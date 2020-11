Power-Frauen verraten ihr Männer-Profil

Die Polit-Propaganda gegen die Konzern-Verantwortungs-Initiative lässt tief blicken. Frauen buhlen um Frauenstimmen für ein Nein.

Mann weiss es und ist überzeugt: Die Gleichberechtigung der Frauen ist auch in der Schweiz noch nicht vollständig erreicht. Auch in die Führungsgremien gehören mehr Frauen. Sie denken meist langfristiger und bringen oft auch soziale Gesichtspunkte in die Diskussionen, die von Männern zwecks Vereinfachung der Entscheidungskriterien gerne verdrängt werden.

Dass die Frauen in der Schweizer Wirtschaft aber bereits recht gut vertreten sind, ist auch kein Geheimnis. In der «Schweiz am Wochenende», also den CH Media-Zeitungen, steht ein ganzseitiges Inserat gegen die Konzern-Verantwortungs-Initiative. Darauf werden die Köpfe von 18 prominenten Wirtschaftsvertretern gezeigt – oder eben genauer: von 10 Wirtschaftsvertretern und 8 Wirtschaftsvertreterinnen. Sie beanspruchen, repräsentativ für die Schweizer Wirtschaft zu sein, denn die Headline der Anzeige heisst ganz einfach: «Die Schweizer Wirtschaft sagt NEIN zur untauglichen Konzern-Verantwortungs-Initiative.» Daraus kann man schliessen: In der Schweizer Wirtschaft haben die Frauen bereits zu 44,5 Prozent das Sagen. So schlecht ist das ja auch wieder nicht.

Ganzseitige Anzeige in der «Schweiz am Wochenende»: 8 von 18 gezeigten Wirtschaftsrepräsentanten sind Frauen, davon vier besonders gross hervorgehoben. (Die kleingedruckte Namenliste darunter ist nicht wiedergegeben, da hier unleserlich.)

Eine zweite Anzeige in den gleichen Zeitungen, eine halbe Zeitungsseite gross, lässt allerdings einige rote Lämpchen aufleuchten. Die Headline: «FRAUEN GEGEN Konzern-Verantwortungs-Initiative KVI: Offener Brief an die Kirchen». Darin fordern 35 «Christliche Frauen aus der ganzen Schweiz» die Kirchen in der Schweiz auf, auf die Befürwortung der Konzern-Verantwortungs-Initiative zu verzichten. Die Ziele der KVI seien zwar gut, schreiben sie, der «darin vorgeschlagene Weg» sei aber «unrealistisch» und laufe den «beabsichtigen Zielen sogar entgegen.» (Ja, auch der Druckfehler «beabsichtigen» statt «beabsichtigten» ist original.) Die 35 Frauen, allesamt National- oder Ständerätinnen der SVP, FDP und CVP, Stadträtinnen, Parteipräsidentinnen oder auch Unternehmerinnen, verteidigen «unsere Wirtschaft», die vor «aufwändigen Verfahren» geschützt werden soll.

Die Headline der (eine halbe Zeitungsseite grossen) Anzeige der «Christlichen Frauen» gegen die KVI in der «Schweiz am Wochenende».

Was kann daraus abgelesen werden?

Warum wenden sich ausgerechnet christliche FRAUEN (gross, wie in der Headline) gegen die KVI? Offensichtlich nehmen sie an, dass ausgerechnet Frauen den Ausschlag für ein Ja bei der Abstimmung geben könnten und dass deshalb ein Aufruf von FRAUEN bei den Frauen für ein NEIN zur KVI mehr Wirkung zeigen könnte. Ihre Vermutung zum Abstimmungsverhalten der Frauen ist begründet. Die erste von SRF veröffentlichte Abstimmungsumfrage zeigte: Frauen unterstützen die KVI mit 72 Prozent, Männer «nur» mit 55 Prozent. Der Grund sei die höhere Gewichtung ökologischer Anliegen bei Frauen, so Martina Mousson vom Umfrageinstitut GFS Bern. Der Luzerner CVP-Ständerätin Andrea Gmür, selber eine KVI-Gegnerin und Mitunterzeichnerin der Anzeige «FRAUEN GEGEN», war es vorbehalten, in der SRF-Tagesschau auch noch die Klischee-gerechte Begründung nachzureichen: Frauen seien halt «emotionaler» und im Moment finde keine Diskussion um Inhalte, sondern nur um Emotionen statt.

Frauen denken, so auch meine eigene Lebenserfahrung, auch mal sozial und ökologisch, nicht immer nur an den Profit. Genau darum gehören sie ja auch vermehrt in die Führungsgremien.

Was aber zeigt die Anzeige der 35 Frauen auch noch? Sie zeigt, dass im Bedarfsfall auch Frauen versuchen können, eine verantwortungsvolle Politik zu verhindern. Sprich: Der administrative Aufwand der Schweizer Wirtschaft ist diesen 35 Power-Frauen gewichtiger als die Verhinderung von Kinderarbeit in afrikanischen Minen und Plantagen.

Der Aufruf der 35 «Christlichen Frauen» an die christlichen Kirchen der Schweiz, ihren biblischen Auftrag für den Schutz der Schöpfung, für Menschenliebe und Frieden für einmal zu vergessen und zur Konzern-Verantwortungs-Initiative doch gefälligst zu schweigen, ist ein Schuss ins eigene Knie: Mit ihrer Angst, Frauen könnten mit einem Ja zur KVI zu menschenfreundlich abstimmen, bestätigen sie zwar, dass Frauen tendenziell sozialer, ökologischer und menschenfreundlicher sind als Männer, aber sie machen gleichzeitig darauf aufmerksam, dass gerade auch Frauen in Karriere-Positionen im Zweifelsfall ebenso hart und hartherzig sein können wie wir Männer – zum Beispiel dem Profit der Firmen zuliebe.

Zur Stellungnahme der Kirchen siehe auch das SRF-Tagesgespräch mit der neuen Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz Rita Famos: «Wie politisch soll die Kirche sein?»

Für jene Leserinnen, die auch mal einen kritischen Beitrag einer Frau in einer erklärt linken Zeitschrift zum Thema Frauen in Führungspositionen lesen mögen, hier:

«Feminismus von oben: Und wo bleiben die anderen 99 Prozent?» (von Franziska Heinisch in «Jacobin»)