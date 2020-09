Das VBS im Griff von Experten und Lobbyisten

Niklaus Ramseyer / 08. Sep 2020 - Zum Kauf von Kampfjets: Schwache politische Führung will politische Kontrolle über die Rüstung der Schweizer Streitkräfte aufgeben.

«Die Typenfrage ist ohnehin irrelevant.» Diesen Satz hat die Schweizer Verteidigungsministerin, Bundesrätin Viola Amherd (CVP), in ihrer Kampagne für ein Ja des Volks zu satten 6 Milliarden Steuer-Franken für neue Kampfjets nun schon oft gesagt. Sie will damit begründen, wieso wir am 27. September das grösste Rüstungsgeschäft aller Zeiten als Katze im Sack kaufen sollen. (Es wird uns über die ganze Nutzungsdauer insgesamt mehr als 20 Milliarden Steuer-Franken kosten). Wieso der Souverän also nicht wissen darf, welches Kampfflugzeug von wem gekauft werden soll. Im offiziellen Abstimmungsbüchlein sind die vier vorevaluierten Kampfjet-Typen nicht einmal aufgeführt.

Kampfjet-Lieferung – «to advance US interests, strategies and plans»

Es solle einfach «das Flugzeug mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis beschafft werden», meint Amherd treuherzig. Dabei verlasse sie sich auf ihre bundeseigenen Experten. Denn: «Ich vertraue unseren Fachleuten.» Diese Fachleute beten ihr auch vor, was in der Rechnung genau der «Nutzen» der neuen Jets sein solle. Sie behaupten auch seit Jahren, was Amherd ihnen wortgetreu nachspricht: «Technische Abhängigkeiten gibt es überall.» («Berner Zeitung» vom 2. September 2020). Sie habe insbesondere «noch nirgends verbrieft gesehen, dass die Abhängigkeit bei den evaluierten Flugzeugtypen aus Amerika grösser wäre als bei den zwei Anbietern aus Europa».

Da hat unsere Verteidigungsministerin einige wichtige Dokumente vergessen. Oder ihre «Fachleute» haben ihr diese gar nicht gezeigt. Die Visionen der U.S.-«Defense Security Cooperation Agency» (DSCA) etwa.

In diesen öffentlich zugänglichen Dokumenten ist sehr wohl «verbrieft», welche Ziele die US-Regierung mit Waffenverkäufen an «Partner-Staaten» mitunter verfolgt: Es gehe darum, «die nationale Sicherheits- und Aussenpolitik der USA zu unterstützen». Konkret: Um «aussenpolitische Ziele (foreign policy objectives)» der US-Regierung. Die «Foreign Military Sales (FMS)» der US-Regierung sollen den US-Militärs zwecks Verfolgung ihrer Strategien und Pläne «erlauben, durch und mit lokalen Streitkräften zu operieren (to operate by, with and through local military forces)». Und wir sollen diese Instrumentalisierung unserer «lokalen» Luftwaffe für aussenpolitische US-Zwecke mit Milliarden von Steuerfranken auch noch finanzieren.

DSCA: Beim Rüstungskäufer wird gleich auch die US-Doktrin «implementiert» (Screenshot Website DOD)

Technisch ahnungslos, politisch unbedarft

Die «Abhängigkeiten» sind im Falle der USA also nicht einfach eine Folge der technischen Komplexität moderner Hochleistungs-Kampfjets, wie Amherd meint. Sondern politisch gewollt mit Waffenlieferungen als Instrument. Technisch ahnungslos und politisch naiv, wussten die BefragerInnen in den unzähligen Interviews, die Amherd bei ihrer Kampagne für den Kampfjet nun gegeben hat, dies meist gar nicht. Oft nicht einmal, dass die Schweiz die beiden US-Flieger F/A-18 Super Hornet und den Tarnkappenbomber F-35 A gar nicht von den Herstellern Boeing oder Lockheed-Martin kaufen würde, sondern von der US-Regierung – eben über das politisch instrumentalisierte FMS-Programm.

Sie konfrontierten Amherd darum auch nicht mit diesen Tatsachen. Wie sie die Verteidigungsministerin auch nie fragten, wieso denn die neutrale Schweiz nun plötzlich weltweit einsetzbare Hochleistungs-Bomber brauche, wo unser Land doch seit Jahrzehnten sicher «unter dem Schirm» der reinen Abfangjäger F-5 Tiger und F/A-18 Hornet lebt. Denn: Zur Verteidigung im Inland gegen Kampfflugzeuge braucht man vorab terrestrische Fliegerabwehr (Raketen, Schnellfeuerkanonen) vom Boden aus – oder Abfangjäger, die auch den Luftpolizeidienst sicherstellen können. Mit Bombern hingegen bombardieren Luftwaffen Ziele am Boden aus der Luft (Air-to-Ground).

Bomber sind Angriffs- und Interventions-Kampfjets

Heute seien alle Kampfjets «Mehrzweckflugzeuge», die alles könnten (multirole), behaupten Amherds Experten – feindliche Flugzeuge bekämpfen, Truppen am Boden bombardieren, und sogar mit ihrem Radar die Lage erkunden. Solche Experten tönten schon beim Kauf des F/A-18 um 1990 genauso. Auch der damals beschaffte F/A-18 (Fighter/Attacker) könnte eigentlich beides. Die Schweiz hat ihn indes nur in der Abfangjäger-Version beschafft. Das kam viel billiger: Eine einzige Air-to-Ground-Rakete kostet über eine Million Franken. Und Bodentruppen von einer Waffenplattform aus zu bekämpfen, die 100 Millionen Franken kostet, ist riskant und ineffizient: «Kosten-Nutzen-Rechnungen», wie Amherd sagt, gehen da sehr schnell nicht mehr auf.

Vor allem aber sind Bomber im Unterschied zu Abfangjägern klassische Angriffs- und Interventions- und nicht Verteidigungswaffen, wie sie ein neutraler Staat eigentlich bräuchte: Vorab die USA, aber auch andere gewalttätige Staaten wie die Türkei, Saudi-Arabien, Russland oder Israel, die mit Krieg Aussenpolitik betreiben wollen, bombardieren mit solchen Kampfjets immer wieder Nachbarländer oder gar weit entfernte Gebiete in Staaten anderer Kontinente. Von den US-Militärs (die noch nie ihre Bevölkerung im Inland vor militärischen Angriffen aus der Luft schützen mussten), kann und sollte die Schweizer Armee da eigentlich nichts lernen wollen. Deren «Doktrin» fängt mit technischer «Hilfe» an und führt schnell dahin, wo uns die staatlichen US-Waffenlieferanten sagen wollen, wer unsere «Feinde» seien.

Mit US-Kampfjets droht Abbau statt Schutz der Schweizer Souveränität

Wenn Verteidigungsministerin Amherd also in Interviews beteuert, sie wolle «eigenständig entscheiden, wann, wo und wie wir unsere militärischen Mittel einsetzen», dann ignoriert sie diese Fakten. Es ist ja auch die US-Regierung (als einzige so arrogant agierende weltweit) – und nicht etwa «die zwei Anbieter aus Europa» – die uns mit Sanktionsdrohungen zwingt, Länder (wie Iran, Syrien oder Russland) zu boykottieren. Länder, die uns nicht bedrohen, die nicht unsere Gegner sind – geschweige denn unsere «Feinde». Das müsste Amherd (Experten hin oder Berater her) selber gemerkt haben. Und sich auch an die erpresserischen US-Sanktionen gegen Schweizer Banken erinnern.

Die beiden Anbieter aus Europa, Dassault (Frankreich) und Airbus (Deutschland), offerieren Zusammenarbeit mit den beiden Luftwaffen ebenfalls. Verglichen mit den (oft mit geheimen Zusätzen in den Verträgen) aufgezwungenen Einmischungen seitens der US-Militärs ist das jedoch eher auf Augenhöhe und weit weniger gefährlich für die Souveränität und die Neutralität der Schweiz. International indoktrinierte «Experten» versuchen jetzt dennoch einmal mehr, die Neutralität runter zu schreiben – und engere Kooperation mit der NATO und den USA zu fordern.

Expertokratie statt demokratischer Kontrolle der Streitkräfte

Das war vor Jahrzehnten schon die Argumentationslinie jener Theoretiker der «Sicherheit durch Kooperation», und der «NATO-Interoperabilität», welche gleichfalls schwachen Schweizer Verteidigungsministern (Adolf Ogi, Samuel Schmid, SVP) verheerende Armeereformen angedient hatten. Diese orientierten sich einseitig an «NATO-Standards» und «International Benchmarks». Und hatten nicht mehr viel mit den besonderen Bedürfnissen der rein defensiven Miliz-Armee der neutralen Schweiz zu tun. Das ging so weit, dass diese Armee dann nicht einmal mehr «Schweizer Armee» hiess, sondern nur noch diffus «Armee 21». Führende Generäle verkündeten keck, sie kommandierten jetzt eine «Einsatzarmee». Der gefährliche Unfug musste dann in weiten Teilen korrigiert werden. Er hat Milliarden geschadet – und ging voll an der politischen Realität hierzulande vorbei: Inzwischen lehnen fast 90 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer eine NATO-Integration ab.

Mit der stark auf Medienwirkung ausgerichteten aber politisch eher schwachen und verteidigungspolitisch sichtbar unbedarften Verteidigungsministerin Viola Amherd drohen nun Berater, Experten und hinter ihnen internationale Lobbyisten im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) erst recht das Heft in die Hand zu nehmen. Solche «Fachleute» waren es auch, die darauf drängten, dass der Typenentscheid bis nach der Volksabstimmung über die Kampfjet-Milliarden geheim gehalten werde.

Experten wollen Parlament ausmanövrieren

Mehr noch: Es ist ein Testlauf für die zunehmende Entsachlichung und Entpolitisierung der Rüstungs-Debatte: Entmündigt werden soll in der Rüstungspolitik nach einem Ja des Volks zum Kampfjet-Blankochek am 27. September dann auch dessen Volksvertretung im Bundeshaus: Statt jedes Jahr ihr Rüstungsprogramm den Räten vorzulegen und zu begründen, will Amherd diese nur noch alle vier Jahre über schwammige Generalkonzepte und happige Globalkredite abstimmen lassen. Also: Bewilligt uns für die nächsten vier Jahre 22 Milliarden Franken. Was damit konkret gemacht wird, sollen Experten und Berater dann «anschauen und verstehen» (Amherd). Worüber sich natürlich Lobbyisten aller Art diebisch freuen könnten. Das Parlament würde quasi zur informellen «Begleitgruppe». Aber das VBS verkaufte diesen gefährlichen Abbau der «Demokratischen Kontrolle der Streitkräfte» noch dreist als strategische Stärkung des Parlaments.

Diese «Reform» hat (für gutes Steuergeld) eine internationale Beraterfirma namens Deloitte AG der Verteidigungsministerin untergejubelt.

Dabei blieb die Politik schon mal weitgehend aussen vor: Nicht etwa die zuständigen Kommissionen (SiK) der Räte waren involviert, sondern eine handverlesene «Begleitgruppe» aus Fachleuten und Alt-ParlamentarierInnen. Es bleibt zu hoffen, dass das gewählte Parlament, das in der Vergangenheit schon oft in Rüstungsgeschäfte korrigierend eingreifen oder gar Unfug verhindern musste (Panzer-87-Skandal, unsinnige Transportflugzeuge), diese Selbstentmachtung zurückweist.

Beschämende sprachliche Unterwürfigkeit

Das Volk sollte am 27.September die Kampfjet-Katze im Sack umgehend nach Bern zurückschicken.

Schon jetzt zeigt sich die US-Einmischung in unsere Luftwaffe mit dem F/A-18 deutlich und bedenklich: Unseren Schweizer Militärflugplatz Payerne haben untertänige «Fachleute» an der Autobahn bei Avenches englisch angeschrieben: «Airbase» und «Welcome». Damit die meist nicht sehr sprachgewandten US-Militärs die richtige Ausfahrt nicht verpassen, wenn sie unserer Luftwaffe jeweils ihre neuste «Doktrin implementieren» kommen.

