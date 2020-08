«Blick» schürt mit falschen Assoziationen Corona-Angst

Urs P. Gasche / 31. Aug 2020 - Das Boulevard-Medium suggeriert, dass positiv Getestete in der Intensivstation landen. Doch die meisten werden nicht einmal krank.

«Blick» verbreitet die Zahl der «neuen Coronafälle» und hinterlegt diese Schlagzeile mit einem Patienten, der in der Intensivstation liegt. Diese optische Dramatisierung hat mit der Realität nicht das Geringste zu tun.

Bei den täglich vom BAG gemeldeten Zahlen handelt es sich um Personen, die in der Schweiz neu auf Sars-CoV-2 positiv getestet wurden. Fast alle diese positiv getesteten Personen – seit Wochen fast nur jüngere – haben höchstwahrscheinlich das Virus erwischt, sind jedoch nicht krank, waren nicht krank und werden nach dem Test auch nicht krank. Noch viel weniger mussten oder müssen sie in Spitalbehandlung, geschweige denn in eine Intensivstation. Doch «Blick» weckt diesen völlig falschen Eindruck. Darauf angesprochen lässt die «Blick»-Chefredaktion ausrichten: «Das erwähnte Foto ist in der Tat unglücklich gewählt. Es wird ab sofort nicht mehr verwendet.»

Wer solche Angstmacherei und andere Irreführungen kritisiert, kommt schnell in den Verdacht, die Corona-Krise verharmlosen zu wollen. Doch es schmälert die Glaubwürdigkeit von Medien und Behörden, wenn sie einseitige, irreführende oder sogar falsche Informationen verbreiten. Wenn das Vertrauen in Medien und Behörden schwindet, sind sie dafür mitverantwortlich. Auch angesehene Medien und auch ARD und ZDF würden «oft in irreführender Art und Weise berichten», stellt das unabhängige Deutsche Netzwerk Evidenz-basierte Medizin (EbM-Netzwerk) fest. Das Kritisierte trifft auch für die Schweiz zu.

Seit Ende Mai stecken sich vor allem 20- bis 39-Jährige an

Positiv getestete Männer (blau) und Frauen (rot) pro 100'000 Einwohner. Diese Altersverteilung während der 14 Tage vor dem 29. August ist etwa die gleiche wie bereits seit Mitte Mai. (Auswertung der Zahlen und Grafik: Josef Hunkeler)

Die deutliche Mehrheit aller positiv Getesteten seit Mitte Mai sind jünger als 60 Jahre alt. Am häufigsten angesteckt hat sich die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Die allermeisten von ihnen blieben symptomlos oder spürten nur unbedeutende Symptome. Erstaunlicherweise hat diese jüngere Generation bisher offensichtlich sehr wenige Personen der Risikogeneration über 65 Jahre angesteckt, jedenfalls nicht so, dass es zu schweren Verläufen kam. Denn die Zahl der Spitaleinlieferungen wegen Covid-19 ist seit langem auf sehr tiefem Niveau konstant geblieben. Sie erhöhte sich seit Mitte Juni nur ganz leicht:

Spitaleintritte wegen Covid-19-Erkrankungen. (Zahlen und Grafik: BAG Lagebericht)

Hartnäckig halten sich unzulängliche Statistiken und irreführende Bezeichnungen

Es ist schwer zu verstehen: Die Coronakrise hält die Welt nun seit einem halben Jahr in Atem, aber noch immer haben es viele Behörden und Fachleute sowie die meisten Medien nicht geschafft, die Zahlen eindeutig und verständlich zu präsentieren und darüber differenziert zu informieren. Auf unzulängliche Statistiken und irreführende Bezeichnungen hat Infosperber früh aufmerksam gemacht. Sie halten sich aber hartnäckig bis heute:

1. Positiv Getestete werden als «Erkrankte» bezeichnet.

«Covid-19» bedeutete im bisherigen Sprachgebrauch die Krankheit, während das Virus «Sars-Cov-2» heisst. Neuestens schreibt aber das BAG vom «Covid-19-Test». Insgesamt seien seit Beginn der Epidemie knapp über eine Million «Covid-19-Tests» gemacht worden, darunter seien 46'570 positiv ausgefallen, heisst es da. Demnach wären diese alle erkrankt. Das BAG beantwortete die Frage nicht, weshalb es den Begriff «Covid-19-Test» verwendet.

Diese Ungenauigkeit mit ihrer Vermengung der vielen weitgehend symptomlosen Virusträger mit den wenigen tatsächlich Erkrankten untergräbt das Vertrauen in diese Institutionen und Behörden.

Zur Aussagen wie «Bisher gibt es X Infizierte oder ‹Fälle›» stellen die Medizinerinnen und Mediziner des EbM-Netzwerk fest: «Es wird nicht zwischen Testergebnissen, Diagnosen, Infektionen und Erkrankungen differenziert ... Diagnosen sind noch keine Krankheiten.» Als zusätzliche Information wäre zudem «jeweils relevant, ob und wie schwer die Personen erkrankt sind».

Entscheidend sei auch die Information darüber wer getestet wurde: «Je häufiger gesunde und beschwerdefreie Menschen getestet werden, umso eher gibt es auch positive Ergebnisse von fraglicher Bedeutung.» Im Klartext: Es kommt zu mehr falschen positiven Resultaten (siehe Infosperber vom 19. Juni 2020: «Auch ohne neue Corona-Fälle steigen die «Fallzahlen» weiter!»).

2. Die angeblich «Geheilten»

Alle positiv Getesteten, die weder hospitalisiert wurden noch gestorben sind, werden nach einer bestimmten Zeit als «Geheilte» ausgewiesen. Dieser Begriff suggeriert, dass alle vorher krank gewesen seien. Die «Swiss Covid-19 Task Force» hatte die positiv Getesteten einmal sogar – was sie eben nicht sind – als «Patienten» bezeichnet (siehe Infosperber vom 19. Juli 2020: «Swiss Covid-19 Task Force korrigiert alarmistische Wortwahl»).

3. «Täglich neue Fälle»

Täglich und wöchentlich werden die Zahlen der neuen «Fälle» beziehungsweise neu positiv Getesteten in vielen Medien verbreitet, ohne gleichzeitig anzugeben,

– wie viele Tests diesen Fällen zugrunde liegen. Das BAG gibt die Zu- oder Abnahme der Tests zwar an, aber viele Medien nehmen sie nicht auf. Die Grafik links zeigt, wie stark die Zahl der Tests zugenommen hat. An Wochenenden wird stets viel weniger getestet, weshalb dann auch weniger «Fälle» gemeldet werden. Quelle: BAG;– welche Symptome die Getesteten hatten, falls überhaupt;– zu wie vielen Spitaleinweisungen es am gleichen Tag oder in der gleichen Woche kam;– wie viele Covid-19-Kranke am gleichen Tag oder in der gleichen Woche gestorben sind. Auch diese Zahlen gibt das BAG heute täglich bekannt, doch viele Medien ignorieren sie. Die Steigerung der «Fallzahlen» verkauft sich besser.

4. Fragwürdige Länder-Ranglisten

Viele Behörden und Medien verbreiten Grafiken mit Ranglisten der meisten Corona-Fälle und Corona-Toten pro Land. Dabei muss einleuchten, dass es in Liechtenstein weniger Betroffene gibt als in der Schweiz und in den USA mehr als in Belgien.

Wenn man darüber informieren will, welche Länder von der Pandemie am meisten betroffen sind, muss man die Zahl der positiv Getesteten und vor allem die Todesfälle unbedingt pro 100'000 Einwohner angeben (siehe Infosperber vom 26. April: «Viele schlagen alle Warnungen in den Wind und publizieren täuschende Ländervergleiche der an Covid-19 Verstorbenen»).

Die Aussage, dass nirgendwo auf der Welt so viele Menschen an Covid-19 versterben wie in den USA sei «höchst irreführend», sagt das EbM-Netzwerk, weil dabei nicht berücksichtigt werde, wieviele Einwohner die verschiedenen Länder haben.

Aus der abgebildeten Statistik ist ersichtlich: Pro 100'000 Einwohner kam es in Peru, Belgien, Grossbritannien, Spanien, Chile, Italien, Schweden, und Brasilien zu mehr Todesfällen als in den USA. In der Schweiz kam es bisher zu 20 Todesfällen pro 100'000 Einwohner.

Langfristige Vertrauensbasis

Das Deutsche Netzwerk Evidenz-basierte Medizin schreibt am Schluss seiner Analyse «Risikokommunikation zu Covid-19 in den Medien»: «Die Menschen wollen ehrlich und unmissverständlich informiert werden (auch über Unsicherheiten) ... Nur so kann in einer aufgeklärten Gesellschaft langfristig eine Vertrauensbasis hergestellt und aufrechterhalten werden, die ein rationales, auf wissenschaftlichen Fakten beruhendes Handeln ermöglicht und die Zusammenarbeit der Bevölkerung im Katastrophenfall sichert.»

