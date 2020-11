Die Schweiz vergibt eine grosse Chance

© cm

«Hier darfst Du nicht» … in Afrika aber darf man fast alles: Glencore Hauptsitz in Baar (ZG)

Christian Müller / 30. Nov 2020 - Das Nein zur Konzernverantwortungsinitiative ist der Sieg einer Frau und der globalen Konzerne mit Sitz in der Schweiz.

Die Konzernverantwortungsinitiative ist von der Mehrheit der Abstimmenden, wenn auch knapp mit 50,7 Prozent, angenommen worden. Da aber auch die Mehrheit der Kantone zustimmen musste, also das sogenannte Ständemehr nötig war, um ein gültiges Ja zu erreichen, und von 20 Vollkantonen und 6 Halbkantonen nur acht Vollkantone und ein Halbkanton ja sagten, ist die Initiative abgelehnt worden. Damit hat die Schweiz eine grosse Chance verpasst: Die Chance, der Welt zu zeigen, dass sie den globalen Konzernen nicht nur tiefe Steuern offeriert, sondern sie auch zu einem ethisch verantwortbaren Handeln in den Entwicklungsländern zwingt.

Schade.

Die zweite Initiative, die der Nationalbank Investitionen in die Rüstungsindustrie verbieten wollte, hatte, weil diese Forderung mehrheitlich als politisch «links» eingestuft wurde, für ein Ja keine Chance. Mit über 42 Prozent Zustimmung verbuchte sie aber immerhin einen Achtungserfolg – und damit einen Motivationsschub, mit ähnlichen Vorschlägen nicht zu lange zuzuwarten.

Der Sieg einer Frau

Schon im Voraus wurde in verschiedenen Medien darauf aufmerksam gemacht, nicht zuletzt vom St. Galler Tagblatt, das «seine» Bundesrätin Karin Keller-Sutter ja besonders gut kennt, dass ein mögliches Nein zur KVI als Sieg dieser Bundesrätin zu bewerten sei, da sie mit besonders intensivem und auch sehr persönlichem Einsatz dagegen aufgetreten sei. Das ist besonders bedenkenswert, wenn man sich daran erinnert, wie Karin Keller-Sutter in den Bundesrat gewählt – um nicht zu sagen: hineinmanövriert – worden ist. Als im Jahr 2017 wieder einmal ein Bundesrat aus dem Tessin fällig war und dort mit Laura Sadis eine bestens qualifizierte Frau zur Verfügung stand, gelang es den strategischen Strippenziehern der FDP, das Thema «Frau» beiseite zu schieben und einen – mitnichten besonders gut qualifizierten – männlichen Kandidaten, Ignazio Cassis, ins Rennen zu schicken. Mit Erfolg. Dies im erkennbaren Hinblick darauf, dass bei der schon bald darauf anstehenden weiteren Bundesratswahl die von der FDP gewünschte, aber nicht in allen Parteien besonders beliebte Karin Keller-Sutter dann mit dem Argument «Frau» deutlich bessere Wahlchancen haben würde. Auch diese Rechnung ist glorios aufgegangen. Die rechtsbürgerlichen Strategen der FDP dürfen sich auf die Brust klopfen, sie brachten Karin Keller-Sutter in den Bundesrat, der gewünschte Rechtsrutsch im Bundesrat gelang. Und im Gegensatz zu früher, als sich die Bundesräte und Bundesrätinnen – auch im Sinne der Kollegialbehörde – bei Abstimmungen persönlich zurückgehalten haben, hat sich Karin Keller-Sutter für ein Nein zur KVI nun auch tatsächlich persönlich stark engagiert.

Der Sieg der «Wirtschaft»

Der zweite Sieger der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative ist der Wirtschaftsverband Economiesuisse, der sich ebenfalls mit grossem Aufwand gegen die KVI engagiert hat. Auf die gestrige Frage von Radio SRF, ob die Economiesuisse im Hinblick auf ein mögliches fehlendes Ständemehr besonders intensiv in den kleinen Kantonen für ein Nein gekämpft habe, antwortete der neue Präsident Christoph Mäder vielsagend, man habe «die Anstrengungen da intensiviert, wo man am meisten Erfolgschancen gesehen habe» (im SRF-Podcast Minute 17).

Die erste Meinungsumfrage des Forschungsinstituts GFS hatte ergeben, dass vor allem Frauen der Konzernverantwortungsinitiative wohlgesinnt waren, nämlich damals 72 Prozent. Die Strategie der Gegner zielte deshalb sichtlich auf einen Meinungsumschwung der Frauen, indem Politikerinnen in der Werbung gezielt die Frauen ansprachen. Wirkung gezeigt hat offensichtlich auch das – falsche – Argument, nicht nur die grossen Konzerne, sondern auch die KMUs würden bei Annahme der KVI mit zusätzlicher Bürokratie belastet.

Dick Marty, Herz und einer der Köpfe der Konzernverantwortungsinitiative, darf sich wenigstens über etwas freuen: Sein Heimat- und Wohnkanton Tessin, der sich in den letzten Jahren politisch mehr und mehr nach rechts verschoben hat, hat «seiner» Konzernverantwortungsinitiative zugestimmt. Die «Ticinesi» haben also ihn, den immer ehrlichen und verantwortungsbewussten FDP-Politiker, noch immer in bester Erinnerung und halten ihm die Treue. Im Gegensatz zu seiner Partei.

Interessante Details stehen noch aus

Es ist zu hoffen, dass die Universitäten und die beauftragten Forschungsinstitute bei ihren nun fälligen Recherchen drei Punkten ihre besondere Beachtung schenken: Wie gross war schliesslich noch der Anteil der Frauen an den Ja-Stimmen? (Gemäss einer Nachbefragung von Tamedia wäre die Initiative mit 55 Prozent angenommen worden, hätten nur Frauen abgestimmt. Der Ja-Anteil der Männer betrug gemäss dieser Umfrage 43 Prozent.) Dann, und wichtig: Wie viel Geld wurde auf beiden Seiten für die Werbung ausgegeben, und von wem? Und neu: Wie stark haben sich die Gegner der Initiative mit ihrer Nein-Propaganda in den Medien und mit Polit-Veranstaltungen besonders auf die kleinen Kantone konzentriert? Denn für ein kantonales Ja oder Nein braucht es zum Beispiel – Ausländer weggerechnet – im kleinen Kanton Appenzell Innerrhoden 40mal weniger Stimmen als im grossen Kanton Zürich. Würde sich herausstellen, dass die Gegner der Initiative speziell in den kleinen Kantonen aktiv waren, um eben ein Ständemehr zu verhindern, dann muss dieses Thema schnellstens auf den politischen Tisch.

Infosperber wird noch ausführlicher und detaillierter auf diese beiden Abstimmungen zurückkommen.

