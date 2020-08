«Zu viel ist zu viel» oder: Wenn alle wie Blochers lebten

© Swisstop

14'000 Quadratmeter Arealfläche: Erstwohnsitz des Ehepaars Blocher in Herrliberg (eingerahmt)

Hanspeter Guggenbühl / 28. Aug 2020 - Mit dem Slogan «Zu viel ist zu viel» wirbt die SVP für die Begrenzungsinitiative. Damit kommt ihr Wortführer in Erklärungsnot.

«Die jetzige Einwanderung ist masslos: Zu viel ist zu viel». Das sagte Christoph Blocher, Chefstratege der SVP, am 23. Februar 2020 in einem Interview mit der NZZ am Sonntag. Und weiter erklärte er: «Seit 2007 ist über eine Million Personen zugewandert (…). Das braucht mehr Siedlungsfläche, zusätzliche Wohnungen, mehr Ärzte, mehr Lehrer.» Damit gab er die Argumentation vor, mit der die SVP ihre Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung", die sogenannte "Begrenzungsinitiative», bewerben soll.

Mehr Menschen, mehr Platzverbrauch

Die nun angelaufene Kampagne folgt der Stossrichtung ihres 79jährigen Wortführers aufs Wort: Unter dem Titel «Zu viel ist zu viel: Die Schweiz zerbricht unter dem Druck der masslosen Zuwanderung", schreibt die SVP: «Seit Einführung der Personenfreizügigkeit 2007 sind netto rund 1 Million Menschen in der Schweiz zugewandert. Die Folgen dieser Massenansässigkeit sind für unser kleines Land verheerend: Die Schweiz wird zubetoniert, unsere Infrastruktur ist überlastet».

Diese Argumentation ist an sich nicht falsch: Wenn die Zahl der Menschen zunimmt, steigt tendenziell der Bedarf an Wohnraum, Verkehrsfläche, Infrastruktur etc. Wie viel mehr tatsächlich «zu viel» ist, darüber lässt sich streiten. Fest steht nur: Nicht alle beanspruchen «in unserem kleinen Land» gleich viel Platz; die meisten Zuwanderer eher weniger, SVP-Wortführer eher mehr als der Durchschnitt.

Diesen Befund bestätigt ein Blick in die nationale Siedlungsstatistik und in den Ortsplan der Gemeinde Herrliberg am Zürichsee, wo Christoph Blocher mit seiner Ehefrau seit mehr als 20 Jahren wohnt.

Siedlungsareal im Kanton Zürich: 138 m2 pro Person

Eine Person in der Schweiz beansprucht im Durchschnitt 407 Quadratmeter Siedlungsfläche. Im überdurchschnittlich dicht besiedelten Kanton Zürich, um den es hier geht, sind es pro Person 264 Quadratmeter. Das zeigt die neuste Arealstatistik des Bundes (Stand 2018).

Von diesen 264 Quadratmetern entfallen 48 Prozent auf Verkehrs-, Industrie-, Gewerbeflächen sowie öffentliche Erholungsflächen, die wir hier ausklammern. Damit bleiben pro Person im Kanton Zürich im Schnitt 138 Quadratmeter «Gebäudeareale», die mehrheitlich zum Wohnen genutzt werden. Dieser Schnitt von 138 Quadratmetern ist für den folgenden Vergleich die naheliegendste Zahl.

Wohnareal des Ehepaars Blocher: Rund 14 000 m2

Nun kommen wir zum informativen öffentlichen Ortsplan der Gemeinde Herrliberg und damit zum Hauptwohnsitz des Ehepaars Silvia und Christoph Blocher. Mit ihren zusammenhängenden drei Grundstücken (Katasternummern 6298, 6299 und 6300) bewohnen die Blochers an dieser schönen Aussichtslage, über die auch andere Medien schon leicht neidisch berichtet haben, seit über 20 Jahren eine Arealfläche von 11 000 Quadratmetern. Davon entfällt ein kleiner Anteil, sagen wir tausend Quadratmeter, auf das Bürogebäude der Ems-Chemie-Holding, in dem Blochers Tochter Magdalena Martullo und einige MitarbeiterInnen zuweilen arbeiten oder Sitzungen abhalten. Damit bleibt für das Ehepaar Blocher ein Wohnareal von rund 10 000 Quadratmeter mit geräumigem Wohnhaus und grosszügigem Park. Mit 5000 Quadratmeter pro Person beanspruchten Blochers damit eine 36 Mal so grosse Arealfläche wie der Durchschnitt der Bevölkerung im Kanton Zürich.

So war es bis 2017. In diesem Jahr kaufte das Ehepaar Blocher zwei benachbarte Grundstücke mit einer Fläche von zusammen 4265 Quadratmetern dazu und erweiterte damit sein selber bewohntes Areal (abzüglich Büro der Ems-Holding) auf rund 14 000 Quadratmeter. Zum Vergleich: Auf diesen 14 000 Quadratmetern Wohnareal liessen sich – beim erwähnten Durchschnittsverbrauch von 138 Quadratmetern im Kanton Zürich – rund hundert zuwandernde Personen ansiedeln.

Das allerdings entspricht nicht Blochers Plänen. Denn auf den neu erworbenen Grundstücken mit den Nummern 5981 und 5983, so zeigte die Baustelle auf der Swisstop-Aufnahme, entstehen zusätzliche Gebäude, in denen Christoph und Silvia Blocher ihre persönliche Bildersammlung und allenfalls private Bedienstete einquartieren wollen, sowie eine Erweiterung ihres bestehenden Parks.

Politische Botschaft contra privaten Lebensstil

So viel zur Kluft zwischen politischer Botschaft («Einwanderung ist masslos. Zu viel ist zu viel») und privatem Lebensstil – eine Kluft, die sich auch bei anderen Politikerinnen und Politikern feststellen lässt.

Der Schreibende hat SVP-Politiker Christoph Blocher am 25. August die oben aufgeführten Daten über die Arealflächen schriftlich vorgelegt und ihm die Frage gestellt: «Wie rechtfertigen Sie Ihren weit überdurchschnittlichen Siedlungsanteil, den Sie privat beanspruchen, mit Ihrer politischen Sorge, dass die Zuwanderung zusätzlichen Siedlungsanteil benötigt?»

Christoph Blocher: "Vieles falsch"

Am 27. August übermittelte Christoph Blocher "in aller Kürze" folgende Antwort:

"1. Eine Million zugewanderter Peronen entspricht gut dem zweifachen der Stadt Zürich und braucht entsprechende Siedlungsfläche.

2. An Ihren über mein Grundstück und deren Siedlungsfläche gemachten Aussagen ist so vieles falsch, dass ich nicht darauf eingehen kann. Sollten Sie diese veröffentlichen, verbreiten Sie bewusst Fake News."

hpg. Antwort von Infosperber, ebenfalls in aller Kürze: Die Angaben über die fünf zusammenhängenden Grundstücke des Ehepaars Blocher in Herrliberg mit den Katasternummern 6298, 6299, 6300 und 5981, 5983, im Grundbuch eingetragen auf den Namen Silvia Blocher, basieren auf dem öffentlich einsehbaren Ortsplan der Gemeinde Herrliberg und können dort nachgeprüft werden.

Weitere Beiträge zu diesem Thema auf Infosperber:

- "Ecopop entlarvt SVP als Falschspielerin"

- DOSSIER: "Pro und Contra Bevölkerungszunahme"

- DOSSIER: "Führt Wachstum zu Glück oder Crash?"