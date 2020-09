«Heutige Teststrategie soll Covid-Massnahmen rechtfertigen» (2)

© ard

Coronatest an der Grenze: Je mehr Nichtverdächtige getestet werden, desto fragwürdiger

Red. / 11. Sep 2020 - Netzwerk evidenzbasierte Medizin: Zweckmässig sind Tests nur für Personen, die einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt waren.

Red. Das EbM-Netzwerk in Berlin hat eine aktuelle Einschätzung zu Covid-19 veröffentlicht. Infosperber informiert darüber in drei Teilen (1. Teil: «Politische Covid-Massnahmen sollten mehr nützen als schaden»). Vertreter der evidenzbasierten Medizin wägen Nutzen und Risiken aufgrund wissenschaftlicher Daten ab, machen auf Wissenslücken aufmerksam und fordern entsprechende gezielte Forschung.

Bei einer derzeit vorliegenden niedrigen Prävalenz der Infizierten bzw. positiv Getesteten [Zahl bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Red.] (in Deutschland ca. 0,025%, in Österreich ca. 0,03%, in der Schweiz ca. 0,04% der Bevölkerung – ohne die wahrscheinlich niedrige Dunkelziffer) werden in allen drei Ländern Massentestungen auf Sars-CoV-2 durchgeführt, in Deutschland zuletzt fast 900’000 Tests pro Woche (33. KW 875.524), in Österreich 63’000 und in der Schweiz 73’000. Die Test-Positiven-Rate liegt in Deutschland unter 1%, in Österreich bei etwa 2%, in der Schweiz bei etwa 3% [6,25,26].

Die nationale Teststrategie in Deutschland sieht vor, dass sowohl symptomatische als auch asymptomatische Personen getestet werden. Als „symptomatisch“ gelten „Personen mit jeglichen akuten respiratorischen bzw. Covid-19 typischen Symptomen“, inklusive jeder „ärztlich begründete Verdachtsfall“ [27]. Eine derartig weite Indikationsstellung führt zu einer wahllosen Überdiagnostik, da pro Woche bis zu 2,8% der Bevölkerung wegen eines respiratorischen Infekts einen Haus- oder Kinderarzt aufsuchen [28]. Darüber hinaus sollen asymptomatische Personen getestet werden, darunter auch Einreisende aus Nicht-Risikogebieten und nach Aufenthalt in Regionen mit einer Inzidenz >50/100’000 innerhalb von 7 Tagen. Abgesehen davon, dass die derzeitigen Testkapazitäten für diese umfangreichen Messungen nicht ausreichend sind, gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis oder nur Hinweis, dass diese Teststrategie zu einer Verminderung von Hospitalisierungen oder Todesfällen durch Covid-19 führt.

Wie bei allen Massentestungen ist zu hinterfragen, welche Aussagekraft die Testergebnisse haben und welcher Nutzen für die Getesteten oder auch die Bevölkerung als Ganzes durch diese Tests zu erwarten ist.

Derzeit kann man in Deutschland von einer Sars-CoV-2-Prävalenz [Zahl im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Red.] von 0,025% ausgehen, die mit PCR-Tests nachweisbar ist. Diese Zahl ergibt sich aus der täglichen Zahl der Neuinfektionen (ca. 1000), der deutschen Bevölkerungsgrösse (ca. 80 Mio.) und dem Faktor 20, weil eine Infektion im Median 20 Tage lang mit PCR-Tests nachweisbar ist. Bei einer solch niedrigen Prävalenz von 0,025% führt auch ein Test mit einer 99,9%igen Spezifität [Treffsicherheit. Red.] zu deutlich mehr falsch-positiven als richtig-positiven Befunden. Erst wenn die Spezifität 99,99% beträgt, könnte ein ungezieltes Testen halbwegs verwertbare Ergebnisse erzielen.

Besser aber wäre ein Testen nur bei begründetem Verdacht: Denn bei einer Prävalenz von 0,15% (dies entspricht der RKI-Definition eines Risikogebiets) sind falsch-positive Ergebnisse in der Minderheit, egal ob die Spezifität 99,9% oder 99,99% beträgt.

Ein grosses Problem derzeit ist aber, dass die Testgenauigkeit der verschiedenen PCR-Tests so genau noch nicht ermittelt wurde. Die vorliegenden Daten beziehen sich auf die Testgüte im Laborversuch, nicht auf echte Proben in der Anwendung. Hier wären also dringend pragmatische diagnostische Genauigkeitsstudien im Setting der derzeitigen Teststrategie von Nöten, um Klarheit über die Aussagekraft des Testens zu bekommen.

Noch so viele Tests können das Virus nicht aus der Bevölkerung eliminieren

Die derzeitige Teststrategie und Informationspolitik erweckt den Anschein, dass die positiven Testergebnisse – ohne Bezug zur Menge der durchgeführten Tests und ohne Bezug zur Bevölkerung – benutzt werden, um die derzeitige Strategie zur Eindämmung der Covid-Pandemie zu rechtfertigen. Die derzeit propagierte nationale Teststrategie ist teuer und mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzlos, alleine schon, weil es aufgrund der nicht ausreichend hohen Sensitivität, der hohen Rate asymptomatisch Infizierter und der unbekannten Dunkelziffer von Virusträgern nicht gelingen kann, Sars-CoV-2 aus der deutschen, österreichischen oder Schweizer Bevölkerung zu eliminieren. Richtig wäre es, die Testungen auf Personen mit hohem Risiko für das Vorliegen einer Infektion zu fokussieren, um die Vortestwahrscheinlichkeit und damit die Aussagekraft des Testergebnisses zu erhöhen.

Es folgt ein letzter, dritter Teil:Das Abwägen zwischen Nutzen und Schaden des Lockdowns liegt noch vor uns.

