungsfähigkeit eingeschränkt. Dadurch unternehmen die Honigbienen weniger Sammelflüge, brauchen länger, um in den Bienenstock zurückzufinden, oder kehren gar nicht mehr heim. Auch die Überwinterungsfähigkeit der Honigbienen leidet unter dem Einfluss von Neonicotinoiden. Die tödliche Dosis liegt bei etwa vier Milliardstel Gramm pro Biene.

Ausserdem wird das Gift von Pflanzen aufgenommen, Rückstände davon finden sich in Wurzeln, Blättern, Blüten, in Pollen und im Nektar wieder. Auch im Wasser, das Pflanzen über ihre Blätter abgeben, ist das Gift zu finden.

Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass viele wildlebende Insekten auf Pestizide sogar noch empfindlicher reagieren als Honigbienen. Bei ihnen wurden Störungen des Paarungsverhaltens und der Fortpflanzungsfähigkeit nachgewiesen. Als zum Beispiel im Rheintal im Frühjahr 2008 in kurzer Zeit über 11'000 Bienenvölker stark geschädigt wurden oder starben, fiel der Verdacht auf Neonicotinoide. Es konnte bestätigt werden, dass der Abrieb von Maissaatgut, das mit dem Neonicotinoid Clothianidin behandelt worden war, die Ursache für das Massensterben der Tiere war.

Zuckerrübenproduktion wird bereits «sehr hoch subventioniert»

So erstaunt es kaum, dass Andreas Bosshard vom Verein «Vision Landwirtschaft» nichts davon hält, das Spritzverbot in der Schweiz aufzuheben. Gegenüber «SRF» sagte er, dass die Zuckerbranche jahrelang keine Anstrengungen in Richtung von alternativem Pflanzenschutz betrieben habe. «Wir sehen das sehr kritisch, der Stoff ist nicht umsonst verboten. Es ist eines der giftigsten Pestizide und Insektizide überhaupt.»

Bosshard geht mit der Zuckerbranche hart ins Gericht. Eine Notfallzulassung als Übergangslösung kommt für ihn nicht in Frage. Gegenüber «SRF» betont er, dass die Zuckerbranche bereits vor langer Zeit in eine umweltschonende Produktion hätte investieren sollen. Zumal die Zuckerrübenproduktion «sehr hoch subventioniert» werde.

Frankreich kippt Verbot

Trotz all der negativen Auswirkungen von Neonicotinoiden und obwohl es Alternativen wie den – arbeitsintensiveren – biologischen Anbau gäbe, will der Berner Bauernverband «sein» Gift zurück. Und damit steht er nicht alleine. In Frankreich sind die Befürworter der hochgiftigen Insektizide auf Neonicotinoid-Basis aber bereits einen Schritt weiter. Am 6. Oktober stimmte die Nationalversammlung nach langer Debatte mit 313 zu 158 Stimmen für die Aufhebung des Verbots dieser Chemikalien in der Landwirtschaft.

Die Ausnahmeregelung gilt für drei Jahre und ist vorerst auf den Zuckerrübenanbau beschränkt. Eine Forderung, wie sie heute auch in der Schweiz zu hören ist.

Weil Frankreich in Europa ein Vorreiter beim Verbot dieser Substanzen war, wird die Ausnahmeregelung «Geschichte» schreiben, kommentieren französische Medien. Denn die Produkte, die für eine Ausnahme vom Verbot der Neonicotinoide in Frage kommen, werden per Dekret festgelegt. Damit ist das Gesetz nicht einfach ein Rückschritt im Kampf gegen giftige Insektizide und Pestizide, vielmehr befürchten Expertinnen und Experten, dass damit die Tür für zusätzliche Lockerungen weit aufgestossen wurde.

Unwahrheiten als Argumente

Während der hitzigen Debatte, die dem Gesetzesbeschluss voranging, wurden im französischen Parlament viele Unwahrheiten vorgetragen. Argumente, wie sie auch in der Schweiz zu hören sind. Das Online-Portal «mediapart» ist den wichtigsten auf den Grund gegangen:

Argument: «Rüben, die vor der Blütenbildung geerntet werden, ziehen nicht von selbst Bienen an»

Antwort: Das ist korrekt. Das Problem ist aber, dass Neonicotinoide nicht nur Bienen, sondern allen Insekten schaden. Sie kontaminieren Boden, Luft und Oberflächenwasser und haben somit Auswirkungen auf alle Bestäuber, wirbellose Bodentiere, wirbellose Wassertiere und sogar auf den Menschen.

Argument: «Neonicotinoide werden nur lokal gespritzt, ihr Wirkungsradius ist also begrenzt»

Antwort: Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass oft mehr Neonicotinoide auf den benachbarten Feldern gefunden wurden als auf dem eigentlich behandelten Feld. In einigen Fällen wurde das Gift in einer Distanz von bis zu zehn Kilometern Entfernung vom behandelten Feld gefunden.

Argument: «Neonicotinoide sickern nicht ins Wasser»

Antwort: Falsch. Neonicotinoide sind wasserlöslich. Sie werden durch Auslaugung oder Auswaschung transportiert. Kontaminiertes Wasser ist das Hauptvehikel für die Kontaminierung der gesamten Umwelt mit Neonicotinoiden. Studien aus den Vereinigten Staaten und China belegen die Existenz von Neonicotinoiden im Grundwasser. Spuren des Gifts wurden im Trinkwasser nachgewiesen. In einer kanadischen Bewertung aus dem Jahr 2016 wurden drei Neonicotinoide als Bedrohung für aquatische Organismen in Oberflächengewässern identifiziert.

Argument: «Neonicotinoide haben keine Auswirkungen auf Säugetiere»

Antwort: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Neonicotinoide im besten Fall «nur» Auswirkungen auf Insekten haben. Eine Untersuchung an Hirschen und Rehkitzen in den USA kommt aber zu einem anderen Schluss: Sie zeigt, dass der Konsum von mit Neonicotinoiden verseuchtem Wasser auch bei Säugetieren zu physiologischen und reproduktiven Problemen führen kann. Andere Studien vermuten Neonicotinoide bei Tieren als Ursache von Leber-, Schilddrüsen- und Hodenkrebs.

Argument: «Neonicotinoide wirken sich nicht auf die Gesundheit des Menschen aus»

Antwort: Falsch. Die Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen wurde in Studien festgestellt. Neonicotinoide können beim Menschen endokrine Störungen, Autismus-Spektrum-Störungen und Probleme bei der Entwicklung des Nervensystems verursachen. Sie können auch angeborene Herzfehlbildungen und Anenzephalie auslösen. Erst kürzlich entdeckten japanische Forscher Neonicotinoide im Urin von Neugeborenen, die ein niedriges Geburtsgewicht hatten.

Argument: «Insektizid-Sprays sind für die Umwelt noch verheerender als Neonicotinoide»

Antwort: Das ist fraglich. Während 80 Prozent der Insektizide, die gesprüht werden, in die Atmosphäre freigesetzt werden, gelangen 80 Prozent der Neonicotinoide in Saatgutbeschichtungen in den Boden.

Argument: «Neonicotinoide werden nur gezielt eingesetzt»

Antwort: Falsch. Viele Zuckerrübenproduzenten setzten in der Vergangenheit auf eine vorbeugende Behandlung. Ohne überhaupt zu wissen, ob es im aktuellen Erntejahr Schädlinge geben wird, verteilten sie das Gift während der ganzen Saison. Weil sie eine Blattlaus töten wollten, die ein Virus trägt, vergifteten sie alle Insekten und alle nützlichen wirbellosen Tiere.

Argument: «All die alternativen Lösungen wie Biokontrolle, Parzellenverkleinerung, Hecken, Grasstreifen, Bio-Anbau und so weiter sind nie getestet worden»

Antwort: Falsch. Es gibt in Frankreich Bioproduzenten, deren Rübenerträge nur geringfügig durch die von grünen Blattläusen übertragene Vergilbungsepidemie beeinträchtigt werden. Die meisten dieser Landwirte waren an Experimenten mit den beiden Giganten des Sektors, den Zuckerkonzernen Terreos und Christal Union, beteiligt. Die Ergebnisse sind ziemlich überzeugend. Um Chemikalien zu vermeiden, setzen sie agronomische Techniken ein, die die biologische Kontrolle und die Bodenregeneration fördern.

Argument: «Es gibt gar keine Alternativen zu Neonicotinoiden»

Antwort: Falsch. Zusätzlich zu den Techniken des biologischen Landbaus können resistentere Arten gepflanzt werden, um Schädlingsschäden zu vermeiden. Es ist die Kombination von gezielten präventiven und kurativen agronomischen Techniken, die eine gute Alternative ist.

Argument: «Der schwindelerregende Rückgang der Erträge könnte zum Verschwinden der Rübenindustrie führen»

Antwort: Angesichts der 46'000 Arbeitsplätze in der französischen Zuckerindustrie wurde das Argument der Gefahr eines Zusammenbruchs des Rübensektors unter anderem von Landwirtschaftsminister Julien Denormandie immer wieder aufgegriffen. Allerdings geht es der französischen Zuckerrübe nicht schlecht: Frankreich ist der führende europäische Produzent und der zweitgrösste in der Welt. Die Französische Republik exportiert jedes Jahr die Hälfte ihrer Produktion. Im Übrigen ist die Produktion von Zuckerrüben in Frankreich in 30 Jahren um 200 bis 300 Prozent gestiegen. In diesem Zusammenhang ist ein Verlust von 10 bis 15 Prozent der Produktion wegen einer Krankheit, die sich aufgrund besonderer klimatischer Bedingungen ausgebreitet hat, nicht dramatisch.

