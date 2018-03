Eine vom Staat unabhängige Nationalgarde übernimmt

Wirtschaftlich geht es der Ukraine schlechter und schlechter. Staatspräsident Petro Poroshenko hat das Vertrauen der Bevölkerung längst verloren. Er hat keine 10 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Es gibt in diesem Land im Moment nur fünf Konstanten:

Es gibt aber eine neue, echt üble und brandgefährliche Entwicklung: Eine vom Staat unabhängige paramilitärische Organisation, eine Art Nationalgarde, hat grossen Zuspruch. Die Mitmarschierenden jeden Alters sind bewaffnet und erklären in aller Öffentlichkeit: Jetzt sorgen wir für Ordnung.

Wo man die besten Informationen über die Ukraine erhalten kann? Es gibt einen ukrainischen Journalisten, Anatoly Sharij, der sich aus Sicherheitsgründen aus der Ukraine abgesetzt hat und nun aus einem westeuropäischen Land regelmässig über die Ukraine informiert – leider in ukrainischer Sprache, also eher nichts für westliche Journalisten. Für jene, die Ukrainisch oder Russisch verstehen, hier der Link zu seiner Website, auf der man einen Newsletter abonnieren kann, um (fast täglich) benachrichtigt zu werden, wenn er einen neuen Bericht auf Youtube hat.

Aber Anatoly Sharij berichtet nicht nur über die Ukraine, er zeigt auch Filme, so etwa einen über diese neue, oben erwähnte Nationalgarde. Dieses Youtube-Video anzuschauen lohnt sich, auch ohne Russisch oder Ukrainisch zu verstehen. So ab Minute 2:00 sieht man diese neue private paramilitärische Organisation. Da darf man mit gutem Grund mulmige Gefühle haben.

Das Mandat der OSZE läuft bis Ende März

Zurzeit hört und liest man in den westlichen Medien kaum mehr über die Ukraine. Im Brennpunkt ist jetzt der Nahe Osten. Aber es gibt gute Gründe, auch die Ukraine im Auge zu behalten. Auch der Bürgerkrieg in der Ukraine hat eine schwerwiegende geopolitische Komponente. So etwa läuft die Special Monitoring Mission SMM der OSZE Ende März aus, wie der an ihrer operativen Spitze stehende Schweizer Alexander Hug es für möglich hält. Noch versuchen rund 700 internationale Beobachter, die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine unter Kontrolle zu halten – nicht mit Waffen, aber mit möglichst genauen Berichten über die Verletzungen des Waffenstillstandes. Dieser im Jahr 2014 von der OSZE erteilte Auftrag wurde schon zweimal verlängert, aber diesmal, Ende März 2018, scheint eine Verlängerung nicht mehr ganz selbstverständlich zu sein.

Zum Bild: Alexander Hug ist Principal Deputy Chief Monitor der OSZE-Beobachtungsmission in der Ukraine. Er war vor seinem Einsatz in der Ukraine Berater des OSZE-Hochkommissars für Nationale Minderheiten. Der erfahrene Rechtsanwalt ist Offizier der Schweizer Armee und war schon für die OSZE in Bosnien/Herzegowina im Einsatz, im Kosovo sowie für die Temporary International Presence in Hebron.

Wie so ein Tagesbericht der OSZE-SMM im Donbass in der Ostukraine aussieht, kann man hier sehen. Interessant ist, dass da nicht von ukrainischen oder russischen Projektilen die Rede ist, sondern immer nur die Himmelsrichtung angegeben wird. Daraus ist zumindest zu sehen, dass die Schiessereien keineswegs einseitig sind.

Eine weitere Möglichkeit, sich über die Entwicklungen in der Ukraine zu informieren, ist die englischsprachige Kyiv Post. So etwa meldete sie gerade in diesen Tagen, dass die USA der Ukraine seit 2014 für 850 Millionen Dollar militärische Ausrüstung übergeben haben – als Geschenk. Wörtlich: «Ambassador Yovanovitch said the United States had provided $850 million worth of military aid to Ukraine since the outbreak of Russia’s war in the Donbas in 2014, adhering to its commitment to help Ukraine preserve its independence and territorial integrity. The military aid would also bring the country closer to forming NATO-compatible armed forces, the ambassador added.» Man beachte: «Die Militärhilfe werde dem Land auch helfen, seine Armee NATO-kompatibler zu machen.»

Es ist aber so oder so bei der Berichterstattung über die Ukraine besonders wichtig, dass nicht nur eine Informationsquelle benutzt wird, da die machtpolitischen Interessen der verschiedenen Seiten extrem unterschiedlich sind und sehr viele Berichte deshalb politisch zurechtgebogen daherkommen.