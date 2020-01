Das Wasser kommt – aber noch niemand weiss, wie schnell

Dieses apokalyptische Bild von New York ist nur eine Simulation, könnte aber Wirklichkeit werden.

Daniela Gschweng / 24. Jan 2020 - Bis wann genau den Küstenstädten das Wasser «bis zum Hals» stehen wird, ist wichtig. Eine exakte Prognose jedoch ist schwierig.

Der Meeresspiegel steigt seit Jahrzehnten an, grösstenteils aufgrund der Klimaerwärmung. Nur: Wieviel genau steigt er in den kommenden zehn, zwanzig oder dreissig Jahren? Wissenschaftler versuchen, den Pegelanstieg genau vorauszusagen.

Für Städte und Länder an der Küste ist jeder Zentimeter wichtig. Sie müssen Schutzvorkehrungen planen oder gar landwirtschaftliche Flächen aufgeben. Nicht zuletzt ist das eine Frage, die sich in Rupien, Dollar oder Euro ausdrücken lässt.

Wie schwierig eine Vorhersage ist, hat «3sat» in einer Dokumentation festgehalten.

Die erste Vorhersage traf zu – allerdings 12 Jahre später

Insgesamt gehe es um viele Milliarden Dollar, und das nur, was die Küstenstädte betrifft, sagt der Geophysiker Klaus Jakob. Um 2000 berechnete er erstmals, wie sich ein grosser Sturm auf die Stadt New York auswirken würde. Das New Yorker U-Bahn-System wäre in etwa 40 Minuten geflutet, stellten er und seine Mitstreiter fest. 2012 kam Hurrican Sandy, verursachte einen Schaden von 19 Milliarden Dollar und bewies, dass er recht hatte.

Die Dokumentation erklärt anschaulich, womit hunderte Millionen Menschen bis zum Ende des Jahrhunderts schlimmstenfalls rechnen müssen. Darüber hinaus sind bisher keine Vorhersagen möglich. Bei einigen Küstenlandstrichen stellt sich die Frage, wie lange sie sich noch gegen das Meer verteidigen lassen.

Das Meer steigt nicht überall gleich schnell an

Den Anstieg des Meeresspiegels an einem konkreten Ort vorherzusagen, ist kompliziert. Viele Faktoren spielen mit, und der Anstieg ist nicht überall gleich. Das Meer beispielsweise verteile sich nicht gleichmässig über den Globus, erklärt der Ozeanograf Sönke Dangerdorf, eher schwappe es hin und her wie in einem Gefäss, das geschwenkt wird. Und auch die Erdkruste an den Küsten bewegt sich relativ zum Wasser nach oben oder unten, was sich im schlimmsten Fall zum Pegelanstieg addiert.

Dazu kommt das komplexe Verhalten schmelzender Eisberge und Gletscher sowie die Tatsache, dass sich Wasser schon bei einem geringeren mittleren Temperaturanstieg merklich ausdehnt. Wissenschaftler mussten ihre Vorhersagen in der Vergangenheit bereits mehrmals nach oben korrigieren.

Erdgeschichtlich gesehen ist alles möglich

Erdgeschichtlich gesehen leben wir obendrein in einem Zeitabschnitt, in dem der Meeresspiegel bisher aussergewöhnlich stabil ist. Wie dynamisch er sich ändern kann, ist schwer zu sagen. Auch andere Eigenschaften der Klimakrise spielen eine grosse Rolle.

In den Berechnungen geht es beispielsweise nicht um einen Durchschnittstag, sondern darum, was passiert, wenn ein sogenannter «Jahrhundertsturm» geschieht. Aber wie oft ist das? Da sich extreme Klimaereignisse häufen, sollte man da nicht besser von einem «Jahrzehntensturm» sprechen und auch damit rechnen?

