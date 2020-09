So trickste der Kanton Wallis beim Herdenschutz

© ktm

Walliser Regierungsgebäude in Sitten: Abschussbewilligung für den Wolf war «bundesrechtswidrig».

Kurt Marti / 19. Sep 2020 - Für eine Wolf-Abschussbewilligung verwandelte der Walliser Staatsrat schützbare in «nicht schützbare» Alpen und wurde erwischt.

Der Walliser Staatsrat liefert ein Müsterchen, was den Wolf im Wallis erwartet, wenn das revidierte Jagdgesetz am 27. September vom Volk angenommen wird.

Vom Juni bis August 2018 wurden in den beiden Unterwalliser Tälern Vallon de Réchy und Val d’Anniviers insgesamt 39 Schafe vom Wolf gerissen – 30 davon ohne den vorgeschriebenen Herdenschutz und für die neun restlichen Schafe war nicht klar, ob sie sich ausserhalb oder innerhalb des Zaunes befunden hatten. Damit war klar, dass die gesetzlich geforderte Mindestzahl von 15 geschützten Schafen für den Abschuss des Wolfes nicht erreicht wurde.

Kantonsgericht gibt BAFU, Pro Natura und WWF Recht

Um trotzdem auf die vom Bund geforderten 15 gerissenen Nutztiere zu kommen, griff das zuständige Walliser Umwelt-Departement von CVP-Staatsrat Jacques Melly in die Trickkiste: Es transformierte Alpen, wo Herdenschutz möglich ist, in «nicht schützbare» Alpen. So konnten diese Risse für einen Wolfsabschuss angerechnet werden – ein Entscheid, den die Walliser Regierung stützte.

Das geht aus einem Urteil des Walliser Kantonsgerichts vom 14. April 2020 hervor. Es kam zum Schluss, dass die Bewilligung des Kantons Wallis vom 5. September 2018 für den Abschuss eines Wolfes «bundesrechtswidrig» gewesen ist und nicht hätte erteilt werden dürfen. Das Urteil ist laut Auskunft des Walliser Kantonsgerichts rechtskräftig.

Beschwerde eingereicht hatten das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Umweltorganisationen Pro Natura und WWF. Sie bekamen vollumfänglich Recht.

Kantonsgericht: Abschussbewilligung ist «nicht nachvollziehbar»

Ein Blick ins Urteil zeigt, wie der Kanton Wallis vorging, um auf die nötige Anzahl Nutztierrisse zu kommen. Konkret ging es um die Wolfsrisse auf den Unterwalliser Alpen Singlinaz (24 Risse), Orzival (6 Risse), Arpitettaz (8 Risse) und Ar du Tzan (1 Riss). Die Alpen Singlinaz und Orzival erklärte der Kanton Wallis als «nicht schützbar», im Widerspruch zum Bericht zur Schafalpplanung, der vom Kanton und vom Bund gemeinsam in Auftrag gegeben worden war.

Laut dem Urteil des Kantonsgerichts kann bezüglich der Alp Singlinaz «entgegen der Ansicht des Staatsrats nicht nachvollzogen werden», weshalb das Umwelt-Departement «entgegen den Ausführungen in der Schafalpplanung zum Schluss kommt, diese Alp sei nicht schützbar». Die Alp Singlinaz gelte laut Schafalpplanung als «gut zugänglich und überblickbar» und der Einsatz von Herdenschutzhunden sei «möglich und zumutbar». Folglich sei die Alp Singlinaz «zu Unrecht als nicht schützbar bezeichnet» worden. Die 24 gerissenen Schafe hätten gemäss der eidgenössischen Jagdschutzverordnung «nicht berücksichtigt werden dürfen».

Auch die sechs gerissenen Schafe auf der Alp Orzival können laut Kantonsgericht für die Abschussbewilligung «nicht angerechnet werden». Die Schlussfolgerungen des Staatsrats und des Umwelt-Departements, die Alp Orzival sei «nicht schützbar» beziehungsweise die Schutzmassnahmen seien ausreichend gewesen, ist laut Kantongericht «aufgrund der vorhandenen Akten nicht nachvollziehbar».

Was die neun gerissenen Schafe auf den Alpen Arpitettaz und Ar du Tzan betrifft, geht laut Kantonsgericht aus den Rissprotokollen des Kantons nicht hervor, ob diese Schafe innerhalb oder ausserhalb der Nachtpferche gerissen worden sind. Doch das könne offenbleiben, denn auch mit der Berücksichtigung dieser neun Nutztierrisse werde die «für den Abschuss erforderliche Anzahl von fünfzehn gerissenen Nutztieren nicht mehr erreicht».

Der Wolf liess sich nicht erwischen

Damit kommt das Kantonsgericht zum Schluss: Die Walliser Bewilligung für den Abschuss des Wolfs im Val d’Anniviers und im Vallon de Réchy war «bundesrechtswidrig» und «hätte nicht erteilt werden dürfen».

Der Walliser Staatsrat wurde erwischt. Nicht erwischen liess sich der Wolf – trotz staatsrätlicher Abschussbewilligung.