NATO-Kompatibiltät: Auch die Offizier-Grade müssen übereinstimmen

Christian Müller / 18. Mrz 2018 - Die NATO arbeitet offen und erkennbar daran, die Armee der Ukraine zu integrieren. Europa aber verschliesst Augen und Ohren.

Zum Autor hier anklicken. Es gibt keine Interessenkollisionen.

Wann endlich begreifen Leute wie der Herr M�ller, dass die Ukraine ein souver�ner Staat ist und sich einen Dreck um das Wohlbefinden des russischen Staatschefs k�mmern muss ? Putin passt es nicht, dass die Ukraine in den 90ern mit einem Referendum f�r die Abspaltung von der Sowjetunion war. Mit �ber 90% dr Stimmen, auch auf der Krim. Dabei ist die russische Politik selber schuld, man hat in der Ukraine nicht vergessen, wie 3,5 Millionen Menschen wegen Stalins Landwirtschaftspolitik verhungert sind und bis heute gab es daf�r keine Entschuldigung. Nicht eine.

Und �brigens, ein Beitrittskandidat zu sein, heisst noch gar nichts, denn f�r einen Beitritt m�sste die Ukraine auf die Krim verzichten, weil in den Satzungen der NATO deutlich steht, dass kein neues Mitglied mit einem anderen Land Gebietsstreitigkeiten haben darf. Wird das die Ukraine tun ? Wohl weniger.

Noch eine Bemerkung am Rande. Obwohl ich durchaus sehr EU-freundlich bin, muss auch ich feststellen, dass diese EU auch hier kl�glich versagt hatte und so �berhaupt erst den Boden f�r die USA frei gemacht hat. Dabei sollte man auch nicht vergessen, dass Obama keine Waffen an die Ukraine lieferte, w�ren damals die modernen Javeline Panzerabwehrraketen geliefert worden, dann w�rden heute in der Ost-Ukraine weitaus mehr russische Panzerwracks herumstehen, als dies schon der Fall ist.



Ich bin ein Fan von Infosperber, aber manchmal ist eine tendenzi�se Linie zu erkennen, die man wirklich nicht gutheissen kann.



@Thomas Sennhauser: Es steht Ihnen selbstverst�ndlich frei, die Welt total anders zu beurteilen. Meine pers�nliche Erfahrung von meinen Aufenthalten in der Ukraine ist die, dass die Geschichte des Landes eben keine einheitliche Nation geschaffen hat. In Transkarpatien zum Beispiel m�chte man bis heute lieber zur Slovakei oder zu Ungarn geh�ren (wie in der Vergangenheit), denn mit Kiev hat man dort nichts am Hut. Und Kiev hat auch die regionalen Sprachen nie richtig akzeptiert. Gleichzeitig mit dem Referendum betr. die Unabh�ngigkeit der Ukraine 1991 gab es ein Referendum betr. Autonomien. 80 Prozent der Abstimmenden in Transkarpatien w�nschten mehr Autonomie, insbesondere die Pflege ihrer ruthenischen Sprache. Das hat Kiev nie erlaubt. Ein guter Freund von mir, urspr�nglich Lehrer und sp�ter bekannter Schriftsteller, k�mpfte �ber Jahre intensiv f�r das Recht, in Transkarpatien ruthenisch zu sprechen, aber man hat ihn aus allen Gremien, auch aus dem Schriftsteller-Verband, entfernt und nach 2014 immer wieder polizeilich verfolgt und bedr�ngt. Leider ist er zwischenzeitlich verstorben. H�tte Kiev dem mehrsprachigen und historisch und kulturell sehr unterschiedlich strukturierten Land mehr Rechte zur Erhaltung der regionalen Eigenheiten gegeben, w�re die Geschichte der letzten zehn Jahre wohl ganz anders herausgekommen. Wenn Kiev immer im Namen "der Ukraine" spricht, so ist das eine reine Leerformel. Bitte lesen Sie den Artikel �20 Jahre Fehlpolitik der USA�, wie unter dem Artikel angegeben: Der intime Russland-Kenner und Diplomat George F. Kennan hat schon 1997 dringlichst davor gewarnt, die NATO nach Osten zu erweitern. Aber nein, die USA wollten Russland dem�tigen. Die gegenw�rtige Situation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Christian M�ller

Thomas Sennhauser, am 18. März 2018 um 13:34 Uhr