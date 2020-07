Mit Tisch und Bett in die Schweizer Ferienecke

© Guggenbühl

Alles dabei im Wohnmobil: Neben dem Hausrat wird im Extremfall auch noch das Auto mitgeschleppt

Hanspeter Guggenbühl / 03. Jul 2020 - Kurze Rast mit viel Ballast: Graubünden schafft mehr Platz für Gäste mit Wohnmobil. Die «Südostschweiz» freut’s.

An Betten für Gäste fehlt es in Graubünden nicht. Der Auslastungsgrad in Bündner Hotels betrug 2019 lediglich 32 Prozent und damit deutlich weniger als im Schweizer Durchschnitt (40 %), zeigt die Statistik. Noch öfter bleiben die Betten in den zahlreichen Zweitwohnungen kalt. Trotzdem will die lokale Tourismusbranche jetzt vermehrt jene Gäste beherbergen, die ihre Betten, aber auch Tische, Stühle, Küchen und Esswaren gleich mitbringen, nämlich Reisende im Wohnmobil.

Wohnmobil-Reisende entdecken Graubünden

Unter dem Titel «Graubünden entdeckt die Wohnmobil-Gäste» berichtete die Regionalzeitung «Südostschweiz» (SO) in der Ausgabe vom 29. Juni: «Im Zuge der Coronakrise finden die hiesigen Touristiker jetzt einen Zugang zur seit Jahren wachsenden Wohnmobil-Gemeinschaft». Denn vorher, so sagte Rolf Järmann, Präsident des Vereins «Wohnmobilland Schweiz» gegenüber der SO, hätten diese «einen grossen Bogen um Graubünden gemacht», weil es hier zu wenig Stellplätze gebe und wildes Campieren auf öffentlichen Plätzen oder an lauschigen Bachufern in den meisten Gemeinden verboten war.

Die Coronaepidemie steuert nun mehr fahrbare Zweitwohnungen in die «Ferienecke der Schweiz» (Tourismuswerbung). Die Reisenden mit Wohnmobil missachten dabei häufig die Campingverbote auf öffentlichem Grund. Darauf haben jetzt viele Bündner Gemeinden reagiert: Unter dem Motto «anbieten statt verbieten» schufen und schaffen sie bereitwillig neue Abstellplätze oder öffnen bestehende Parkplätze für die mobilen Globetrotter.

Dazu schreibt SO-Redaktor Hans Peter Putzi in seinem Kommentar verständnisvoll: «Reisemobilisten wollen nicht regelmässig auf Campingplätzen landen. Über Tage am gleichen Ort ausharren und ins Ameisennest eines vollen Campingplatzes zu fahren, ist Fahrenden sowieso ein Graus. Sie folgen der Unabhängigkeit und Ungebundenheit. Wenn sie diese Kultur nicht leben dürfen, geben sie ihr Geld andernorts aus.»

Wenig Wertschöpfung, viel Naturverbrauch

Im Vergleich zu Hotelgästen, die per Auto, Bahn oder Velo mit leichtem Gepäck anreisen, tragen Wohnmobil-Reisende allerdings nur wenig zur lokalen Wertschöpfung bei. Als Kompensation konsumieren ihre geräumigen Blechkisten zwei- bis dreimal mehr importierten Treibstoff als Reisende in wohnfreien Autos. Damit wärmen sie nicht nur die Herzen der vermeintlichen Tourismusförderer in Graubünden, sondern auch das globale Klima. Womit die Gletscher noch etwas schneller schmelzen – und damit zusätzlichen Platz für mitreisende Wohnungen schaffen.

Um der «wachsenden Wohnmobil-Gemeinschaft» den Weg in die Natur zu ebnen, braucht es neben Abstellplätzen auch weitere und breitere Strassen. Ihr Bau fördert den Umsatz der Bau- und Betonindustrie, die ebenfalls auf fossiler Energie basiert. Zusätzliche Strassen wiederum erleichtern es den Bauern, die noch verbliebenen blumenreichen Magerwiesen mit überschüssigem Hofdünger zu mästen. Kurzum: Die Gastfreundschaft für Wohnmobilisten fördert die kurze Rast mit viel Ballast, senkt die Auslastung der bestehenden Hotelbetten, beschleunigt den Klimawandel und vermindert die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten.

Weitere Informationen auf Infosperber zum Tourismus:

DOSSIER: Anders Reisen