Wie wenn es nie eine Schuldenkrise gegeben hätte

Urs P. Gasche / 07. Apr 2017 - Die meisten Regierungen und Parlamentarier scheuen drastische, nötige Massnahmen. Sie folgen Lobbys und fürchten um ihre Abwahl.

Sowohl Industrieländer wie Schwellenländer verschulden sich immer stärker, um auf Kosten künftiger Generationen ein wenig mehr konsumieren zu können. Das schuldenfinanzierte Wirtschaftswachstum verkaufen Politiker und Wirtschaftsvertreter als Erfolg und verschweigen der Öffentlichkeit die zunehmende Gefahr eines weltweiten Kollapses. Um wieviel der gesamte Schuldenberg im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2006 gestiegen ist, zeigt der aktuelle Stand des Schuldenmonitors* des Institute of International Finance IIF. Hier einige Kernzahlen, welche die NZZ veröffentlicht hat:

Schuldenberg der Industriestaaten: 160 Billionen Dollar (nominal +25% seit 2006)

In den Industriestaaten sind die Staatsschulden stark gestiegen, während die Verschuldung der Banken und Haushalte auf hohem Niveau verharrt hat. In den USA und in Grossbritannien hat sich die Staatsverschuldung innert eines Jahrzehnts nominal mehr als verdoppelt.

Schuldenberg der Schwellenländer: 56 Billionen Dollar (nominal +200% seit 2006)

In den Schwellenländern haben vor allem Unternehmen, Banken und Private immer mehr Schulden angehäuft, in zweiter Linie auch die Staaten.

Quelle IFF / Grafik NZZ

Raus aus der Schuldenspirale kommt man nur mit Opfern

Auf Schulden noch mehr drauf laden: Das vergrössert das Risiko eines Crash. Politiker glänzen mit guter Miene zum bösen Spiel. «Wenn wir Schulden mit noch mehr Schulden bekämpfen und gesetzgeberische Scheinmassnahmen ergreifen, wird der Schaden nur grösser», hatte Daniel Stelter vor zwei Jahren in seinem Buch «Die Billionen Schulden Bombe» gewarnt. Daniel Stelter ist ein durch und durch kapitalistischer Finanz- und Wirtschaftsspezialist. Er ist Mitinhaber der internationalen Beratungsfirma «Boston Consulting Group».

Stelter verwies auf die Geschichte: Immer wieder habe es Perioden mit einem ungezügelten Kredit- und Schuldenwachstum gegeben, die mit einem grossen Krach endeten. Finanzkrisen und Staatspleiten seien seit Jahrhunderten auf der Tagesordnung.

Schuldenschnitte sind Enteignungen, auch wenn von «Rekonstruierung» der Schulden, von «Umschuldung», «Verlängerung der Kreditlaufzeiten mit tieferen Zinsen» und dergleichen die Rede ist. Das Ergebnis ist immer das gleiche: Die Gläubiger verlieren einen Teil ihrer Forderungen.

An Aktivitäten mangelte es in den vergangenen Jahren nicht, stellte Buchautor Stelter fest. Treffen der G-8 oder G-20 und andere globale Konferenzen verkauften ihre Massnahmen als «Rettungsschirme». Doch die Regierungen hätten nur versucht, «die übermässige Verschuldung mit noch mehr Schulden zu bekämpfen, und darauf gehofft, wie durch ein Wunder gerettet zu werden».

Sie hätten auf Zeit gespielt und die Wurzeln der Krise nicht angepackt, nämlich die globalen Ungleichgewichte und die nicht tragbare Verschuldung. «Jeder Tag, der weiter auf Zeit gespielt wird», bilanzierte Daniel Stelter, «erhöht nicht nur den Schaden, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des GAUs, des grössten anzunehmenden Unfalls».

Es wäre besser, rasch einen Kassensturz zu machen und das Unvermeidliche zu tun: die Schulden geordnet zu rekonstruieren. Alle Gläubiger würden zwar viel Geld verlieren, aber wir hätten noch die Wahl, auf welche Weise. Ein ungeordneter Kollaps hätte ungleich grössere soziale und politische Verwerfungen zur Folge.

Doch die Regierungen, Parlamentarierinnen und Parlamentarier der verschiedenen demokratischen Länder und der EU machen keine Vorschläge für ein geordnetes Abschreiben von Schulden. Und auch nicht für eine Wirtschaftsentwicklung ohne neue Verschuldung.

Es ist populärer, diverse Feindbilder zu pflegen, auf Ausländer einzudreschen oder Steuersenkungen zu fordern.

-----------

*Schuldenmonitor des IIF (nur gegen Bezahlung zugänglich)

-----------

-----------