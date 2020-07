Diese 66 Spitäler gefährden Patientinnen

Urs P. Gasche / 25. Jul 2020 - Über 2000 Frauen liessen sich im Jahr 2018 eine Brust in einem Spital operieren, das zu wenig Routine hat.

Wenn eingespielte Spitalteams und Chirurgen eine bestimmte Operation häufig durchführen, kommt es seltener zu Komplikationen und auch Todesfällen. Übung macht den Meister. Doch viele mittlere und kleinere Spitäler möchten in ihrer Region Werbung machen mit einem möglichst breiten Angebot an Operationen. Deshalb wehren sie sich dagegen, wenn Kantone Mindestfallzahlen vorschreiben wollen.

Mindestens 100 Brustoperationen pro Jahr

Am Beispiel der Erstoperationen bei Brustkrebs – sowohl brusterhaltende als auch brustentfernende – hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG im Auftrag der deutschen Ärzte und Krankenkassen erneut untersucht, ob und wie stark die Routine die Behandlungsergebnisse beeinflusst. Das Resultat von zehn ausgewerteten Studien ist eindeutig:

«In Krankenhäusern mit höheren Fallzahlen und bei Ärzteteams, die viele Brustkrebs-Operationen durchführen, sind die Überlebenschancen für die operierten Brustkrebs-Patientinnen insgesamt höher. Zudem kommt es seltener vor, dass an der operierten Brust weitere Eingriffe notwendig werden.»

Bereits frühere Studien veranlassten die Deutsche Krebsgesellschaft DKG dazu, nur solche Brustkrebszentren mit einem DKG-Zertifikat auszuzeichnen, welche mindestens 100 Erstoperationen bei Brustkrebs pro Jahr durchführen, und deren Chirurgen mindestens je deren 50.

Nur 19 von 102 Brustkrebszentren haben ein Krebsliga-Zertifikat

In der Schweiz zertifizieren die Krebsliga und die Schweizerische Gesellschaft für Senologie, die für Brustbehandlungen zuständig ist, Brustzentren von Spitälern – nach eigenen Angaben bereits seit 2010 – ebenfalls nur unter der Bedingung, dass diese wie in Deutschland ebenfalls mindestens 100 Brusterstoperationen durchführen. Drei Jahre nach der Erstzertifizierung sollen es 125 Operationen sein. Für die einzelnen Chirurgen sind wenigstens 30 Eingriffe die Voraussetzung (in Deutschland 50).

Allerdings haben sich in der Schweiz bis heute lediglich 19 von 102 Brustkrebszentren zertifizieren lassen.

Ein Viertel aller operierten Frauen betroffen

Trotz dieser schwachen Teilnahme bleibt es bei der Freiwilligkeit, denn weder die Kantone, welche die Bedingungen für die kassenpflichtigen Spitallisten festlegen, noch der Bund, der die Qualität aller Pflichtleistungen kontrollieren muss, schreiben diese Mindestfallzahlen vor. Deshalb gab es im Jahr 2018 noch immer 48 Spitäler, die nicht einmal je 50 Frauen operierten. Weitere 18 Spitäler operierten zwischen 50 und 99 Frauen an der Brust. Insgesamt wurden 2122 oder ein Viertel aller Frauen mit Erstoperationen bei Brustkrebs in Spitälern operiert, welche die Zertifizierungsbedingungen nicht erfüllten.

Spitäler mit weniger als 100 Operationen im Jahr 2018. Quellen*. Grafik: Christoph Heinen. Grössere Auflösung hier.

Diese konkreten Fallzahlen pro einzelnes Spital veröffentlicht das Bundesamt für Gesundheit nicht. Josef Hunkeler musste sie aus zwei verschiedenen Datenbanken* des BAG herausfiltern. Er war jahrelang Gesundheitsspezialist beim Preisüberwacher.

«Ein geschöntes Bild»

«Die Zahlen zeigen ein eher geschöntes Bild», sagt Hunkeler. Denn das BAG gebe die einzelnen Fallzahlen nicht pro Spitalstandort an, sondern nur pro Spitalgruppe. Das Bundesamt zähle die Fälle beispielsweise von Brig und Visp («Spitalzentrum Oberwallis») oder von Heiden und Herisau («Spitalverbund AR») zusammen. Deshalb führt das BAG in seiner Datenbank nur 102 «Spitäler» auf, obwohl es 2018 tatsächlich 126 Standorte mit Brustoperationen gab.

Viele Frauen, die ohnehin eine schwierig zu verkraftende Operation vor sich haben, werden in Spitälern mit zu wenig Routine einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt. Patientenorganisationen und die Stiftung für Konsumentenschutz verlangen schon lange, bisher allerdings vergeblich, verbindliche Mindestfallzahlen sowohl für die einzelnen Spitalstandorte als auch für die einzelnen Chirurgen.

Die Niederlande haben das Problem auf eine einfach Art gelöst: Die dortigen Krankenkassen müssen Eingriffe in Spitälern nicht bezahlen, wenn sie auf die Operation nicht spezialisiert sind und die Routine fehlt.

Spitäler mit den meisten Brustoperationen

Spitäler mit den höchsten Fallzahlen im Jahr 2018. Quellen*. Grafik: Christoph Heinen. Grössere Auflösung hier.

*Datenquellen: «Kennzahlen der Schweizer Spitäler» und «Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler»

