Keine Angst vor sozialen Netzwerken

Dank den digitalen Techniken ist es schwieriger geworden, Meinungen zu unterdrücken.

Rainer Stadler / 26. Nov 2020 - Pessimisten bezeichnen Facebook und Co. als Reiche der Finsternis. Doch sie bescherten uns mehr Vielfalt und Freiheit.

Josef Joffe, Herausgeber der «Zeit», hat dieser Tage in der «NZZ» einen verwirrenden Artikel über die sozialen Netzwerke geschrieben. Das wäre kein Grund für eine Nachricht. Doch in seinem Text formuliert er Gedanken, welche manche Journalisten ventilieren, wenn sie sich mit den neuen Medienverhältnissen befassen. Es sind Reflexionen einer von Abstiegsängsten geprägten Branche, welche die Kontrolle über die Kommunikationswelt verloren hat und welche gleichzeitig mit schweren Finanzierungsproblemen konfrontiert ist. Entsprechend gereizt reagieren Medienvertreter auf die Aufsteiger aus dem Technologiesektor.

Ähnlichkeiten mit dem Verhalten der vielgescholtenen Wutbürger sind zuweilen erkennbar. So malen die Kritiker aus den Massenmedien die sozialen Netzwerke gerne als Bösewichte, welche vor allem den Hass fördern und sich als Zensoren und Gedankenkontrolleure gebärden würden. «Sie alle unterdrücken Missliebiges mit wachsendem Eifer», notiert etwa Joffe.

Zwei Fraktionen unter den Kritikern

Unter den Kritikern sind zwei Fraktionen auszumachen. Die einen wollen die sozialen Netzwerke bändigen und sie mit den Massenmedien gleichstellen. Das hiesse: Facebook und Co. müssten ebenfalls die Verantwortung für die Beiträge tragen, die auf ihren Plattformen erscheinen. Gemäss der amerikanischen Gesetzgebung sind sie davon ausgenommen. Das andere Lager der Kritiker hält es nicht für akzeptabel, dass die Netzwerke als Richter bzw. als parastaatliche Akteure auftreten, die darüber entscheiden, welche Meinungen und Informationen zugelassen werden.

Beide Fraktionen übersehen wichtige Punkte.

Nehmen wir an, die sozialen Netzwerke und die Massenmedien würden hinsichtlich der redaktionellen Verantwortung gleichgestellt: Das wäre höchst heikel. Facebook und Twitter gerieten dann in eine Doppelrolle. In erster Linie sind sie Metamedien, welche auf ihren Plattformen eine beliebig grosse Zahl von Anbietern versammeln und dabei möglichst unparteiisch allen einen Zugang gewähren. Wenn sie gleichzeitig eine mediale Funktion einnähmen, müssten sie – so die Hoffnung der Kritiker – viel strenger gegen digitale Randalierer und Falschmünzer vorgehen.

Eingriffe gegen Massenmedien

Entsprechende Massnahmen würden den Netzwerken zwar weitherum Sympathien eintragen. Die Konsequenz wäre allerdings, dass die Selektion der Beiträge deutlich verschärft würde. Um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, würden die Plattformen die Zügel lieber zu stark als zu schwach anziehen – zulasten der Meinungsfreiheit. Auch die Massenmedien müssten damit rechnen, dem strengeren Regime unterworfen zu werden. Wenn beispielsweise eine Zeitung eine brisante Publikation verbreiten will, die möglicherweise persönlichkeitsverletzend ist, wäre es für ein Netzwerk naheliegend, zur Vermeidung von allfälligen rechtlichen Folgen den Betrag zu löschen. Ein Aufschrei wäre garantiert.

Aufgeschrien haben jetzt schon einige. Etwa im Oktober, als die «New York Post» mitten in der heissen Phase des US-Wahlkampfs in einem Artikel die Rolle von Joe Bidens Sohn in der Ukraine skandalisierte. Twitter griff damals erstmals gegen ein Informationsmedium ein, weil das Netzwerk die Seriosität der Publikation bezweifelte. Facebook tat dies ebenfalls. Kritiker sprachen von politisch gefärbter Zensur zugunsten der Demokraten.

Zensur?

Die sozialen Netzwerke übernehmen damit bereits eine Überwachungsfunktion auch gegenüber herkömmlichen Nachrichtenanbietern. Von einer Zensur im Sinne einer flächendeckenden Unterdrückung von Informationen kann allerdings nicht die Rede sein. Die Macht der Netzwerke reicht nicht so weit wie jene eines Staats. Es herrscht Wettbewerb. Die Medienhäuser verfügen über verschiedene Kanäle, um ihre Produkte unters Volk zu bringen. Zudem verschaffte der Aufruhr um die Eingriffe von Facebook und Twitter der Botschaft der «New York Post» zusätzliche Aufmerksamkeit auf anderen Kanälen. Die Nachricht geriet somit nicht unter den Teppich.

Ohnehin haben die beiden Netzwerke den Artikel nicht eliminiert, sondern dessen Verbreitung ausgebremst mit dem Argument, es müsse erst geprüft werden, ob der umstrittene Beitrag nicht auf Falschinformationen beruhe.

Zweifellos geraten hier die Netzwerke in die heikle Rolle eines gleichsam privatwirtschaftlichen Wahrheitsministeriums. Das ist auch eine Folge der teilweise hysterischen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen um Fake News. Gegen deren Verbreitung müssten die Plattformbetreiber etwas tun, forderten weitherum die Wortführer in Politik und Gesellschaft.

Facebooks Partner

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, schlug Facebook keinen schlechten Weg ein. Seit langem kooperiert das Netzwerk mit Nachrichtenagenturen wie der AP sowie mit weiteren Redaktionen von Medienhäusern. Diese überprüfen heikle Behauptungen, die auf Facebook kursieren, auf ihre Richtigkeit hin. Fragwürdiges wird mit einem Warnhinweis versehen. Die Auslagerung der Faktenklärung erlaubt es Facebook, nicht als Richter auftreten zu müssen. Ferner hat das Netzwerk einen unabhängigen Kommunikationsrat eingerichtet, der darüber entscheiden soll, wie Facebook grundsätzliche Fragen zur Publikationspraxis lösen soll.

Dennoch wird Facebook den Verdacht der Willkür nicht beseitigen können. Trotz Reglementen, automatischen Selektionen und Tausenden Beschäftigten, die unstatthafte Nutzerbeiträge entfernen, gleichen globale Kommunikationsplätze wie Facebook einem Dschungel. Die riesige Menge und das extreme Tempo der Interaktionen macht es praktisch unmöglich, eine halbwegs kohärente Unternehmenspolitik durchzusetzen. Zufälle prägen die Praxis der Netzwerkkontrolle. Das entlastet die Kommunikationsplattformen aber nicht von der Pflicht, ihren Umgang mit Problembären, Manipulatoren und dubiosen Beiträgen zu verbessern.

Der gigantische tägliche Kommunikationsverkehr relativiert indessen die Sorgen um einzelne fragwürdige Eingriffe, die in Medienberichten zum Thema werden. Die Meinungsfreiheit reicht auf den sozialen Netzwerken bedeutend weiter als in den Massenmedien, die missliebige Personen ohne grosses Aufsehen bedeutend schneller und ohne Begründung ausschliessen.

Sammelbecken für Dissidente

Zu hinterfragen ist auch der Vorwurf der politischen Schlagseite der sozialen Netzwerke. Einige sagen, diese würden vor allem linke Positionen begünstigen. Tatsache ist, dass bei Facebook und anderswo gerade jene Personen und Gruppen grosses Engagement zeigen, welche in den Massenmedien wenig Gehör finden – Linke und Rechte in den politischen Randzonen. Mit einigem Geschick nutzen sie die Mechanismen der Netzwerke, machen Lärm und finden so wiederum die Aufmerksamkeit der Redaktionen. Einige Akteure bauschen mit Hilfe von Robotern ihre Resonanz künstlich auf – ein immer noch kaum beleuchtetes Feld, wo sicher auch Drahtzieher mit politischen oder wirtschaftlichen Interessen eine einflussreiche Rolle spielen. Insofern führen die Netzwerke einen ständigen Abwehrkampf gegen die Instrumentalisierung durch Aktivisten.

Die Angst vor digitaler Desinformation hat zahlreiche Akteure mobilisiert. In den vergangenen Jahren ist ein neues Gewerbe von Faktenprüfern herangewachsen, die auch mit sozialen Netzwerken kooperieren. Es fällt auf, dass hier oft recht junge Personen tätig sind, die ihre Arbeit teilweise beckmesserisch wahrnehmen und die Komplexität der Kommunikation unterschätzen – zulasten von abweichenden Meinungen. Das mag zuweilen den Eindruck erzeugen, die Faktenchecks hätten eine politische Schlagseite.

Wettbewerb unabdingbar

Entscheidend bleibt jedenfalls, dass auf dem Kommunikationsmarkt Wettbewerb herrscht. Das ist der Fall, auch wenn Facebook derzeit eine sehr starke Rolle einnimmt. Wenn ein Netzwerk allzu rigide eingreift, muss es ohnehin damit rechnen, dass Mitglieder auf andere Plattformen abwandern.

Eine kritische Beobachtung der sozialen Netzwerke ist zweifellos notwendig. Doch man sollte auch festhalten: Die Digitalisierung der Kommunikation hat – auch dank Facebook und Co. – eine ungeheure Vielfalt an Meinungs- und Informationsangeboten geschaffen, wie sie es zu Zeiten der massenmedialen Oligarchien nie gegeben hat.