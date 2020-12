«Meine Corona-Erfahrung mit dem Altersheim in Muotathal»

Red. Wir informieren über die Sicht und Erfahrungen des Arztes Matthias Gauger (Bild), der Patientinnen und Patienten in einem Alters- und Pflegeheim betreut.

Das «Wunder von Elgg» ist kein Wunder

Das in Medien bezeichnete «Wunder von Elgg» überraschte mich nicht, weil alle Bewohnerinnen und Bewohner mit Vitamin-D so versorgt wurden, dass diese Betagten sicher keine ganz tiefen Vitamin-D-Werte mehr hatten.

Meine Erfahrungen im Muotathal gehen in die gleiche Richtung. Ich betreue hausärztlich die 65 Bewohner des Altersheims Buobenmatt in Muotathal. Die meisten, doch nicht alle Bewohnener und Bewohnerinnen, waren oder sind mit einer medikamentösen Vitamin-D-Mangel-Behebung einverstanden. Bis heute gab es seit Beginn der Pandemie im Altersheim Muotathal nur ganz wenige Corona-Fälle. Kein einziger der Bewohner, welcher eine gute Vitamin-D-Versorgung hatte, wurde schwer krank.

Auch ausserhalb des Altersheims gehörten und gehören etliche Sars-Cov-2-positive Patienten, die ich hausärztlich betreute und betreue, zur Hochrisikogruppe. Mit allenfalls ganz vereinzelten Ausnahmen hatten alle Vitamin-D-Substituierten bis anhin einen vergleichsweise moderaten Krankheitsverlauf.

Red. In Grossbritannien – gleich wie wahrscheinlich in der spanischen Provinz Andalusien – werden ab Januar Heime und arme Bevölkerungsschichten mit Vitamin-D-Supplementen beliefert. Die Gesundheitsbehörde begründet das damit, dass sich in der Pandemie viele Menschen weniger draussen aufhalten und ohne Sonnenlicht der Körper kein Vitamin-D herstellen kann. Insgesamt sollen 2,5 Millionen Dosen verteilt werden. Zwar schreiben die Verantwortlichen, es gebe nur eine «limitierte Evidenz», dass Vitamin D einen Einfluss auf Covid-19 habe. Die Vorteile eines genügend hohen Spiegels des «Sonnenvitamins» für Knochen und Muskeln seien aber so gross, dass Menschen, die wenig nach draussen gingen, sich zusätzlich damit versorgen sollten.

Die in Grossbritannien empfohlene Dosis von 400 IU (internationale Einheiten) täglich sei allerdings zu tief, kritisieren Befürworter einer genügenden Vitamin D-Versorgung von älteren Menschen, die sich nie oder zu selten an der Sonne aufhalten. In Schottland empfiehlt eine Gruppe 2000 IU täglich. In der Schweiz empfiehlt der auf das Immunsystem spezialisierte Klinikdirektor John van Limburg Stirum beim Auftreten erster Covid-19-Symptomen kurzfristig sogar die Einnahme von 5'000 IU Vitamin D täglich (je nach Blutspiegel).