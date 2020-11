Ueli Maurer und die Volkswirtschaft

© srf

Finanzminister Maurer erklärt, warum es nicht mehr Geld gibt.

Monique Ryser / 29. Nov 2020 - Die UBS-Rettung war der Schweiz 60 Milliarden wert, jetzt knausert der Finanzminister bei der Pandemie-Hilfe für Unternehmen.

«Wir sind da für die Ewigkeit.» Mit diesen Worten, ausgesprochen am 16. Oktober 2008, erklärte der damalige Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth die bereitgestellten 60 Milliarden Franken für die Rettung der Grossbank UBS. Denn: In der damaligen Finanzkrise, die wie ein zerstörerischer Hurrikan über die Welt tobte, war rasches Handeln angesagt. Die Nationalbank kaufte der UBS also die «vergifteten» Papiere ab, verschob sie in eine sogenannte «Bad Bank» und nahm so der UBS das Risiko eines drohenden Konkurses ab. Der Bund schoss noch sechs Milliarden Franken ein, um der Bank Liquidität zu gewähren. Die Begründung damals: Die ganze Welt war von der Finanzkrise betroffen und der Zeitfaktor war überlebenswichtig. Die UBS war als grösste Schweizer Bank sogenannt systemrelevant und hatte – im Gegensatz zur Nationalbank respektive zum Staat Schweiz – keine Zeit, sich zu refinanzieren. Die Schweiz ging eine Wette auf die Zukunft ein – mit überschaubarem Risiko, denn, wie Roth sagte: «Wir sind da für die Ewigkeit.»

Rasche Hilfe hat sich bewährt

Heute tobt eine Pandemie über die Welt. Die Leidtragenden sind auch Unternehmen in der ganzen Schweiz. Viele sind vom Konkurs bedroht, eine Refinanzierung über übliche Kanäle ist vor allem für kleinere Betriebe und Selbständige schwierig bis unmöglich. Rasches Handeln ist nötig, der Zeitfaktor ist für viele überlebenswichtig. Die Schweiz reagierte im Frühjahr schnell: Der Bundesrat gab mit Bekanntgabe des Lockdowns über 40 Milliarden Franken Finanzhilfen für Unternehmen frei. Begründung: «Mit einem Bündel von sich ergänzenden Massnahmen soll verhindert werden, dass grundsätzlich solvente Unternehmen in Schwierigkeiten geraten.» Diese Finanzhilfen und die effiziente Abwicklung erhielten Lob, in der Schweiz und auch weltweit. Indikator dafür sind die Zinsen, die der Bund für neue Schulden auf dem Finanzmarkt bezahlen muss: Sie sind trotz Corona-Krise und neuen Bundesausgaben weiter gesunken. Und: Die Wirtschaft erholte sich rasch, der Einbruch war kleiner als erwartet.

Die Wirtschaft leidet auch ohne Lockdown

Seitdem sind acht Monate vergangen, nach einer Virus-Ruhephase erreichte die Schweiz europaweit Rekord-Infektionszahlen, über 4000 Menschen sind bis heute dem Virus zum Opfer gefallen und die Wirtschaft wird erneut eingeschränkt. Allerdings nicht konsequent und nicht mit klaren Verantwortlichkeiten, sondern auf die verschiedensten Arten, je nach Kanton und nach Branche. Das ist so gewollt, denn strengere Massnahmen wie in anderen Ländern sind nicht gewünscht: «Wir sind bewusst dieses Risiko eingegangen, weil wir eine Güterabwägung gemacht haben», so Ueli Maurer.

Trotzdem leidet die Wirtschaft – ob mit oder ohne Lockdown. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco rechnet für die Schweizer Volkswirtschaft bis Ende Jahr mit einem Einbruch von 53 Milliarden Franken.

Um den Unternehmen jetzt, nachdem sie schon eine fast einjährige Durstphase hinter sich haben, zu helfen, muss nun aber eine Milliarde für Härtefälle reichen (siehe Infosperber: Der Bund legt vielen Betrieben Steine in den Weg). Und das, obwohl, laut NZZ am Sonntag, ein Drittel der kleinen Betriebe und Selbständigen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.

Ja, die Summen, von denen wir in diesem Jahr sprechen, sind astronomisch: Die Kurzarbeitsentschädigung wird laut Prognosen mit zehn Milliarden zu Buche schlagen, dazu kommen Kosten für Impfstoffe, für die Übernahme von Testkosten, hohe Millionenbeträge, die auch die Kantone für Corona-Hilfe eingeschossen haben, Hunderte von Millionen für Sport und Kultur.

Staatschulden: Problem oder Lösung?

Deshalb tritt Finanzminister Ueli Maurer auf die Bremse, warnt vor noch mehr Ausgaben und vor allem vor Schulden, denn «Schulden sind immer ein Problem.» Hier aber widersprechen die streitbaren Volkswirte, die sich mit einem Aufruf in die Diskussion um den Vorrang von Gesundheit oder Wirtschaft eingemischt haben. Darunter auch Lorenz Küng, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Lugano. Er kontert Ueli Maurers Logik: «Schulden sind in einer derart grossen Krise nicht das Problem, sondern die Lösung, um noch Schlimmeres zu verhindern. Schulden braucht es genau in diesem Fall, nämlich um kurzfristigen Geldmangel zu beheben.» Denn: «Wenn nun Firmen in Konkurs gehen, fallen die Kosten in jedem Fall an, einfach später. Die Frage ist nicht, was es uns heute kostet, sondern wieviel uns die ganze Krise gesamthaft kostet. Was man heute nicht ausgibt, fällt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später an», so Küng. Das bestätigt auch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS, die in einem mittleren Szenario mit einem Anstieg der Sozialhilfebezüger bis 2022 auf über 340'000 Menschen rechnet, das sind 27 Prozent mehr als heute. Auch die Arbeitslosenversicherung wird stark belastet werden: Das Seco prognostiziert für 2021 eine Arbeitslosenquote von über vier Prozent – diese Höhe wurde letztmals in den 1990er Jahren erreicht.

Auch Nobelpreisträger Krugmann plädiert für «sehr, sehr grosse» Hilfspakete Der US-Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugmann fordert für die USA ein «sehr, sehr grosses Nothilfepaket», um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Millionen von Jobs gingen in dieser Pandemie verloren, Tausende von Unternehmen – «vielleicht Hundertausende» – seien kurz vor dem Kollaps. «Wir müssen sie am Laufen behalten», so Krugmann. Er spricht für die USA von Hunderten von Milliarden pro Monat, die nötig seien. Er verweist auf die Finanzkrise 2008. Diese habe gezeigt, dass in einer ökonomischen Krise nicht die Zeit sei, sich über Schulden Sorgen zu machen, und dass ungenügende Unterstützung bei der Gefahr von Massenarbeitslosigkeit ein «schrecklicher Fehler» wäre.

Pandemie kein unternehmerisches Risiko

Trotzdem sagt Finanzminister Ueli Maurer: «Die eine Milliarde für die Unternehmen wird für die zweite Welle reichen müssen.» Denn: «Die Unternehmen, die vorgesorgt haben, werden keine Probleme haben.» Konkurse gehörten zum unternehmerischen Risiko und der Staat könne nicht alle retten. Nur: Eine Pandemie ist nicht einfach ein unternehmerisches Risiko, weshalb es auch keine Versicherungen für diesen Fall gibt. Zudem, so Küng: «Von den im Frühjahr angekündigten 40 Milliarden wurden erst 26 Milliarden ausgegeben. Auch wurden damals vor allem Darlehen gesprochen, die zurückbezahlt werden. Da wäre noch bereits versprochenes Geld vorhanden.» Küng kritisiert auch die Drohkulisse, dass die Steuerzahler in den nächsten Jahren massiv mehr Steuern bezahlen müssen, um die Schulden abzubauen: «Ja, wir Steuerzahler müssen das bezahlen, aber nicht heute, sondern über 30 oder mehr Jahre. Zudem kann der Bund für die Schulden, die er heute aufnimmt, bis zu -0.5 Prozent Zins verlangen. Und es ist sicher nicht verkehrt, nach der Pandemie mit einem durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum (BIP) von 2-3 Prozent zu rechnen.»

Nicht die Fitten überleben, sondern die Fetten

Auch Ueli Maurers Argument, dass ein Unternehmen schliesslich Reserven haben müsse und man nicht Firmen retten sollte, die nur noch wenig Ersparnisse haben, lassen zwei Volkswirtschaftsprofessoren der Universität Lausanne, Marius Brülhart und Thomas von Ungern-Sternberg (Prof. em.) nicht gelten: «Die Schweizer Wirtschaftspolitik ist derzeit darauf ausgerichtet, Firmen, die den Corona-Ausfall auf Fixkosten nicht selber stemmen können, zugrunde gehen zu lassen. Der Economiesuisse-Präsident schaut der resultierenden „natürlichen Strukturbereinigung“ gelassen entgegen und unser Finanzminister warnt gar vor „Strukturerhaltung“. In Kommentarspalten wird von „reinigendem Gewitter“, „natürlicher Auslese“ und „schöpferischer Zerstörung“ geschrieben», monierten die beiden Professoren bereits im Mai. Dieses Zurückgreifen auf Floskeln des «Wirtschaftsdarwinismus» sei nicht nur «moralisch unanständig», sondern auch wirtschaftlich hoch riskant. Denn damit würden nicht die Fitten überleben, sondern die Fetten. Und weiter: «Unternehmen mit tiefen Margen an den Corona-Umsatzeinbussen scheitern zu lassen, wäre aus drei Gründen falsch. Erstens, weil damit Wertschöpfung in Form von Löhnen verloren geht. Zweitens, weil die Wirtschaft ein vernetztes System ist und Konkurse einzelner Firmen andere Firmen (Zulieferer und Abnehmer) mit in den Strudel reissen. Und drittens, weil die überlebenden Firmen dann mit weniger Konkurrenz wirtschaften und ihre Margen noch höher schrauben könnten. Die Fetten würden fetter, aber die Wirtschaft als Ganzes würde unnötig schrumpfen.»

«Wir denken auch an Kinder, Rentnerinnen, Hausmänner»

Küng: «Lobbies wie Economiesuisse vertreten nur die Interessen eines Teils der Volkswirtschaft ⎼ der vernetzten Unternehmen. Wir Volkswirte beschäftigen uns stattdessen mit der ganzen Volkswirtschaft, und dazu gehören sowohl Kinder, Rentner und zukünftige Generationen als auch Hausfrauen und Hausmänner, Arbeitnehmer, Selbständigerwerbende und viele Arbeitgeber, die nicht der Economiesuisse angehören.»

Wenn der Bund also heute in einem vorher nicht vorstellbaren Mass Schulden macht, dann kann er das besser als ein Unternehmen, denn, wie es Ex-Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth sagte: «Wir haben Zeit. Wir sind da für die Ewigkeit.» Die damalige Intervention stellte sich übrigens als richtig heraus: Von den von der Nationalbank bereitgestellten 60 Milliarden Franken zur Rettung der UBS wurden schliesslich 39 Milliarden eingesetzt. Die UBS hat nicht nur diese Schuld, sondern auch die sechs Milliarden des Bundes zurückbezahlt. Mit Zinsen.

Die Volkswirtschafter wollen sich auch künftig in die Diskussion einmischen und haben eine eigene Website aufgebaut: Dort beantworten sie Fragen zur Krise aus volkswirtschaftlicher Sicht.