Fette Autos fahren und Ablass zahlen

Schlankere Fahrzeuge bremsen den Klimawandel stärker als der Emissionshandel.

Klimapolitisch sind Elektroautos wie etwa die übergewichtigen Teslas oder Mercedes für die Schweiz eine tolle Sache. Die neun Tonnen CO2, welche die Herstellung allein der Batterie verursacht, belasten die CO2-Bilanz vor allem in China. Und der Kohlestrom, der im Winter via Import und subventionierte Ladestationen in die Batterien der Elektroboliden strömt, stammt aus Deutschland.

Die Schweizer CO2-Bilanz hingegen bleibt makellos. Mehr noch: Der neue Elektro-SUV EQC zum Beispiel wird in der Mercedes-Flotte nicht nur einmal, sondern ab 2020 doppelt mit Null CO2 gewichtet – und erlaubt damit dem Mercedes-Importeur, weiterhin übermotorisierte Benziner mit mehr als 200 Gramm CO2/km zu verkaufen, ohne die Vorschriften zu verletzen (Details dazu im Infosperber-Artikel: "2020 kommt das Vier-Liter-Auto – leider nur auf dem Papier»). Was zeigt: CO2-Grenzwerte sind gut, sofern sie das Geschäft nicht tangieren.

Das ist die eine Seite der Schweizer Klimapolitik. Auf der andern Seite setzt die Schweiz auf Emissions- respektive Ablasshandel, um ihre CO2-Biilanz grün zu waschen: 40 Prozent der Emissionsreduktion, die der Bund bis 2030 anpeilt, will er mit dem Kauf von ausländischen Emissionszertifikaten wegrechnen. Das Bundesamt für Umwelt begründet das mit folgenden Worten: «Der Emissionshandel ermöglicht es, Emissionen da zu reduzieren, wo die Kosten tief liegen.» Zum Beispiel mit der Finanzierung von Aufforstungs-Projekten in Indien oder Brasilien - wo nebenan gleichzeitig der Urwald abgeholzt wird.

Doch leider, so klagte die Schweizer Delegation nach der gescheiterten Klimakonferenz in Madrid, wollen Brasilien und Indien solche Investitionen auch noch in ihrer eigenen CO2-Bilanz gutschreiben. Diese Länder werden nun dafür verantwortlich gemacht, dass der globale Klimaschutz nicht voran kommt. Dabei geht vergessen: Pro Kopf der Bevölkerung ist der CO2-Ausstoss in Indien und Brasilien immer noch kleiner als innerhalb der Schweizer Grenzen, obwohl die Schweiz mit dem Import von CO2-intensiven Produkten einen grossen Teil der von ihr verursachten Klimabelastung auslagert.

Abgesehen von den Tricksereien ist der Emissionshandel keineswegs das kostengünstigste Instrument. Viel billiger wäre ein nationales Verkehrssystem, das auf weniger fetten Fahrzeugen basiert und mit einem Bruchteil der heute üblichen Motorenleistung auskommt. Damit liesse sich der CO2-Zielwert von 95 Gramm/km für neue Autos ab 2020 auch ohne «Phasing-in», «Supercredits» sowie weitere Schlupflöcher erreichen. Und indirekt könnte die Schweiz damit auch den CO2-Ausstoss für die Batterieproduktion in China sowie den Import von Kohlestrom aus Deutschland vermindern.