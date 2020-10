Als Joe Biden diesen Satz sagte, wusste er nicht, dass er einer seiner grössten Fehler im Wahlkampf sein würde.

Am 23. Januar 2018 erzählte Joe Biden in einer Podiumsdiskussion des Council on Foreign Relations, einer der einflussreichsten Denkfabriken in Washington, wie er den ukrainischen Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin aus dem Amt entfernen liess. Schokin ermittelte wegen Korruptionsverdacht gegen den Gaskonzern, in dem Bidens Sohn Hunter einen lukrativen Posten im Verwaltungsrat hatte. Biden sagte vor laufenden Kameras, er habe Anfang 2016 der Regierung in Kiew gesagt, wenn Schokin nicht innert sechs Stunden gefeuert werde, gebe es kein Geld von den USA.

«I looked at them and said 'I'm leaving in six hours: if the prosecutor is not fired, you're not getting the money'. Well, son of a bitch. He got fired.»

Bei dem Geld handelte es sich um eine Tranche von einer Milliarde Dollar im Rahmen eines grossen IWF-Hilfsprogramms für die Ukraine. Biden war als Vizepräsident unter Barak Obama zuständig für die Ukraine-Politik und hatte sich lautstark für einen Machtwechsel eingesetzt. US-Energiekonzerne planten Öl- und Gasgeschäfte in der Ukraine. Die USA wurden von Russland beschuldigt, Drahtzieher hinter dem Aufstand in Kiew zu sein.

Zwei Monate nachdem der Machtwechsel vollzogen war, meldete Burisma Holdings, der grösste private Gaskonzern der Ukraine mit Offshore-Sitz in Zypern, der Vorstand werde um Hunter Biden erweitert. Seine monatlichen Bezüge wurden in den Medien auf 50'000 Euro geschätzt.

Man stelle sich einmal vor, Donald Trump unterstütze einen gewaltsamen Machtwechsel in Venezuela und zwei Monate nach dem gelungenen Putsch nehme ein Sohn von Mike Pence Einsitz im Verwaltungsrat des grössten venezolanischen Ölkonzerns. Was würde wohl Nancy Pelosi dazu sagen?

In Grossbritannien liefen 2014 bereits Korruptionsermittlungen gegen einen der Burisma-Eigentümer, den ehemaligen ukrainischen Umweltminister Mykola Slotschewski. Joe Biden setzte nun offensichtlich auf massive Erpressung, um die Ermittlungen gegen die Firma, in der sein Sohn sass, abzuwürgen. Nicht ohne Grund. Man darf vermuten, dass im Laufe der Strafuntersuchung unter anderem eine Menge Details und Hintergründe über den Machtwechsel in der Ukraine ans Licht gekommen wären.

Nach der Entlassung von Generalstaatsanwalt Schokin stellte sein Nachfolger die Ermittlungen gegen Burisma aus Mangel an Beweisen ein. Der damalige US-Botschafter in Kiew warf der Ukraine aber vor, es seien entscheidende Dokumente zurückgehalten worden. Schokin selbst versicherte in einer eidesstaatlichen Erklärung, Präsident Poroschenko habe wegen Biden Druck auf ihn augeübt.

Gleichzeitig wurde in den meisten westlichen Medien jedoch der Vorwurf verbreitet, Wiktor Schokin sei abgesetzt worden, weil er selbst korrupt sei. Schokin sei also nicht wegen der Affäre um Hunter Biden rausgeflogen. Diese wurde offenbar als Quantité negligeable betrachtet und löste kaum weitere Nachforschungen in westlichen Medien aus.

Donald Trump brachte die Sache dann wieder ins Rollen, als er Druck auf die Regierung in Kiew machte, Ermittlungen über die Geschäfte der Biden-Familie in der Ukraine aufzunehmen. Der Schuss ging nach hinten los, als die Demokraten dies erfuhren und versuchten, Trump draus einen Strick für ein Impeachment zu drehen.

In dem famosen Telefongespräch mit Wolodimir Selenski sagte Trump am 25. Juli 2019 laut den veröffentlichten Aufzeichnungen, Biden habe damit geprahlt, er habe die Ermittlungen gegen den Gaskonzern gestoppt: «Biden went around bragging that he stopped the prosecution.» Wobei sich Trump ganz offensichtlich auf jene famose Podiums-Szene Bidens im Council on Foreign Relations bezog, die seither auf Youtube millionenfach angeklickt wurde. Wenn Biden damals geahnt hätte, was er anrichtete, er würde jetzt sicher nicht noch einmal den Kraftprotz spielen.

Nun versucht das Trump-Team in den letzten Tagen vor den Wahlen, die Affäre erneut zu ventilieren, um dem Herausforderer Joe Biden in die Suppe zu spucken. Die «New York Post», ein Boulevard Blatt, an dem Rupert Murdoch beteiligt ist, publizierte Mails, die von Hunter Bidens Computer stammen sollen. Dort ist von einem Treffen zwischen Joe Biden und einem Kadermann der Burisma Holdings die Rede. Die den Demokraten zugewandten Medien wittern Fake. Es ist der vorläufig letzte Akt in einer Polit-Operette mit dem Titel «Ukraine-Connection».

Interessant ist, dass Facebook und Twitter die Verbreitung dieser Nachricht reflexartig unterdrückt haben. Rafael Lutz hat darüber auf Infosperber ausführlich berichtet. So ergibt sich ein kollateraler Erkenntnis-Effekt. Die Ukraine-Affäre macht einmal mehr deutlich, in welchem Ausmass die Giganten der sozialen Medien bestimmen, was ihre User im Netz lesen dürfen und was nicht. Der britische Historiker Niall Ferguson, ein entschiedener Trump-Gegner, hält das für einen Skandal. In der NZZ publizierte er letzte Woche einen Artikel mit der Überschrift: «Gute Zensur gibt es nicht. Das gilt auch im Internet.»

*************************************************************

Angebliche Beweise mit dubioser Herkunft

Huffpost:

Anatomy Of A Smear: Questions Surrounding The New York Post’s Hunter Biden Story

New York Times:

New York Post Published Hunter Biden Report Amid Newsroom Doubts

Süddeutsche Zeitung:

Der Kampf um 26 magische Wörter

*************************************************************