Ökonomen-Aufruf: Mit Lockdown der Wirtschaft helfen

© J. Garget / Pixabay

Über 60 Professorinnen und Professoren fordern ein Runterfahren der Wirtschaft.

Monique Ryser / 08. Nov 2020 - Gesundheit und Wirtschaft seien bei hohen Fallzahlen kein Widerspruch. NZZ wollte offenen Brief nicht abdrucken, dafür die FAZ.

Die Situation in der Schweiz wird immer fiebriger: Nachdem sich der Bundesrat für einen «Slowdown» entschieden hat und es den Kantonen überlässt, weitergehende Massnahmen zu ergreifen, kommen dafür fast täglich neue Video-Appelle aus dem Bundeshaus: «Der Bundesrat sind wir alle» ist das letzte Werk dieser Art, das in den sozialen Medien zur Einhaltung der Massnahmen auffordert. Aber: Nach der teilweisen Stilllegung der Schweiz im Frühjahr will der Bundesrat einen «Lockdown» aus Angst vor grossen wirtschaftlichen Schäden unter allen Umständen vermeiden.

Taskforce warnt

Doch schon länger weisen VolkswirtschafterInnen darauf hin, dass zwischen Schutz der Wirtschaft und Schutz der Menschen kein Widerspruch besteht. Im neusten Lagebericht formuliert es die Science Task Force, die den Bundesrat aus wissenschaftlicher Sicht berät, so:

«Die wirtschaftlichen Kosten eines überlasteten Gesundheitssystems sowie die nachteiligen Auswirkungen der Unsicherheit, die eine längere Zeitspanne mit hohen Infektionsraten auf das wirtschaftliche Leben ausüben würde, könnten einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen (zusätzlich zum Reputationsschaden). Die gezielten Massnahmen, die erforderlich sind, um die Zahl der Infizierten, der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle zu senken, wären für die Wirtschaft sehr wahrscheinlich weniger kostspielig, trotz der öffentlichen Mittel, die benötigt würden, um von Schliessungen und Einschränkungen betroffene Unternehmen und Einzelpersonen zu entschädigen.»

Noch deutlicher sind über 60 Volkswirtschaftsprofessorinnen und -professoren aus Schweizer Universitäten aller Landesgegenden. Sie haben einen offenen Brief an den Bundesrat veröffentlicht, in dem sie strengere Massnahmen verlangen, um die Verbreitung der Pandemie wieder in den Griff zu bekommen und so auch die hohen Fallzahlen, Spitaleintritte und nötigen Intensivbehandlungen rasch herunterzubringen.

«Einseitige Debatte»

Sie hatten die NZZ angefragt, den offenen Brief auf der Meinungsseite abzudrucken, bekamen aber eine Absage. Vielmehr belehrte sie die NZZ in einem Kommentar, dass es einen Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft gebe. Genau das aber bestreiten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Aufrufs. Charles Gottlieb, Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen und zusammen mit Florin Bilbiie, Professor an der Universität Lausanne, einer der Initianten der Stellungnahme, begründet: «Wir haben die aktuelle Debatte zu diesem Thema als einseitig wahrgenommen. Neue wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass im Falle einer sehr raschen Verbreitung des Virus die Wirtschaft und die Gesundheit nicht im Zielkonflikt stehen.» Die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ fand den offenen Brief im Gegensatz zur NZZ bedenkenswert. Sie hat ihn in der Printausgabe am Samstag als Meinungsbeitrag veröffentlicht.

Obwohl sie unterschiedliche Spezialgebiete und Ansichten hätten, seien sie sich doch in einem einig: «So schwer es fällt und so schmerzhaft es sein wird, die Schweiz braucht einen zweiten “Lockdown”, gekoppelt mit umfassenden fiskalischen Unterstützungsmassnahmen, um weiteren wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Pandemie abzuwenden.» Die WissenschafterInnen erwähnen nicht nur die hohe Rate, mit der sich das Virus in der Schweiz verbreitet, sondern auch die rasant steigenden Hospitalisationen. «Und, was noch tragischer ist: Die Sterbefälle steigen ebenfalls exponentiell.»

Zielkonflikt nur vorhanden, wenn Pandemie unter Kontrolle

Den Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft gebe es bei hohen Fallzahlen nicht, erklärt Gottlieb die Position der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Vielmehr habe man heute die Wahl zwischen

● einer tiefgreifenden Rezession und einer Überforderung des Gesundheitssystems unter den derzeitigen Massnahmen oder

● einer tiefgreifenden Rezession mit weniger Toten und einem Gesundheitswesen, welches vor Überlastung geschützt werde mit einem zweiten Lockdown.

«Wir negieren den Zielkonflikt nicht, aber den gibt es nur, wenn die epidemiologische Lage unter Kontrolle ist», präzisiert Gottlieb. Sei sie ausser Kontrolle, wie jetzt in der Schweiz, gebe es keinen Zielkonflikt mehr. «Denn sowohl Menschen als auch Unternehmen reagieren auf die Unsicherheiten, welche die Pandemie mit sich bringt. Haushalte konsumieren weniger. Firmen fehlt die Planungssicherheit um zu investieren. So gehen mit oder ohne drastische Massnahmen Arbeitsplätze verloren und Unternehmen werden gefährdet.» Bereits Jan-Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH und Mitglied der Science Task-Force, hatte darauf hingewiesen, dass «dieser Trade-off zwischen Wirtschaft und Gesellschaft und Gesundheit nicht so vorhanden ist, wie viele Leute das im Kopf haben» (Point de Presse Coronavirus 27. 10. 2020). Er wies auch darauf hin, dass ein hohes Infektionsgeschehen in der Schweiz Touristen abhalten werde, in die Schweiz zu kommen, was diesen Sektor noch härter treffen würde als bisher.

Bund erhält Geld für geliehenes Geld

Klar sei aber, so die WirtschaftswissenschafterInnen in ihrem offenen Brief: Ein Lockdown müsste finanziell abgefedert werden. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat die Pandemie die Schweizer Wirtschaft bis anhin rund 40 Milliarden Franken gekostet. Mit der zweiten Welle eingerechnet geht man von einem Verlust bis 53 Milliarden Franken aus. Gleichzeitig wurden über die Arbeitslosenversicherung bereits acht Milliarden mehr ausbezahlt als im Vorjahr. «Trotzdem steht die Schweiz finanziell gut da. Sie hat eine niedrige Staatsverschuldung und somit die Möglichkeit, gezielt zu intervenieren, um Unternehmen und diejenigen zu unterstützen, die von möglichen Massnahmen betroffen wären», so Gottlieb.

Das hatte bereits die Ökonomin Dina Pomeranz in einem Gespräch im «Echo der Zeit» von SRF erläutert. Sie betont immer wieder, «die Wirtschaft sind wir alle, nicht einzelne Verbände oder Branchen.»

Der KOF-Leiter Sturm hatte zu Beginn der Pandemie gar von einem Hilfsfonds von 100 Milliarden gesprochen, den sich die Schweiz leisten könnte. Auch mit der jetzt steigenden Verschuldung stehe der Staatshaushalt sowohl im Vergleich mit anderen Ländern als auch im historischen Rückblick noch sehr gut da, so Sturm (Point de Presse Coronavirus 27. 10. 2020). Gottlieb weist zudem darauf hin, dass die Zeitachse berücksichtigt werden müsse. «Es gibt keinen Grund, die jetzt gemachten Schulden in den immer wieder genannten 15 Jahren abzubauen. Dazu kommt, dass der Bund für seine Geldaufnahme auf dem Kapitalmarkt noch Zinsen verlangen kann und nicht selber Zinsen zahlen muss.»

Für Gottlieb und seine Kolleginnen und Kollegen ist klar: «Wir müssen langfristig denken: Die ökonomischen Folgen einer Pandemie, die ausser Kontrolle gerät, würden viel höher ausfallen als die einer zeitnahen Verschärfung von Massnahmen.»