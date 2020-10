Corona: Endlich rückt die Spitalbelegung in den Vordergrund

Urs P. Gasche / 15. Okt 2020 - Zum ersten Mal zeigt die NZZ auf der Frontseite die Spitalpatienten seit März 2020. Ein erster Anstieg, den es zu beobachten gilt.

Im März und April wurde der grosse Lockdown verhängt, um eine Überlastung der Spitäler, insbesondere der Intensivstationen, zu vermeiden. Wenn sich erneut innerhalb kurzer Zeit viele ältere Menschen mit Vorerkrankungen anstecken, wäre wieder eine Überlastung zu befürchten.

Deshalb sollten drastische Massnahmen in Zukunft davon abhängen, ob Spitäler und namentlich Intensivstationen an die Grenzen ihrer Kapazitäten kommen könnten – und nicht in erster Linie von der Zahl der neu positiv Getesteten. Trotz der gestiegenen Zahl der positiv Getesteten in den letzten vier Monaten blieben die Spitaleinweisungen bis vor wenigen Tagen nämlich auf sehr tiefem Niveau. Das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass seit diesem Sommer hauptsächlich Personen im Alter von unter 60 Jahren positiv getestet wurden – die meisten von ihnen ganz ohne oder ohne ernsthafte Krankheitssymptome. Vom Zeitpunkt einer Ansteckung vergehen bei schweren Krankheitsverläufen lediglich 8 bis 12 Tage, bis eine Spitaleinlieferung nötig wird. Offensichtlich haben diese Jüngeren über längere Zeit nur sehr wenige ihrer betagten Verwandten angesteckt.

Die NZZ informierte nun am 14. Oktober auf der Frontseite mit zwei Grafiken darüber, wie viele Corona-Patienten in Spitälern in der Schweiz und im Kanton Zürich seit März in Behandlung waren (Spitaleinweisungen abzüglich die Entlassenen, blaue Kurven) und wie stark die Intensivstationen mit Corona-Patienten besetzt waren (ebenfalls Neueintritte abzüglich Genesene und Verstorbene, gelbe Kurven):

Im Folgenden nicht die Zahlen der Patienten, die an einem bestimmen Zeitpunkt in Behandlung sind, sondern die aktuellen, gerundeten Zahlen der Spitaleinlieferungen und Todesfälle in den letzten Tagen:

20 Covid-19-Kranke mussten täglich in ein Akutspital;

Covid-19-Kranke mussten täglich in ein Akutspital; 3617 Kranke wurden täglich aus einem anderen Grund in ein Akutspital eingeliefert;

Kranke wurden täglich aus einem anderen Grund in ein Akutspital eingeliefert; 5 tägliche Todesfälle von Personen, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden;

tägliche Todesfälle von Personen, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden; 175 tägliche Todesfälle aus anderen Ursachen.

Bei diesen Vergleichen geht es nicht darum, die Risiken von schweren Corona-Erkrankungen zu verharmlosen, sondern die gegenwärtige Corona-Situation einzuordnen. Es ist immer noch so: Ohne das ausgedehnte Testen und ohne die Berichte über tägliche, wöchentliche und aufaddierte positiv getestete «Fälle», käme gegenwärtig niemand auf die Idee und würde niemand merken, dass eine Pandemie herrscht.

Drastische Massnahmen von der Entwicklung in den Spitälern abhängig machen

Gegenwärtig kommt es, wie die Zahlen zeigen, wieder zu mehr covidbedingten Einweisungen in Spitäler. Es wirkt allerdings dramatisierend, eine Verdoppelung der Hospitalisierungen zur Schlagzeile zu machen, wenn es auf sehr tiefem Niveau zu 20 statt 10 Spitaleinweisungen kommt. Oder von einer Verdoppelung zu reden, wenn vorher durchschnittlich zweieinhalb Personen täglich starben und heute fünf. Vorher war nie von Halbierungen die Rede.

Trotzdem muss man die Entwicklung scharf im Auge behalten und bei Kontakten zu den Risikopersonen, namentlich in Alters- und Pflegeheimen und deren Personal, aber auch zu Hause wohnenden Grosseltern alle empfohlenen Massnahmen einhalten. Einschneidende Massnahmen für die ganze Öffentlichkeit dagegen sollten in der Schweiz und in Deutschland in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Hospitalisierungen abhängig gemacht werden und nicht von den relativ willkürlichen Zahlen der positiv Getesteten pro 100'000 Einwohnern. Über das irreführende Starren auf die Corona-Fallzahlen hat Infosperber ausführlich berichtet (ein PDF mit vier Artikeln hier).

Erneut irreführende Kurve der Neuinfektionen

Die NZZ-Grafik erweckt den falschen Eindruck, es sei in den letzten Tagen zu mehr «Neuinfektionen» gekommen als im März. Zudem verstehen viele Lesende unter dem Begriff «Infektionen» Erkrankte und Ansteckende. Auch dies ist ein falscher Eindruck, der mit dieser Grafik erweckt wird.

Ebenfalls auf der Frontseite verbreitete die NZZ einen Tag vor den Spitalzahlen zum wiederholten Mal eine Grafik, die den Eindruck erweckt, es gebe heute mehr «neue Coronavirus-Fälle» als im vergangenen März: Die orangen Balken sind höher als damals. Die NZZ informiert jedoch nicht darüber, dass gegenwärtig rund 20'000 Personen getestet werden, während es damals ein Bruchteil davon waren. Schon deshalb wurden im März viel weniger Fälle «gemeldet». Im Grafik-Titel werden die gemeldeten Fälle der positiv Getesteten zudem zu «Neuinfektionen». Darunter verstehen die meisten Lesenden neue Erkrankungen oder neue Ansteckende. Dabei sind und waren viele der Getesteten nie krank. Und weitere der positiv Getesteten haben ihre Krankheit schon längst überstanden. Nach neuen Einschätzungen des Robert-Koch Instituts in Deutschland können Teile des Virus auch «noch Wochen nach dem Symptombeginn» positiv getestet werden. «Dass diese positiven PCR-Ergebnisse bei genesenen Patienten nicht mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen ist, wurde in mehreren Analysen gezeigt», zitiert die Süddeutsche Zeitung das RKI. Von «Neuinfektionen» kann in allen diesen Fällen nicht die Rede sein.

Wo man sich am ehesten anstecken kann upg. Zu den häufigsten Ansteckungen kommt es, wenn sich viele Menschen in geschlossenen Räumen nahekommen, vor allem wenn noch viel geredet, gesungen oder gejubelt wird. Der unterschiedliche Nutzen verschiedener Klima- und Lüftungsanlagen ist noch wenig erforscht. Weiter kommt es darauf an, wie lange man sich und wie nahe man sich in der Nähe von Ansteckenden aufhält. Das gilt auch für längere Bahnfahrten, sofern fremde Personen näher als zwei Meter entfernt sitzen. Häufiges Lüften reduziert das Risiko in solchen Innenräumen. Auch Masken reduzieren das Risiko. Um zu erfassen, wie gross der Nutzen von Masken ist, müsste man wissen, wie viele Menschen an bestimmten Orten und wie lange ungefähr eine Maske tragen müssen, damit ein Ansteckungsfall verhindert wird. Sind es ungefähr 10‘000 oder 300‘000? Diese Zahl wird in Clubs und Chören geringer sein als in Zügen. Auf dem offenen Deck von Schiffen wiederum dürfte es über eine Million Masken brauchen, damit eine einzige Ansteckung verhindert wird. Denn im Freien, vor allem wenn es noch luftig ist, ist es äusserst unwahrscheinlich, sich mit dem Virus anzustecken.

