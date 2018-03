Nette News aus der Ukraine – und Europa schaut weg

© RUTV

Die ukrainische Nationalgarde demonstriert zum Gedenken an den Kriegsverbrecher Roman Schuchewytsch

Christian Müller / 05. Mrz 2018 - Der Nationalismus in der Ukraine flammt weiter auf, aber in Europa wird darüber nicht informiert. Das russische TV zeigt es.

Infosperber hat am 18. Februar 2018 darauf aufmerksam gemacht, dass in der Ukraine mittlerweile eine staatsunabhängige Nationalgarde der Bevölkerung in Aussicht gestellt hat, sie werde nun für Ordnung sorgen (siehe hier). Haben die deutschsprachigen Mainstream-Medien das zwischenzeitlich auch zur Kenntnis genommen?

Nein, nicht wirklich. So absurd es tönen mag: Man muss das russische Fernsehen anschauen, wenn man diese Nationalgarde in Aktion sehen will.

Heute, am 5. März, war wieder Todestag von Roman Schuchewytsch. Schuchewytsch, geboren 1907 in Krakowitz bei Lemberg in Galizien, war im Zweiten Weltkrieg ein echt übler Kriegsmann, lange auf der Seite der deutschen Nazis im Einsatz, bis Hitler merkte, dass ukrainische Nationalisten auch nicht so richtig in seine Idee eines Grossdeutschen Reichs passten. Später kämpfte Schuchewytsch im Verbund mit Stepan Bandera gegen die Sowjetunion und liess sich auch vom formellen Kriegsende im Frühling 1945 nicht beeindrucken. Die Untergrund-Kämpfe gingen in jener Gegend mehrere Jahre über 1945 hinaus weiter. Es ging gegen die Juden, gegen die Polen und gegen die Russen. Am 5. März 1950 fiel Schuchewytsch in einer Schiesserei mit Truppen der Sowjetunion.

Während die Ostukraine Roman Schuchewytsch als Kriegsverbrecher einstuft – und damit, unabhängig der von Schuchewytschs vertretenen Parteien, Recht hat – werden im Westen der Ukraine, vor allem in Galizien, Roman Schuchewytsch zusammen mit Stepan Bandera als Nationalhelden verehrt, heute wieder mehr denn je.

So fand denn auch in diesem Jahr am gestrigen Sonntag in Lviv in der Westukraine, dem ehemaligen Lemberg, zum Gedenken an diesen Schurken eine grosse Feier statt. Und natürlich waren nun auch die Mitglieder der neuen Nationalgarde vor Ort. Mit Fahnen und Fackeln, Trommeln und allem, was es zur Aufheizung der Stimmung und zur Erzeugung von Hass auf das Fremde braucht. Und, man weiss es, diese Methode funktioniert.

Es lohnt sich, dieses für westliche Medien zu vernachlässigende Ereignis eine halbe Minute lang anzuschauen: Hier, von Position Minute 2.50 bis Minute 3.15. (Das Video zeigt im vorhergehenden und restlichen Teil die russische Infosendung «60 Minuten» vom 5. März, wo Politologen verschiedener Provenienz die Ereignisse der letzten Tage interpretieren und kommentieren. Hier anklicken und den Zeiger auf Minute 2.50 vorrücken.

Auf dem von den Demonstranten getragenen Transparent steht zu deutsch: «Kviv ist keine Stadt für die polnischen Herren».

Wann gehen Europa die Augen auf, was in der Ukraine abläuft?