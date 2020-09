Darum braucht die Schweiz keine neuen Kampfjets

Christian Müller / 06. Sep 2020 - Die Abstimmung am 27. September über den Kauf von neuen Kampfjets gibt der Schweiz die Chance, das Geld sinnvoll zu investieren.

Wann immer es um die Strategie der Landesverteidigung geht, müssen – oder eben müssten – die Fragen lauten: Wer kann ein möglicher Angreifer sein? Welches Interesse kann ein anderes Land haben, unser Land anzugreifen? Und wie wird ein anderes Land vorgehen, um seine Interessen in unserem Land nach einer eventuellen Niederlage der Schweiz tatsächlich umzusetzen? Im Nahen Osten zum Beispiel sind alle Länder, die Erdöl oder Erdgas haben, wirtschaftlich interessant und also auch gefährdet, weil andere, stärkere Mächte daran interessiert sind, diese fossilen Energiequellen in den eigenen Machtbereich zu bringen. Eine relativ leicht verständliche Situation.

Was aber hat die Schweiz zu bieten, das für andere Länder oder Militärbündnisse interessant sein könnte, also die Motivation für einen militärischen Angriff auf die Schweiz liefern könnte? Über Erdöl und Erdgas oder andere Bodenschätze verfügt die Schweiz in ihrem Territorium bekanntlich nicht.

Die Schweiz hat vor allem drei «Stärken», die relevant sein könnten.

1. Die Nord-Süd-Verbindungen

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Nord-Süd-Verbindung, also die Alpenpässe, die Brücken und heute die Tunnels können strategisch wichtig sein. Nicht zuletzt deswegen hat schon der Wiener Kongress 1815 entschieden, dass die Alpenübergänge nicht in die Hände einer Grossmacht, sondern unter die Kontrolle eines neutralen Staates kommen sollen. Um die Beherrschung der Alpenübergänge als Grund für einen Angriff von aussen zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren, hat die Schweiz im Zweiten Weltkrieg den Materialtransport zwischen Hitler-Deutschland und Mussolini-Italien per Eisenbahn erlaubt und sichergestellt – eine schlaue, wenn auch nicht gerade mutige Massnahme. Vor allem aber weiss heute jeder theoretisch denkbare Angreifer, dass die Schweiz die Kunstbauten – die Brücken und Tunnels – der Nord-Süd-Verbindungen innerhalb weniger Stunden zerstören kann und es anschliessend viele Jahre militärisch geschützte Bauarbeiten bräuchte, diese Kunstbauten zu reparieren und wieder begeh- und befahrbar zu machen. Also besser gar nicht nicht angreifen, um so die Alpenübergänge zu erhalten und keine Zerstörung zu bewirken.

2. Die Präzisionsindustrie

Nicht viel anders verhält es sich mit der Präzisionsindustrie, die zu den Highlights der Schweizer Wirtschaft gehört. Auch sie funktioniert nur, wenn die Gebäulichkeiten und Maschinen dieser Industrie intakt sind und ihre Funktion gewährleistet ist, und nicht zerbombt. Auch hier hat die Schweiz im Zweiten Weltkrieg einem Angriff von aussen vorgesorgt und am 9. August 1940 mit Hitler-Deutschland einen umfangreichen Handelsvertrag abgeschlossen, wonach die Schweizer Industrie ihre Produkte, vor allem auch Waffen, an das Deutsche Reich zu liefern bereit und verpflichtet war. (Siehe dazu den Bericht des Schweizer Historikers Hans Ulrich Jost auf Infosperber hier.) Warum sollte also damals unser Land mit seiner technologisch hochstehenden Industrie angegriffen werden, wenn diese doch lieferte, was man brauchte?

3. Die Banken

Die Schweiz war in Kriegs- und ist jetzt auch in Friedenszeiten immer auch ein geeigneter Platz für erlaubte und nicht zuletzt auch für unerlaubte Bankgeschäfte: zum Verstecken von Geld, zum diskreten Verschieben von Geld, nicht zuletzt auch zum Waschen von kriminellem Geld. Dieses «Dirty Business» war und ist, so zynisch es klingen mag, einer unserer «Standortvorteile». Aber gerade auch dieses Business funktioniert eben am besten in einem Land, das nicht in einen Krieg involviert ist, weil die Gefahr, dass das Geld – ob ehrlich oder schmutzig – irgendwie verloren geht, hier deutlich kleiner ist als in einem Kriegsland. Auch hier lassen die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges grüssen …

Warum also soll die Schweiz militärisch angegriffen werden?

Sollte aus unvorhergesehenen geopolitischen Gründen die Schweiz aber eines Tages doch angegriffen oder «erobert» werden, dann geschähe – oder geschieht – das zeitgerecht hybrid: mit Cyberattacken, mit Drohnen, mit «Unmanned Ground Vehicles» UGV, mit Robotersoldaten und anderen AI-gesteuerten Maschinen, und – gerade in diesen Wochen wieder aktuell – mit heimlicher und unheimlicher finanzieller und «moralischer» Unterstützung der inneren Opposition, mit der Aufhetzung der Massen zu Demonstrationen und Aufständen – man denke etwa an den Maidan in Kiev.

Was, wenn etwa ausländische militärische Hacker die Stromversorgung unseres Landes lahmlegen? Was funktioniert in der Schweiz noch ohne elektrischen Strom? Die Wasserversorgung, die Küchen, die Heizungen, die wichtigsten Transportsysteme, der Geldverkehr (mit Ausnahme des Bargeldes): alles steht still. Auch das GPS – das sogenannte «Navi» in den Autos und in den Flugzeugen – kann von den USA aus einfach abgeschaltet werden (siehe Box unten). Selbst der Einsatz von chemischen oder gar biologischen Kampfmitteln ist trotz Verbot nicht undenkbar. Ist die Schweiz gegen all diese «Waffen», gegen all diese Kampfmittel gerüstet?

Genau weil die Schweiz eigentlich weiss, dass ein Krieg heute in Europa nicht mehr so stattfinden würde wie damals in den 1940er Jahren, sind bereits unzählige unterirdische militärische Festungsbauten und Bunker geschlossen oder zu touristischen Sehenswürdigkeiten umgebaut worden. Sie sind als militärische Bauten zur Verteidigung unseres Landes sinnlos geworden.

Aber Kampfjets sollen wir haben?

In einem CH-Media-Interview mit dem Chef der Schweizer Luftwaffe, Bernhard Müller, sagte dieser auf die Frage, warum die Schweiz denn mit dem Kauf von neuen Kampfjets auf die Zusammenarbeit mit der NATO angewiesen sei, der sogenannte NATO-Datalink 16, zu dem es einen Zugangscode braucht, könne nur von den USA erhalten werden. Und an anderer Stelle, auf die Frage, warum die Schweiz nicht selbständig operieren könne, wörtlich: «Schauen Sie, die USA sind nun mal technologisch führend. Es ist für kleinere Staaten nicht möglich, eigene Hardware und Software zu entwickeln. Man hat das bei der Mirage-Technologie gesehen, als die Schweiz versuchte, eigene technische Entwicklungen zu finanzieren. Das ist zu teuer.»

Es ist also auch von Luftwaffen-Seite klar und eingestanden, dass der Kauf neuer Kampfjets auch ein militärischer «Einkauf» in die NATO ist. Und das heisst: Sollte irgendeinmal ein NATO-Land die Schweiz angreifen wollen, kann der Zugangscode zum NATO-Datalink für die Kampfjets geändert werden, und schon bleiben unsere neuen Kampfjets am Boden. Oder erwartet die Schweiz vielleicht einen Angriff von Russland, das dann zuerst mindestens zwei NATO-Länder für den Durchmarsch besiegen müsste? Und welches Interesse sollte Russland an einer Eroberung der Schweiz denn haben?

1938, also kurz vor dem kriegerischen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges durch den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen, haben England, Frankreich und Italien die Tschechoslowakei trotz gegenseitigem Hilfsabkommen im Stich gelassen. Die Tschechoslowakei kapitulierte darauf kampflos vor Deutschland, wodurch die ganze technologisch hochstehende tschechoslowakische Industrie Hitler in die Hände fiel. Und nicht zuletzt der vielen ursprünglich tschechischen Panzer «Škoda LT vz. 35» wegen war die deutsche Wehrmacht in Polen und anfänglich auch gegen Russland erfolgreich – also weil die tschechoslowakische Industrie in voller Funktion und nicht zerbombt übernommen werden konnte.

Die Schweiz braucht eine glaubhafte Neutralität

Was die Schweiz braucht, ist ein spürbarer und glaubhafter Wille, neutral zu bleiben und ihre Stärken nicht einfach an ein USA-dominiertes Militärbündnis auszuhändigen. Die Bereitschaft, sich mit dem Kauf von neuen Kampfjets noch mehr in den NATO-Verbund hinein «zu verkaufen», ist aber das gegenteilige Signal.

Die sechs Milliarden Franken, die für den Kauf neuer Kampfjets vorgesehen sind, können auch im Inland sinnvoller angelegt werden: zur Stärkung des Zivilschutzes zum Beispiel. Für ein Notspital für künftige Pandemien, eine wirksame IT-Mauer gegen Cyberangriffe, eine besser gegen Hacker gesicherte Stromversorgung. Vor allem aber auch für internationale Missionen zur Erhaltung des Friedens, wo auch immer auf dieser Welt – als neutrales, als glaubhaft neutrales Land.

Global Positioning System / GPS Wie so viele technische Errungenschaften dieser Welt wurde auch das GPS – das «Navi», wie es heute oft genannt wird – im Interesse militärischer Überlegenheit entwickelt. Ab 1972 wurden vom US -«Department of Defense» das dafür notwendige Satelliten-System geschaffen und die Apparaturen entwickelt, mit denen man aus der Position der Satelliten, die kontinuierliche Signale senden, die eigene genaue Position ermitteln kann, auf wenige Meter genau. Anfang der 1990er Jahre war es erstmals möglich, solche militärischen GPS-Navigationsgeräte auch für den zivilen Gebrauch zu kaufen, was der Autor dieses Artikels, der über die «Private Pilot Licence» PPL verfügte, im Hinblick auf mehrere internationale Flüge als Pilot-in-Command im südlichen Afrika auch tatsächlich nutzte. Auf einem Flug von Bulawayo in Simbabwe zum «International Airport Pilanesberg» nördlich von Pretoria in Südafrika, als wegen eines Generator-Defekts die ganzen Instrumente im Cockpit der Cessna ausfielen, hat ihm dieses Gerät vielleicht sogar eine Notlandung im afrikanischen Busch erspart. Damals musste man das Ziel noch gemäss dem geografischen Koordinatensystem in Grad, Minuten und Sekunden westlicher oder östlicher Länge und nördlicher oder südlicher Breite eingeben, die man in einem gedruckten Handbuch der zur Verfügung stehenden Start- und Landepisten finden konnte. Ein militärisches «Trimble TransPacGPS» aus dem Jahr 1993, das auch heute, im Jahr 2020, so rubust wie es gebaut ist, immer noch funktioniert. (Foto Christian Müller) Heute, 27 Jahre später, ist das «Global Positioning System» GPS dank viel mehr Satelliten unendlich viel besser und genauer und die Basis der Fernsteuerung der Drohnen. Aber, und dies darf nicht vergessen werden, es ist in den Händen der USA und kann von einer Minute auf die andere auf «ungenau» umgestellt oder sogar ganz ausgeschaltet werden. Allein schon diese Technologie zeigt, wie sehr sich die Kampfmittel in den letzten Jahrzehnten geändert und weiterentwickelt haben.

