Gaslobby wäscht sich grün – mit heute erst zwei Prozent Biogas

Werbung auf der Homepage der Schweizer Gaswirtschaft

Hanspeter Guggenbühl / 18. Sep 2020 - Biogas und Wasserstoff sollen den – heute fossilen – Gaskonsum «klimaneutral» machen. Doch der Weg ist lang und verlustreich.

Die Schweiz muss ihre Treibhausgase (CO2, Methan und weitere) bis 2050 netto auf Null senken und damit «klimaneutral» werden. Dieses anspruchsvolle Ziel setzt – nach der Gletscher-Initiative – auch der Bundesrat. Die Schweizer Gaswirtschaft will auf diesem Zug mitfahren.

Mit Gas in die «klimaneutrale» Energiezukunft?

Unter dem Signet «gazenergie», verziert mit einem Buchenblatt, wirbt der «Verband der Schweizerischen Gasindustrie» (VSG) für «Gas als Fundament der Energiezukunft», die «klimaneutral» sein werde. Dazu veröffentlicht er zurzeit in Tages- und Wochenzeitungen halbseitige Inserate, «Publireportage» genannt, die Biogas, Wasserstoff sowie synthetisches Methan als «klimaneutrale Gase» anpreisen.

Diese Inserate-Kampagne vertieft der VSG auf seiner Homepage mit weiteren Schriften. Dazu gehören das Thesenpapier mit der Vision einer "klimaneutralen Energiezukunft" (siehe Bild über diesem Artikel) sowie eine Broschüre mit dem Titel «Nur mit Wasserstoff lassen sich die Klimaziele erreichen». CO2-freies Gas und Wasserstoff sollen also bis 2050 das fossile Erdgas in der Schweiz vollständig ersetzen (nebenbei: Derweil baut die deutsche Gaswirtschaft mit Nordstream 2 ihre Importkapazität für fossiles Erdgas aus Russland weiter aus).

Gegenwart: 2 Prozent Bio-, 98 Prozent fossiles Erdgas

Weniger grün als die Vision ist die Gegenwart der Schweizer Gaswirtschaft. Das zeigt der Blick in die offizielle Energiestatistik des Bundes: 2019 konsumierten Bevölkerung und Wirtschaft in der Schweiz 32,5 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Gas; das entspricht einem Anteil von 14 Prozent am gesamten inländischen Endenergieverbrauch. Von dieser Gasmenge entfielen 2 Prozent auf Biogas (1 % im Inland produziert, 1 % importiert). Bei den restlichen 98 Prozent handelt es sich um importiertes fossiles Erdgas, das bei der Verbrennung CO2 in die Atmosphäre pufft.

Der Anteil des Wasserstoffs, den die Energielobby schon seit Jahrzehnten als «Hoffnungsträger einer erneuerbaren Energiezukunft» anpreist, bewegt sich heute im Promillebereich. Sein Einsatz als Energieträger beschränkt sich weitgehend auf wenige, mit Brennstoffzellen angetriebene Nutzfahrzeuge.

Die insgesamt geringe Menge an fossilfreiem Gas steht im Kontrast zur Propaganda. So werben Gasverkäufer immer mal wieder mit Häusern oder Autos, die zu zehn bis hundert Prozent mit Biogas versorgt würden. Damit kopieren sie das Marketing von Stromunternehmen: Beide verkaufen einen Teil ihres begrenzten Angebots an sogenannt grüner Energie, sei es Solarstrom oder Biogas, als virtuelle Produkte an umweltaffine KonsumentInnen, die damit ihr Gewissen reinigen. Entsprechend kleiner wird damit der Anteil dieser begrenzten grünen Energie für alle andern. Real aber erhalten alle Konsumierenden an der Steckdose oder Gasleitung den gleichen Energiemix. Soviel zum Grünwaschen.

Klimaneutralität ist technisch möglich

Rein technisch ist der Umbau von Erdgas zu CO2-freiem Gas möglich. Verschiedene Technologien stehen zur Verfügung: Wasserstoff lässt sich mittels Elektrolyse aus Strom und Wasser gewinnen. Die Herstellung von Biogas mittels Vergärung kann begrenzt noch erhöht werden; begrenzt deshalb, weil die verfügbare Biomasse (nachwachsendes Holz und Pflanzenabfälle) bei weitem nicht ausreicht, um den heutigen Gaskonsum zu decken. Zudem beanspruchen Anbieter von Holzheizungen oder flüssigem Treibstoff ebenfalls Biomasse. Technisch ebenfalls machbar ist die Abscheidung von CO2 aus Erdgas; doch selbst bei Kohlekraftwerken, wo die CO2-Abscheidung am effizientesten wäre, hat sich diese Technik aus wirtschaftlichen Gründen bis heute nicht durchgesetzt.

Das Problem: Alles, was technisch machbar ist, um die heute dominierende fossile Energie – nicht nur beim Gas – durch eine «klimaneutrale» Energieversorgung zu ersetzen, braucht viel Zeit, Geld und vor allem zusätzliche Energie. Denn jede Energieumwandlung führt zu energetischem Verlust. Dazu, grob beschrieben, das Beispiel der Herstellung von Wasserstoff mittels Elektrolyse, die sowohl von der Gas- als auch von der Solarlobby unter dem Stichwort «Power to Gas» als Weg in die Energiezukunft propagiert wird:

Beispiel Wasserstoff: «Power to Gas» - und retour

Um mit Elektrolyse eine Energiemenge von 70 Kilowattstunden (kWh) in Form von Wasserstoff herzustellen, braucht es rund 100 kWh Strom; es entsteht also ein Energieverlust von 30 Prozent. Der so gewonnene Wasserstoff kann – heute bis zu einem Anteil von 30 Prozent – ins Gasnetz eingespeist werden. Damit verdünnt Wasserstoff entweder das Erdgas (und reduziert damit dessen CO2-Gehalt). Oder es streckt die kleine Menge an Biogas. Auf diese Weise kann der Gas-Wasserstoff-Mix direkt zum Heizen oder für Industriefeuerungen verwendet werden, und es bleibt beim Wirkungsgrad-Verlust von 30 Prozent.

Die «Power-to-Gas»-Technik soll aber vor allem dazu dienen, überschüssige Elektrizität aus dem Sommerhalbjahr in Form von Wasserstoff zu speichern und im Winterhalbjahr, wenn Strom knapp ist, wieder zu verstromen. In diesem Fall wird der Wasserstoff (respektive das mit Wasserstoff verdünnte Gas) in einem Gaskraftwerk zu Elektrizität zurückgewandelt. Ein modernes Gas-Kombi-Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von rund 60 Prozent- Bei der Umwandlung von Gas respektive Wasserstoff zu Strom entsteht also ein zusätzlicher energetischer Verlust von 40 Prozent. Das heisst: Um mit den Techniken «Power to Gas» und retour «Gas to Power» 42 kWh Winterstrom zu produzieren, müssen Kraftwerke zuersr 100 kWh überflüssigen Sommerstrom erzeugen.

Je höher der Konsum, desto teurer die Wende

Damit der ganze Prozess hin und her «klimaneutral» verläuft, muss der überflüssige Sommerstrom aus Wasser-, Wind- oder Solarkraft stammen. Die Erzeugung von zusätzlichem erneuerbarem Strom, aber auch die Anlagen zur Energieumwandlung erfordern zusätzliche Investitionen und damit viel Geld, was den ganzen Prozess unwirtschaftlich macht respektive zusätzliche Subventionen erfordert.

Allein dieses Beispiel zeigt. Der Weg in eine «klimaneutrale» Gasversorgung ist technisch machbar, aber mit hohen Kosten und energetischen Verlusten verbunden. Um diese Kosten und Verluste zu vermindern, muss die Schweiz den Umstieg in eine klimaneutrale Energieversorgung» mit einer griffigen Energiespar-Politik verbinden. Denn je weniger Energie (ob Erdöl, Erdgas oder Strom) wir konsumieren, desto kleiner werden die Kosten und energetischen Verluste der – notwendigen – Energiewende.

